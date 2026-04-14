De Mar del Plata a Bolonia: Lecturita, la mejor editorial infantil de la región

Lecturita Ediciones, editorial independiente de Mar del Plata especializada en libros ilustrados para chicos, resultó ganadora del Premio BOP – Bolonia a las Mejores Editoriales Infantiles del Año de la zona Centro, Caribe y Sudamérica. Este importante reconocimiento, que destaca la innovación y la calidad editorial, fue creado por la Feria del Libro Infantil de Bolonia, en colaboración con la Asociación Italiana de Editores (AIE) y la Asociación Internacional de Editores (IPA).

De Mar del Plata al mundo: el premio a Lecturita en la Feria del Libro de Bolonia instala a la editorial argentina en el mercado internacional de literatura infantil Gentileza Lecturita

Fundado por Celina Alonso poco antes de la pandemia, Lecturita nació en Mar del Plata como un club de lectura para chicos y adolescentes. En poco tiempo, empezó a editar y publicar sus propios títulos ilustrados y ayer se consagró en la feria más importante del género a nivel global con un reconocimiento a su calidad.

Había llegado a la final junto con Calibroscopio, una editorial argentina pionera en el campo de la literatura infantil y juvenil. En total, hubo treinta finalistas, cinco por cada una de las seis regiones del mundo.

En 2019, había sido distinguida la editorial argentina Limonero.

"Lo que lo hace tan especial es que el premio lo otorgan los propios editores, a quienes se les pide que nominen a aquellas editoriales que se han destacado en términos de creatividad, innovación y la calidad de sus elecciones editoriales“, se lee en el sitio web de la feria.

Un catálogo muy premiado

“Somos un sello editorial independiente de la Argentina. Nuestro principal objetivo es fomentar el amor por la lectura, contagiar el entusiasmo y las ganas de leer desde los primeros meses de vida. Buscamos construir un catálogo diverso, de calidad y con identidad propia. Nos gusta hacer libros que despierten la curiosidad, transmitan alegría, estimulen la creatividad y hagan pensar, más que brindar soluciones”. Así se presenta Lecturita a los lectores, editores, autores, ilustradores y libreros.

Muchos de los libros editados por Lecturita han recibido premios en todo el mundo Gza. Lecturita Ediciones

“Muchos de nuestros títulos han sido traducidos a distintos idiomas y publicados en Francia, Italia, Alemania, España, Suecia, Canadá, Grecia, Turquía, China, Corea, Taiwán, Bélgica, Estados Unidos, Rusia, Brasil y Portugal. A lo largo de nuestra trayectoria hemos recibido numerosos premios y distinciones nacionales e internacionales, entre los que se destacan Premio Fundación Cuatrogatos, The White Ravens, IBBY Argentina, New York Public Library, BRAW Amazing Bookshelf, dPICTUS, Banco del Libro, Argentina Key Titles, Chen Bochui International Children’s Literature Award, The Horn Book Fanfare y USBBY”.

Ahora se sumó el BOP (Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year), del que también había sido nominado el año pasado.