La agenda de la Feria del Libro 2026: los elegidos del sábado 2 de mayo

A las 16

Vargas Llosa, entre literatura y política. La mesa propone analizar la figura de Mario Vargas Llosa como intelectual latinoamericano, en el cruce entre escritura y pensamiento político. Participan Álvaro Fernández Bravo, Luis Ángel Del Castillo, Elena Loayza y Mauro Marino. En la Sala Adolfo Bioy Casares, Pabellón Blanco.

Cristina Pérez presenta su nuevo libro. La periodista Cristina Pérez presenta Mujer Samurai, su más reciente publicación. En la Sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco.

Kohan en diálogo con Becerra. El escritor Martín Kohan presenta sus últimos libros en conversación con Juan José Becerra, ganador de esta edición de El Premio de la Crítica. En la Sala Carlos Gorostiza, Pabellón Amarillo.

Pérez-Reverte presenta Misión en París. El escritor Arturo Pérez-Reverte presenta su último libro, junto con Jorge Fernández Díaz. En la Sala José Hernández, Pabellón Rojo.

A las 17.30

Sacheri presenta su nueva novela. El escritor Eduardo Sacheri presenta Qué quedará de nosotros, su último libro. En la Sala José Hernández, Pabellón Rojo.

Arià Paco presenta su libro. El escritor español Arià Paco presenta Teoría del juego, su libro más reciente. Coordina Rosario Pozo Gowland. En la Sala Ernesto Sabato, Pabellón Azul.

El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince presenta "Ahora y en la hora"

A las 18

Gustavo Béliz. Presentación de Atlas de inteligencia artificial para el desarrollo humano de América Latina y el Caribe (Siglo XXI), con Luis Moreno Ocampo, Christian Asinelli, Juan Corvalán y Macarena Santolaria, en el stand 505 del Pabellón Amarillo.

A las 19

Menopausia: cuerpo, tiempo y relato. La mesa propone abrir el debate sobre la menopausia desde la escritura, el cuerpo y la experiencia, en un cruce entre literatura, periodismo y vida cotidiana. Participan Laura Wittner, Inés Garland, Mariana Carbajal e Ingrid Beck. Coordina Inés Hayes. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

O’Donnell presenta su investigación sobre Montoneros. La periodista María O’Donnell presenta Montoneros, un libro que revisita la historia de la organización en la Argentina reciente. Coordina Ernesto Tenembaum. En la Sala José Hernández, Pabellón Rojo.

A las 20.30

Infancia, memoria y escritura. La mesa propone explorar cómo la infancia se convierte en materia literaria, entre recuerdos, vínculos familiares y huellas persistentes. Participan Alejandra Kamiya, Federico Jeanmaire, Juan Solá, Manuela Martínez y Loyds. Coordina Patricio Zunini. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

Abad Faciolince presenta su nuevo libro. El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince presenta Ahora y en la hora, su última novela, en el marco de la Feria. En la Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo.

Sosa Villada presenta El viaje inútil. La escritora Camila Sosa Villada presenta su última obra. En la Sala José Hernández, Pabellón Rojo.