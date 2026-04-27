Puentes verdes
- 1 minuto de lectura'
En China, el ritmo de crecimiento económico, industrialización y urbanización fue brutal, continuo, acelerado. Nada lo detuvo: ni las zonas de sacrificio ambiental, ni los niveles de polución del aire, ni ocupar –junto con Estados Unidos e India– el podio de los mayores emisores de gas invernadero. En una paradoja que permanece abierta, el país donde nació el taoísmo es, hoy, tierra de extremos. Hasta hace poco, smog, energías fósiles, avance sin pruritos. Desde hace menos y en paralelo: liderazgo en energía eólica, gestión ecológica, descenso en los niveles de contaminación del aire. E iniciativas como la que aquí vemos: en la ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, el Puente del Sendero Kunpeng N°1 es un “sendero ecológico” que, en sintonía con experiencias similares en algunos países europeos, busca conservar la biodiversidad en áreas urbanas.
- 1
“Agredir está de moda”: los insultos en la Feria del Libro como signo del papel que la ideología juega en el empobrecimiento cultural
- 2
Abucheos, aplausos y reacciones durante el discurso de Cifelli en la Feria del Libro: “No vinimos a realizar marketing cultural”
- 3
Señal de largada para la Feria del Libro 2026, con una edición especial por los cincuenta años
- 4
El libro del año, homenajes a Borges y Bryce Echenique y run run en los pasillos en el segundo día de la Feria