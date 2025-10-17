Antes del nuevo frío

La naturaleza se detiene, y algo así como un silencio, el rastro de lo inalcanzable, emerge. En esta escena, se diría que uno de los ciervos –el que parece presidir la manada– mira directo a la cámara del fotógrafo. Sin curiosidad manifiesta, sin desafío, puro porte. Esa capacidad de estar ahí, simple presencia viva: ser lo que se es, hacer lo que toca, desplegar una dignidad que no necesita lenguaje pero a la que nuestra voracidad acorrala. En el ensayo Animal amor la escritora Hélène Cixous (Premio Formentor 2025) se dirige a las generaciones que vienen y les habla de los grandes simios –cuya extinción algunos prevén para 2050– pero podría estar hablando de prácticamente cualquier otra especie de un mundo animal acorralado: “si no están atentos, se quedarán sin hermanos con pelos (...). Llegará un nuevo frío en esta tierra. Un frío de la imaginación”.