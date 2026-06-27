Artuc o cómo crear un mercado para el arte en Tucumán

TUCUMÁN.- Era hora de que Tucumán, con su histórica calidad de artistas, tuviera una feria de arte. “Ya parió la chancha”, dice Eugenia Correa, pintora tucumana y buena en los refranes. La primera edición de Artuc es un esfuerzo colectivo que se vive como una celebración para artistas, galeristas, compradores y otros agentes culturales.

En Yerba Buena, el suburbio privilegiado de San Miguel de Tucumán, la feria es motivo de emoción y de festejo en la Sociedad Rural que queda enmarcada por los cerros. El espacio se transformó en una sede de feria internacional: panelería robusta y prolija, pasillos alfombrados y amplios, buena iluminación. Más de 30 galerías de ocho provincias y más de 500 obras de 300 artistas esperan hasta el domingo a los visitantes después de la hora de la siesta. El jurado de selección está conformado por el curador independiente Joaquín Barrera, los coleccionistas Pablo Mazza y Marcela Di Capua y la artista tucumana Ana Won.

La feria Artuc, en la Sociedad Rural de Yerba Buena, se celebra hasta el domingo con más de 300 artistas Gentileza Artuc

Se destacan los homenajes a dos grandes artistas locales, Sandro Pereira y Carlota Beltrame. “Estoy orgulloso de estar acompañando por tantos artistas tan talentosos. Esta feria es un lujo”, sostiene Pereira. Hay un auditorio donde pasan desde un tejedor de Amaicha del Valle hasta una representante de Art Basel Miami, que en inglés contó cómo el arte transformó la ciudad.

La artista “Edith te amo” intentó hacer una performance en protesta por el abuso infantil en Afganistan, caminando desnuda por la feria con un velo negro en la cabeza. Duró poco, hasta que la vieron los guardias. Las ventas son tímidas también, pero ocurren. El gusto es amplio: se vendieron maestros como Gramajo Gutiérrez que se ofrecen en 300 dólares en Fausto (ya se fueron tres dibujos) y en Radar también una instalación de cianotipia de Clara Zaragoza y calados en papel de Valentina Piñero, ganadora de un premio adquisición. El textil y la cerámicas son fuertes de esta región.

Carlota Beltrame es una de las artistas homenajeadas en Artuc Gentileza Artuc

ArTuc, Feria de Arte Contemporáneo Tucumán, es un esfuerzo privado, organizado por Dinamo Creativo y Fundación Contemporánea, con el objetivo de impulsar el mercado del arte contemporáneo. Detrás de esos dos nombres hay dos gestores culturales entusiastas, Fredesvinda Denis y Juan Grande, que pensaron que era posible, y siguieron adelante cuando el estado retiró sus aportes: Cultura de la provincia había prometido un aporte fundamental que nunca llegó. El proyecto continuó, pero ya no se pudo dar stands gratis a todos los participantes, y debió cobrarse la entrada a los visitantes. El área de Turismo, sí, sumó su apoyo. “Estamos muy agradecidos con las galerías de otras provincias y con los stands institucionales”, cuentan los organizadores. Entre otras, participaron Quilla de Jujuy; La Arte, Bac y Mamoré de Salta, Crudo de Rosario, Pólvora y Departamento 112 de Buenos Aires, Así lograron construir toda la panelería de cero (las opciones eran alquilar en Salta o en Buenos Aires, y era mucho más caro). “Ya nos queda para las próximas ediciones”, cuentan.

Otro escollo: la feria Mapa cambió su fecha al mismo fin de semana en que estaba programada Artuc, y eso dejó con muy escasas visitas de compradores de otras provincias. José Luis Lorenzo, coleccionista cordobés y miembro del board de arteba fue quizás el único representante: fue nombrado padrino de la feria, junto con Catalina Lonac, fundadora de la Universidad de San Pablo-T.

"Esto es una celebración", dijo Andrei Fernández, que junto con Alejandra Mizrahi trabajan con colectivos de tejedoras Gentileza Artuc

“Era importante que hiciéramos esta feria. Tucumán lo necesita, por los artistas que tenemos acá. La Facultad de Arte todos los años lanza al mundo artistas que son geniales. Pero no hay museos. El Timoteo Navarro está cerrado hace cuatro años”, cuenta Denis. Las galerías con espacios abiertos al público son pocas, se cuentan con los dedos de una mano.

Se sostiene Fausto en Barrio Norte hace cuatro años, con arte moderno y contemporáneo. “Estamos haciendo la primera exposición dedicada a Gramajo Gutiérrez”, dice el galerista. Biomba, con un staff de lujo (Blanca Machuca, Beltrame, Rosalba Mirabella, Enrique Salvatierra), tiene una gran exposición en su espacio del maestro escultor Guillermo Rodríguez, Albor. Su artista Pablo Guiot mereció uno de los premios. Estudio Maleza, dirigida por Cecilia Quinteros, en Artuc mostró el lado b de sus ocho artistas. Por ejemplo, en vez de pinturas, Correa mostró esculturas (tiene ahora una muestra en el Museo Larreta). Rusia, proyecto pionero que dirige Gustavo Nieto desde 2009, no tiene sede física, pero agrupa a artistas en ascenso como Ignacio Cassas. “Estoy muy contento con la feria. Se pueden ver todas las corrientes estéticas que tiene el arte en Tucumán”, dice Nieto.

Elocuente obra de Hans Petersen, artista y galerista de Departamento 112, de Martínez: el apoyo de galerías de otras provincias fue fundamental para lograr hacer la feria Artuc Gentileza Artuc

Consultorio tiene sede y exquisitas pinturas de Alfredo Arias. La más visible del momento es Fulana, porque su galerista Pamela Rodríguez viaja a ferias de todo el país (incluyendo cuatro arteba) desde una sede remota, en Tafí Viejo. En Artuc ganó un premio para participar en la próxima FAS, la feria de Salta que este año no se hará. Todo está un poco difícil por el Noa. “Es una gran sorpresa para quienes pensamos que había que irse de Tucumán para acceder al mercado. Que hoy podamos ser anfitriones es un gran paso y una celebración”, dice la artista y curadora Andrei Fernández, jurado de premiación.

En la galería rosarina Gabelich, el artista local Gaspar Núñez ganó el premio que otorgó la galería Biga. “Mi obra parte de copias de esculturas de un maestro, Juan Carlos Iramain, que esculpió retratos de mineros”, cuenta.

La pasión mundialista se palpitó en Radar con la obra de Nora Iniesta y también en stand institucional de Córdoba en Artuc Gentileza Artuc

La feria fue lugar de encuentro de maestros y alumnos, que forman una comunidad muy unida y fecunda. “Me formé en la Universidad Nacional de Tucumán, en el Taller C, y es una de mis bases más potentes. Ahí empecé a entender qué era el arte contemporáneo. Creo que lo que estaba bueno era tener docentes artistas”, cuenta la artista Flor Sadir. Se refiere al triunvirato de Beltrame, Marcos Figueroa y Geli González, muy presentes en la escena. Adrián Sosa, otro artista muy inmerso en el circuito nacional, llevó a artistas de Monteros a un stand de su pueblo, donde se ven a las Randeras del Cercado. “Somos 25.000 habitantes y tenemos un espacio para el arte, la Fundación Las Margaritas de Rodo Bulacio”, cuenta. Entre los proyectos jóvenes está Maskay Gallery, una galería de arte digital que se presentó en un andamio sin pantallas: las obras circulan en bolsas de tela y el certificado de autenticidad está grabado en cerámica.

Obras de Sandro Pereira en Artuc, primera edición de la feria de arte de Tucumán Gentileza Artuc

Claro que además de comer empanadas y sánguches de milanesa y de tomar Mirinda de Manzana, es de rigor visitar la famosa casita, que acá no acepta diminutivos: se le dice Casa Histórica de la Independencia en Tucumán. En el Museo Histórico Provincial se puede ver una rareza: dibujos de gobernadores hechos por Lola Mora a los 27 años, antes de convertirse en la mayor escultora nacional.

Si algo abunda son los artistas y los emprendedores. Casa Aconquija, una casa galería de Yerba Buena, no pudo sumarse a la feria, pero recibió visitas en la muestra de Evi Tártari. Se celebró la apertura de una nueva trinchera para el arte, Espacio N, con una muestra inaugural, Lo que callan las cosas, con obra de Analía Asaf, Carola Franco Sosa, Carolina Cazón, Estela Correa, Leonor Asar, Marcela Chichizola y Valentina Piñero.

Alegría, emoción, festejos: así se vive la primera feria de arte de San Miguel de Tucumán, Artuc Gentileza Artuc

También se puede visitar Dicha Lugar, una casa centenaria donde hay fiestas y muestras, y donde tienen sus talleres los artistas Rosalba Mirabella, Sofía Noble, Bruno Masino, Hernando Migueles, Julieta Papa, Mariana Ponce, Bruno Juliano y María José Vera. Otro taller concurrido es el de los artistas Alejandra Mizrahi, Agustín González Goytia y Javier Soria Vázquez: todos artistas de peso en la escena nacional.

La gran estrella tucumana, Gabriel Chaile, está presente en una escultura temprana que exhibe Fausto en un pedestal. Había también una fotografía del artista y su familia tomada en 2009 por Ramón Tévez, pero desapareció al segundo día. En su lugar hay un cartel que dice: “El vacío también es una forma de autoría. Obra retirada a pedido de Gabriel Chaile”.