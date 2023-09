escuchar

A pocas semanas de las elecciones que definirán el futuro político de la Argentina y a un año del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner en Recoleta, se lanzó hoy la investigación periodística de Irina Hauser (Buenos Aires, 1971), Muerta o presa. La trama violenta detrás del atentado ($ 9500). La idea del libro, que podría convertirse en el best seller político-periodístico del segundo semestre de 2023, provino de la dirección del Grupo Planeta, que decidió apostar por una primera tirada de siete mil ejemplares (cifra atípica en el actual mercado editorial). Para este trabajo, Hauser contó con la colaboración de los periodistas Ariel Zak y Emilia Delfino, y del abogado Franco Mattiello. Muchos militantes kirchneristas compartieron hoy en redes publicaciones referidas al atentado.

Portada de "Muerta o presa", de Irina Hauser ($ 9500)

Luego de semanas de distanciamiento de la escena tras la derrota del oficialismo en las PASO, Cristina Kirchner regresó al debate público gracias a un libro que la tiene como protagonista, junto con los acusados con procesamiento confirmado del intento de asesinato, el brasileño Fernando André Sabag Montiel, y los “copitos” Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo. Trascendió que se le envió un ejemplar del libro a la vicepresidenta un día antes del lanzamiento.

Muerta o presa invierte la frase que la vicepresidenta dijo por YouTube en diciembre de 2022, dirigida a Héctor Magnetto, director ejecutivo del Grupo Clarín, tras conocerse el fallo de la Causa Vialidad: “Eso sí, siempre y cuando a algún empresario, a algunos Caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales, y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro. Que eso es lo que usted quiere: presa o muerta”.

Irina Hauser es licenciada en Ciencias de la Comunicación, periodista y docente Instagram

Hauser comienza con la noche del atentado, el 1° de septiembre de 2022, y profundiza en la investigación judicial llevada a cabo por la jueza María Eugenia Capuchetti (según el libro, tutea a Cristina Kirchner el día posterior del atentado, cuando le tomó declaración testimonial) y el fiscal Carlos Rívolo. También se detalla el papel que desempeñó la organización Revolución Federal, liderada por Jonathan Morel, con presencia en redes sociales y en protestas callejeras. Por último, se registra la atmósfera de violencia política que impregnó palabras y actos durante 2022.

Imagen de video del momento del ataque a Cristina Fernández de Kirchner

“Se venía el aniversario del intento de matar a Cristina y Adriana Fernández y Rodolfo González Arzac [directora editorial y gerente del área de no ficción de Planeta, respectivamente] pensaron que había un gran vacío de información y de seguimiento y que valía la pena proponer una investigación periodística -cuenta a LA NACION la editora del libro, la escritora Paula Pérez Alonso-. Pensaron que Irina Hauser sería la mejor periodista para hacerlo. Había dos meses por delante nada más y le propusieron a Irina que armara un equipo que la ayudara con la investigación y el chequeo de información”.

Hauser, que trabaja en Página 12 y en C5N como periodista especializada en temas judiciales y ha publicado otras investigaciones en Planeta (sobre la Corte Suprema de Justicia), eligió a Zak, a Delfino y a Mattiello, y se dividieron las tareas. “Estructuraron el libro con los núcleos más importantes y una narrativa interesante -dice Pérez Alonso-. Cuando lo empecé a leer me resultó muy interesante, más de lo que imaginaba, porque el libro estaba bien escrito, tenía clima y lograba mostrar lo que las noticias solo habían insinuado o fragmentado. Iluminaban el mundo del grupo de Sabag Montiel y Uliarte y el de Revolución Federal con nueva luz: reproducían sus diálogos e intercambios elocuentes que me dejaron muy impresionada. Un mundo del que una desconoce casi todo”.

“Hay muchos datos del momento del hecho, el entorno, la intimidad y del manejo de la causa que no se conocen”, agrega la autora, en diálogo con LA NACION. “Trabajamos con poco tiempo, pero con conciencia; para nosotros, es el hecho de violencia política más importante desde el regreso de la democracia y contra la principal líder política del país. Buscamos llenar un vacío, el que une los expedientes, los sucesos políticos y el intento de magnicidio”. En el libro aparecen varias veces los nombres de la actual candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y de su excolaborador Gerardo Milman.

“Con el equipo leímos expedientes, investigamos, hicimos entrevistas, escribimos, corregimos y editamos online”, dice Hauser sobre el proceso de producción de Muerta o presa. Las entrevistas fueron hechas en off, “con la idea de contar los hechos y reconstruir en forma detallada lo que pasó y cómo se fueron desarrollando los expedientes”.

En uno de los capítulos, se revela que la vicepresidenta había expresado que quería conocer a Uliarte. “‘Me gustaría conocer a Brenda algún día’. Cristina Fernández de Kirchner sorprendió con su deseo en medio de una charla en confianza, en su despacho del Senado, en la que intercambiaba impresiones con un grupo reducido de conocidos. ‘La miraba en Crónica y ella mostraba que quiere ser algo que no es. Dice ser porteña y estudiante de medicina, pero me dicen que no terminó la secundaria y es del conurbano, como yo, que soy de Tolosa. Esa piba podía haber sido yo en otra época. Pero hubiera sabido que su condición era producto de otra cosa’, pensó en voz alta”.

El principal acusado del atentado redacta cartas desde la cárcel. “Sabag Montiel escribe y escribe cartas en prisión, todas a mano y dirigidas al juzgado. Once llegó a enviar. Imagina conspiraciones en su contra, se dice secuestrado, habla de un complot entre CFK y Capuchetti, pide abogados cuyos nombres escucha en la televisión. En uno de esos textos, agrega el número de teléfono que tiene en su celda. A veces suena. No siempre atiende”, se lee.

La publicación de Muerta o presa se da en un momento político candente. “Nos hizo reflexionar la situación de alta violencia política que había en las calles, en las redes, en plataformas en 2022, y que se subestimó en su momento -concluye Hauser-. Se veía en las acciones de algunas organizaciones como Revolución Federal, pero también en los discursos de la dirigencia política, donde se repetía mucho la palabra ‘exterminio’ o la frase ‘hacer desaparecer’ al oponente, muchas sobre Cristina Kirchner, con la idea de sacarla del juego. Lo relaciono con el contexto actual porque también se subestimó a Javier Milei; veo una conexión entre ambas cuestiones. A lo largo del libro hacemos una reconstrucción de ese fenómeno de violencia y discursos de odio que no se los lleva el viento. Conversamos con especialistas para explicar esta cuestión”.

La investigación de Hauser se suma al catálogo de libros políticos, entre los que se destacan los referidos a los candidatos presidenciales Javier Milei, de La Libertad Avanza, y Sergio Massa, del oficialismo (El Loco, de Juan L. González, y El arribista del poder, de Diego Genoud, respectivamente), y los escritos por políticos. Ninguno de los títulos publicados hasta ahora superaron las ventas de Sinceramente, de Cristina Kirchner, y de Primer tiempo, de Mauricio Macri. Los expresidentes siguen siendo best sellers.