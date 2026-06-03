El Festival Urgente de libros periodísticos no se rinde y vuelve con una agenda abierta al público

Por segundo año consecutivo, se hace el Festival Urgente de libros de periodistas que organiza el Ministerio de Cultura porteño y coordina la periodista Silvia Mercado. El año pasado, en la Biblioteca Ricardo Güiraldes, convocó a más de trescientas personas; este año tendrá lugar a pocos metros de la Casa Rosada, en la Casa de la Cultura (avenida de Mayo 575), el Edificio La Prensa, de jueves a sábado, con entrada libre y gratuita. El domingo se celebra el Día del Periodista en la Argentina.

Entre otros, participarán Ernesto Tenembaum (inaugurará el evento el jueves a las 17), Jairo Straccia, Irina Hauser, Astrid Pikielny, Laura Rocha, Pablo Sirvén, Jaime Rosemberg, Sergio Rubín, Virginia Bonard, Javier Calvo, Lautaro Maislin, Gustavo Grabbia, Alejandro Wall, Cristian Vitale, Irina Sternik, Gustavo Barco y Martín Ciccioli. Habrá periodistas “generalistas” y otros especializados en distintas cuestiones, como ecología, religión, deportes y política internacional. Además, se podrá visitar la muestra fotográfica 50 años del golpe militar, al cuidado de Argra.

Te esperamos en URGENTE! Jueves 4, viernes 5, sábado 6. En la Casa de la Cultura. pic.twitter.com/JQnQsV5lAP — Silvia Mercado (@SilMercado) May 30, 2026

“Lo lanzamos el año pasado con el objetivo de posicionar el libro periodístico; por eso, el festival se lanza desde la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura de la ciudad de Buenos Aires -dice Mercado a LA NACION-. A pesar de la situación económica, que está difícil en la industria editorial, como en cualquier otra industria en este momento, el libro periodístico se sigue produciendo, los periodistas seguimos produciendo, los periodistas seguimos debatiendo y seguimos pensando en nuestra tarea en medio de desafíos muy complejos que tienen que ver con lo tecnológico”. Uno de los temas de debate de esta edición es el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo.

En 2025, el Festival Urgente se hizo en la Biblioteca Ricardo Güiraldes y convocó a trescientas personas en tres días Rodrigo Nespolo

“Hay una gran producción de libros de periodistas en el país, algo atípico en lengua hispana, por su calidad y cantidad”, remarca Mercado, para quien el periodismo pasa “por momentos decisivos, de cambios profundos, tanto en su relación con el poder como con los desafíos propios de una profesión que ve como su contexto y sus herramientas se modifican casi día a día”.

“Con errores, los periodistas somos los testigos incómodos de lo que se quiere ocultar. Tenemos problemas, pero resistimos. No concebimos la vida sin este oficio que vivimos apasionadamente, ahora con la ayuda de la población a través de las redes sociales. Molestamos, pero todos están atentos a nuestra tarea. Y no nos rendimos”, concluye.

El jueves a las 19, después de la entrevista de Mercado a Jairo Straccia, comenzará la charla inspirada en los insultos y amenazas del presidente Javier Milei a la prensa “Cuando el poder destila violencia. Lenguaje, política y conflicto en la Argentina actual”, con Pablo Sirvén, Astrid Pikielny, Lautaro Maislin y Patricio López D’Angelo.

Pablo Sirvén, en la última Feria del Libro de Buenos Aires Santiago Filipuzzi

El viernes las actividades comienzan a las 14, con la charla “La naturaleza en números rojos. Desafíos ecológicos actuales”, con Mauricio Federovisky, Laura Rocha y Mariana Mactas. A las 15, Alejandro Wall, Gustavo Grabia, Delfina Corti y Alejandro Duchini conversarán sobre fútbol, negocios y construcción de sentido, en la antesala del Mundial de Fútbol. A las 16, sobre rock, trap, tango y folklore en la Argentina debatirán Nicolas Igarzábal, Cristian Vitale, Lala Toutonian y Facundo Lozano.

A las 17, Demetrio López entrevistará a Ceferino Reato, autor del best seller Pax menemista, y a las 18, se hará una charla sobre periodismo en territorios de riesgo y economías informales, con Martín Ciccioli, Gustavo Barco, Claudio Polosecki y Blanca López Velasco. Cerrará la jornada el debate “Después de Francisco. Iglesia, legado y futuro”, con Sergio Rubín, Santiago Pont Lezica, Virginia Bonard y Alejandro Alen Vilas.

El sábado a las 14 tendrá lugar la charla sobre inteligencia artificial y transformación laboral, con Tomás Balmaceda, Irina Sternik, Miriam de Paoli y Alen Vilas. A las 15, se hablará del trabajo de los periodistas en la Casa Rosada, con la presencia de Jon Heguier, Fabián Waldman, Jaime Rosemberg, Tati Scorciapino y Mercado. A las 16, sobre política internacional (e inevitablemente, sobre Donald Trump), conversarán Natasha Niebieskikwiat, Nacho Girón y Gonzalo Bañez. Y a las 17, Irina Hauser, Leandro Renou, Javier Calvo y D’Angelo hablarán sobre dinero, poder, justicia y corrupción.

A las 18, Mercado entrevistará a Manu Jove, coautor con Maia Jastreblansky de la biografía no autorizada del influyente asesor presidencial Santiago Caputo. El cierre estará a cargo de la curadora del evento, a las 19.