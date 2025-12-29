arteba ya le puso fecha a su edición 2026

La Fundación arteba confirmó las fechas de su próxima feria de arte contemporáneo, que se realizará del 6 al 8 de noviembre de 2026 en La Rural, con jornadas de preinauguración previstas para el miércoles 4 y jueves 5. La próxima edición tendrá un condimento especial: marcará los 35 años de trayectoria de una institución que, desde 1991, ocupa un lugar central en la construcción y consolidación del mercado de arte argentino, con proyección regional e internacional.

A lo largo de más de tres décadas, arteba se convirtió en una plataforma clave para la circulación de artistas, galerías y proyectos independientes, y en un espacio de articulación entre el sector privado, las instituciones públicas y el coleccionismo. La feria ha sido, además, un motor para la adquisición de obras por parte de museos y colecciones —tanto locales como extranjeras— y un ámbito de visibilidad para nuevas generaciones de artistas, en un ecosistema atravesado por transformaciones económicas, cambios en los modos de producción y nuevas formas de acceso al arte.

“La misión en estos 35 años fue mantener la fidelidad en nuestros objetivos sin perder de vista los constantes desafíos y necesidades del entorno. Entendemos que una institución cultural debe tener la capacidad de adaptarse, abrirse al diálogo. arteba es un territorio de encuentro para todos los actores de la escena. Tomamos decisiones pensando en el presente, pero con la mirada puesta en el futuro de una institución que, al igual que el arte, nunca deja de transformarse”, señaló Larisa Andreani, presidenta de la Fundación arteba, al anunciar la próxima edición.

La edición 2025 de arteba tuvo ventas sostenidas y nuevos compradores Hernan Zenteno - La Nacion

El anuncio de arteba 2026 llega luego de una edición reciente que dejó señales alentadoras para el sector. Tal como consignó LA NACION tras la feria realizada en 2025, el clima general estuvo marcado por ventas sostenidas, la incorporación de nuevos compradores y un renovado interés por el arte contemporáneo, incluso en un contexto económico adverso. Galerías de distintos perfiles reportaron operaciones desde valores accesibles hasta cifras más altas, mientras que varios compradores realizaron su primera adquisición, un dato significativo para un mercado históricamente concentrado.

Esa edición también mostró una mayor diversidad de propuestas y recorridos, con espacios que apostaron por artistas emergentes y otros que consolidaron trayectorias ya reconocidas. A esto se sumó el rol de los programas de premios y adquisiciones, que volvieron a funcionar como herramientas de estímulo tanto para la producción artística como para el coleccionismo. Iniciativas como Premio En Obra y Primera Obra Santander facilitaron el acceso a la compra y ampliaron el alcance de la feria más allá del núcleo tradicional de coleccionistas.

En ese marco, la próxima edición se proyecta como un punto de continuidad y, al mismo tiempo, de balance. arteba 2026 convocará nuevamente a galerías de arte y proyectos artísticos, y se propone como un espacio de encuentro para artistas, galeristas, curadores, instituciones y un público cada vez más amplio que se acerca a la feria no solo para comprar, sino también para conocer, recorrer y formarse.

Desde la Fundación adelantaron que en los próximos meses se abrirá la convocatoria para galerías y sponsors interesados en participar de la edición 2026.