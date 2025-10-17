Antes del nuevo frío
- 1 minuto de lectura'
La naturaleza se detiene, y algo así como un silencio, el rastro de lo inalcanzable, emerge. En esta escena, se diría que uno de los ciervos –el que parece presidir la manada– mira directo a la cámara del fotógrafo. Sin curiosidad manifiesta, sin desafío, puro porte. Esa capacidad de estar ahí, simple presencia viva: ser lo que se es, hacer lo que toca, desplegar una dignidad que no necesita lenguaje pero a la que nuestra voracidad acorrala. En el ensayo Animal amor la escritora Hélène Cixous (Premio Formentor 2025) se dirige a las generaciones que vienen y les habla de los grandes simios –cuya extinción algunos prevén para 2050– pero podría estar hablando de prácticamente cualquier otra especie de un mundo animal acorralado: “si no están atentos, se quedarán sin hermanos con pelos (...). Llegará un nuevo frío en esta tierra. Un frío de la imaginación”.
Otras noticias de La historia detrás de la foto
- 1
La RAE repudia las expresiones del director del Instituto Cervantes, a días del inicio del Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa
- 2
Magia, mística y celebración en Resistencia: el impulso de una ciudad creativa
- 3
Alta Fidelidad: una noche en el museo según Ca7riel & Paco
- 4
A los 76 años murió el escritor Daniel Samoilovich, creador de “Diario de Poesía”