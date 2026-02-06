Andrés Serrano, el artista que sumergió imágenes de Cristo y la Virgen María en orina, fotografió a Jeffrey Epstein meses antes del suicidio

El nombre del artista y fotógrafo estadounidense Andrés Serrano (Nueva York, 1950), reconocido internacionalmente por sus series de fotos de crucifijos e imágenes de la Virgen María y de Cristo sumergidos en orina y de cadáveres en morgues, aparece decenas de veces en los Archivos de Epstein, a estas alturas la caja de Pandora para varios integrantes de las elites políticas, económicas y también intelectuales de Occidente.

Fotos de imágenes sumergidas en orina y sangre, tomadas por Andrés Serrano

Serrano hizo un retrato fotográfico de Epstein en 2019, cuatro meses antes de que este, tras ser arrestado, se quitara la vida en una cárcel de Brooklyn cuando ya era un pedófilo convicto. El artista, que en 2019 exhibió su colección de mil objetos sobre Donald Trump en la muestra El juego: todo sobre Trump, fue uno de los candidatos para representar a Estados Unidos en la a 61ª Bienal de Venecia, este año. Finalmente, resultó seleccionada Alma Allen.

En muchas de sus obras de las últimas décadas del siglo pasado, Serrano utilizó fluidos corporales; además de orina, usó sangre y semen. También hizo retratos fotográficos de Trump, al que menciona en uno de los mails que le envió a Epstein, en 2016, cuando el entonces candidato presidencial causaba indignación por sus declaraciones sexistas y misóginas. En esa ocasión, Serrano tomó partido por el empresario republicano.

“Después de su muerte, decidí que tenía que poner el retrato de Jeffrey Epstein en Infamous porque no hay nadie más infame que Jeffrey”, sostuvo Serrano dos años después del suicidio de Epstein, al explicar que su relación con el empresario era estrictamente profesional, aunque el tono de algunos mails ponen en duda esta afirmación. En Infamous, Serrano reunió objetos comprados en subastas que tenían relación con el racismo en Estados Unidos, desde fotos de linchamientos hasta recibos por “compras” de personas.

Coleccionista de arte medieval y renacentista, Serrano sabía que Epstein poseía una escultura de la Virgen María del siglo XVI que él había querido comprar en 1995. A partir de 2012 se reunió con él e intercambiaron correos para hablar sobre un acuerdo comercial (en 2008, Epstein ya había sido encontrado culpable que haber prostituido a una menor de edad). El artista aclaró que eran reuniones de negocios a las que concurría con su esposa, Irina Movmyga, y que nunca asistió a cenas, fiestas o viajes en jet a la isla de Epstein en el Caribe. Finalmente, en 2018, acordaron que él le haría un retrato fotográfico a Epstein a cambio de la estatua de la Virgen.

En 2025, tras la primera tanda de documentos desclasificados, Serrano brindó declaraciones al canal de televisión británico Sky News: “Jeffrey se revuelve en su tumba riéndose de cómo todavía se habla de él”. Y agregó: “Parecía un tipo que no tenía trabajo y que siempre estaba de vacaciones divirtiéndose. Nunca le pregunté de dónde venía su dinero. Sabía que era muy rico. También sabía que conocía a mucha gente. Jeffrey Epstein no coleccionaba arte, pero sí coleccionaba personas. Se dedicó a conocer a todo el mundo, a cualquiera que fuera famoso, rico, famoso... a cualquiera con reputación”. Evaluó que el magnate no era una persona “interesante”.

En un correo de octubre de 2016, Serrano se refirió a Trump. “Jeffrey: estaba dispuesto a votar contra Trump por todas las razones correctas, pero estoy tan disgustado por la indignación por el ‘agárralas por el coño’ que podría darle mi voto de simpatía. Estoy seguro de que Bill C [Clinton] también dijo cosas. Andrés”.

“No hay buena elección”, le respondió Epstein. “Supongo que cualquiera de las dos”, escribió el artista.

Consultado sobre este correo por Eileen Kinsella para Artnet, Serrano respondió: “Francamente, había olvidado el intercambio con Jeffrey Epstein, pero al parecer lo dije. Consideré el comentario de Donald Trump una charla de vestuario y es hipócrita pretender que los hombres y las mujeres no lo hacen”.

En varios mails de los expedientes, que van de 2012 a 2019, hay programaciones y reprogramaciones de encuentros en Nueva York (en el estudio de Serrano), menciones a la feria de arte Frieze (donde Serrano habría hablado de Epstein en términos elogiosos, según el mismo Serrano le cuenta a una asistente del magnate financiero) y deliberaciones sobre cuestiones religiosas; cuando Epstein le señala que “religioso no solo significa cristiano”, Serrano le aclara que no es católico, “pero sí cristiano”.

En un correo de 2012, invitaba a Epstein a una exposición suya en Nueva York. “Hola Jeffrey, tendré una inauguración este jueves si estás en la ciudad. ¡La Liga Católica estará allí protestando!”, escribió. Ahora, Serrano corre el riesgo de ser “cancelado” por su cercanía con el pedófilo y traficante de menores.