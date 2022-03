Artistas, políticos y vecinos en la despedida a Antonio Seguí en su Córdoba natal

CORDOBA.- La mayoría de los artistas plásticos cordobeses, autoridades provinciales y municipales y algunos legisladores nacionales acompañaron este miércoles a la familia de Antonio Seguí en la despedida que se le realiza en el Centro de Arte Contemporáneo del Chateau Carreras, creado por él hace 32 años. El gobernador Juan Schiaretti pasará alrededor de las 18. El pintor murió el sábado a los 88 años; estaba en Buenos Aires y el desenlace se produjo por complicaciones derivadas de una operación de cadera.

Su fallecimiento conmocionó al ambiente cultural; había estado en Córdoba hasta unos días antes, donde había hecho varias actividades públicas -un partido entre Belgrano y Talleres; el Cosquín Rock- además de compartir tiempo con sus familiares y amigo. La plástica Dolores Cáceres, amiga de Seguí, pintó lágrimas en todas las figuras, incluido el perro.

“Estamos todos tristes aunque esto no es lo que hubiese querido Antonio -comentó Nora Bedano, titular de la Agencia Córdoba Cultura-. Las lágrimas no son negras justamente porque el artista no hubiese querido un luto de ese tipo”

Desde poco antes del mediodía, cuando quedó habilitado el ingreso para el público en general a la capilla ardiente -antes fue una ceremonia íntima para familares y amigos-, uno de los primeros en llegar fue Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Enseguida se sumaron artistas como Pat Andrea; Luis Wells; Fernando Allievi y Tulio Romano y cordobeses que despiden al artista con cuyas obras conviven a diario, ya que además de la escultura de “La Familia Urbana” hay un “compadrito” porteño de 12 metros que él donó a la pizzería Don Luis, una de las más populares de la ciudad.

Pedro Iudicello, dueño del lugar -quien también se llegó al centro de arte- contó que hace unos 15 días, Seguí fue a comer con familiares y amigos. “Venía todos los años, feliz como era siempre”, dijo.

Con él fue Oscar “Cachito” Brandan, artista y herrero cordobés con el que trabajaba el pintor. Los unía cumplir años el mismo día -11 de enero- y eran amigos “muy cercanos”, según coinciden todos.

La capilla ardiente está en la sala 1 del centro, es la más grande, y está rodeada de dos obras suyas, dos obras de Julio Le Parc y una José “Bepi” De Monte.

Están su viuda, Clelia Taricco y sus hijos, May; Simbad; Octavio y Bodgan. Seguí es velado a cajón cerrado y se lo despide con música -muchos tangos- y con videos proyectados sobre una de las paredes de la sala y en una pantalla gigante de LED en la galería interna; son imágenes de sus obras y segmentos de entrevistas

Seguí residía en París desde 1963 pero jamás perdió su contacto con Córdoba. Viajaba unas dos veces por año y recibía, en Europa, a artistas y amigos. Al Chateau Carreras le donó 550 obras de su colección, incluyendo trabajos propios.

Después de esta ceremonia en Córdoba, el cuerpo de Seguí será trasladado a París, donde será enterrado. Para noviembre estaba organizando una muestra en el Centro de Arte Contemporáneo que, seguramente, se realizará. También el Gobierno provincial le había propuesto ponerle su nombre al lugar como un “homenaje en vida”; nunca quiso.