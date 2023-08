escuchar

Como dice el refrán, cada maestrillo con su librillo; también, cada político con el suyo, sobre todo en un año electoral. A pocos días de las PASO, títulos de varios precandidatos “engordan” las mesas de novedades en librerías. Además de convertirse en instrumentos de campaña -los libros firmados por políticos difunden proyectos y propuestas, perspectivas y señalamientos críticos del statu quo que ellos vendrían a transformar-, una vez pasada la coyuntura quedarán como documentos de la imaginación política de una época. A veces, estos libros incluso encabezan la lista de best sellers, como pasó con los de los expresidentes y antagonistas Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Entre las novedades figuran dos libros de Planeta que tienen como protagonista al precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. En El fin de la inflación. Eliminar el Banco Central, terminar con la estafa del impuesto inflacionario y volver a ser un país en serio, anticipa su programa económico y brinda detalles de la implementación de la dolarización. Por otro lado, El Loco. La vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, del periodista Juan Luis González, reconstruye el ascenso del líder de la “nueva política” por medio de un contrapunto de testimonios.

En septiembre, Planeta publicará Viva la libertad. Por qué hay que ser liberal. De tu economía a un nuevo modelo de país, del precandidato a jefe de gobierno porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra (en el mismo sello había lanzado en 2020 Hablemos de guita. Cómo ahorrar, invertir y ganar $$$ en la Argentina). “Hoy se están hablando los temas que nosotros estamos planteando”, dijo en diálogo con LA NACION.

Ramiro Marra compite en las urnas y en las librerías Collage

En principio, El Loco iba a ser una “radiografía de la nueva derecha”. “Lo empecé a investigar en 2021, cuando Milei entra de lleno en la política -dice el autor a LA NACION-. Me parecía que pasaba algo interesante de fondo, más allá de él. El fenómeno de la nueva derecha llegó para quedarse. Con Milei no hablé porque rompió relaciones con la revista Noticias, donde trabajo, cuando sacamos una investigación de Tomás Rodríguez con todos los plagios que aparecen en Pandenomics, con decenas de páginas robadas. Cuando le avisé que saldría El Loco me bloqueó”. El libro alcanzó el top ten de los más vendidos”. Consultado por LA NACION sobre este título, Milei respondió: “Sus fuentes son todos tipos que me detestan”.

Un recorrido por el zigzagueo político del precandidato presidencial Sergio Massa Collage

El arribista del poder. La historia no publicitaria de Massa (Siglo XXI), del periodista Diego Genoud, sigue la trayectoria del precandidato a la presidencia de Unión por la Patria, el ministro de Economía Sergio Massa. “Después de haber intimado a los dos lados de la polarización con una dirigencia que parecía enfrentada sin retorno, Massa cargaba con el mote de ser un tacticista extremo, capaz de cualquier cosa por lograr una ventaja de corto plazo. Liberarse de la pesada etiqueta que Marcos Peña le había colgado -la de ser la persona menos confiable del sistema político- era uno de los desafíos más grandes que tenía para reconstruir su carrera política. Gracias a su sociedad con Máximo [ Kirchner], Massa logró salir en poco tiempo de esa Siberia a la que lo habían confinado políticos de distintos partidos que lo conocían bien. Lo hizo con esfuerzo, con disciplina, con ayuda de algunos colaboradores y con un norte claro: lograr el asalto al poder”, se lee en el trabajo de Genoud.

La precandidata Patricia Bullrich publicó en 2020 un balance de su gestión como ministra de Seguridad Collage

De la precandidata a la presidencia por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se puede leer Guerra sin cuartel. Terminar con la inseguridad en la Argentina (Sudamericana), de 2020, donde relata su experiencia como ministra de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos y expone su programa para combatir la inseguridad. Bullrich había sido objeto de investigación del periodista Ricardo Ragendorfer en Patricia, de la lucha armada a la Seguridad (Planeta, 2019), que aborda en forma crítica el recorrido ideológico de la política con chances de llegar al sillón de Rivadavia.

Juan Grabois, precandidato a presidente por Unión por la Patria, es autor de varios libros Collage

El precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, tiene en su haber varias publicaciones (además de haber traducido Las aventuras de Tom Bombadil de J.R.R. Tolkien). Es autor de la novela de tesis “político-morales” Los siete pecados argentinos. Una historia de demonios (Planeta) y de los ensayos La clase peligrosa. Retratos de la Argentina oculta (Planeta, 2018) y Los Peores. Vagos, chorros, ocupas y violentos. Alegatos del humanismo cascoteado (Sudamericana, 2022), donde argumenta en contra de los prejuicios acerca de los movimientos populares.

Para Gabriel Solano, del FIT-U, el balance de los cuarenta años de democracia ininterrumpida no es positivo Collage

Gabriel Solano, precandidato a la presidencia del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, publicó este año, cuando se conmemora en el país el 40° aniversario de la recuperación democrática, Por qué fracasó la democracia. Radiografía del saqueo capitalista de la Argentina en los últimos 40 años (Planeta). “Haciendo un balance histórico de estos cuarenta años, es evidente que no se cumplió la promesa de que ‘con la democracia se come, se educa y se cura’. Más aún, las condiciones de vida de la población se agravaron en casi todos los planos, dejando como saldo una mayor pobreza, precarización laboral, desvalorización del salario y las jubilaciones, privatización de la salud y la educación, crisis habitacional, ambiental, etc. Hasta las libertades democráticas conquistadas chocan con un sistema que engendra y encubre al gatillo fácil en las barriadas contra la juventud más empobrecida, la descomposición de buena parte de las fuerzas de seguridad y de justicia que regentean los negocios del narcotráfico y la trata de personas, y que incluso tienen en su haber la desaparición de doscientas dieciocho personas hasta setiembre de 2021″, sostiene el autor.

Portada de "La grieta y los cierragrietas", de Fernando A. Iglesias

Otra novedad es La grieta y los cierragrietas (Libros del Zorzal), del diputado Fernando A. Iglesias que, si bien no es candidato, apoya la precandidatura presidencial de Bullrich. “El libro es un instrumento más que válido y habla bien de los políticos que son capaces de escribirlos -dice Iglesias a LA NACION-. Algunos lo hacen con un ‘escritor fantasma’, otros como yo lo escribimos sin ayuda, pero responden a lo que siempre se reclama: un debate menos personalizado y más de ideas”. El diputado tiene catorce libros publicados. En su nuevo ensayo debate con las propuestas de Horacio Rodríguez Larreta y Fernando Straface (secretario General y de Relaciones Internacionales de la ciudad de Buenos Aires), “exponentes de la coalición de los cierragrietas”. “Toca un tema específico y muy candente -dice-. La grieta nadie la quiere, lo importante es ver cómo se cierra. Es imposible hacerlo de forma unilateral y sin que nos importe quién está del otro lado”. El best seller político de Iglesias fue Es el peronismo, estúpido, de 2015. “No sé si impactó en el voto pero condensó el estado de opinión pública que empezaba a hartarse del peronismo y sus atrocidades; su mérito consiste en haber corrido las fronteras de lo que podía decirse del peronismo”, concluye.

Axel Kicillof aspira a ser reelecto como gobernador bonaerense Collage

El actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aspira a la reelección y supo ser best seller años atrás con Diálogos sin corbata. Para pensar la economía, la política (y algunas cosas más) en el siglo XXI y con Y ahora ¿qué? Desengrietar las ideas para construir un país normal (Siglo XXI), de 2019. El diputado provincial Alex Campbell, de Juntos por el Cambio, que apoya la precandidatura a gobernador bonaerense de Cristian Ritondo, publicó este año Retomar el camino (Galerna).

Jorge Macri publicó un libro en 2021, cuando se suponía que competiría para gobernar la provincia de Buenos Aires Collage

Los dos precandidatos a jefe de gobierno porteño también han publicado libros. En 2021, cuando nadie imaginaba que desembarcaría en la ciudad como funcionario y candidato, Jorge Macri lanzó Nuevo cambio. Camino de libertad y crecimiento (Planeta), donde comparte su experiencia como intendente de Vicente López. Martín Lousteau es autor de varios libros; el más reciente y “programático” es de 2019: Debajo del agua. Una inmersión en los problemas argentinos y sus soluciones (Sudamericana), en el que acerca claves para que el Estado argentino se vuelva más eficiente y salga a flote.

El precandidato a jefe de gobierno porteño Martín Lousteau ha publicado varios libros Collage

Los libros fijan agenda

Para el gerente editorial de Planeta, el periodista Rodolfo González Arzac, las editoriales (como la prensa) fijan agenda. “Este 2023 estuvo marcado por el aniversario del regreso de la democracia y las elecciones presidenciales -dice a LA NACION-. Es un año, entonces, en el que se piensa un poco más en política y en nuestra historia. Y los libros están acompañando ese momento. Nos proponemos ser plurales y también encontrar variedad de enfoques para abordar los temas. Por suerte, los libros funcionan bien y encuentran sus lectores. Y a nosotros, como editores, nos gusta hacerlos”.

El director general de la “reunificada” Siglo XXI, Carlos Díaz, sostiene que los libros de política siempre tuvieron un gran público. “Pero mi percepción, viendo los más vendidos de los últimos dos años en la editorial, es que ha bajado mucho el interés de los lectores -asegura-. Supongo que las encuestas que hablan de toda la gente que no va a presentarse a votar y el poco entusiasmo que despiertan los partidos se ve reflejado en el tipo de lecturas que se está haciendo hoy. Tengo muy presente la década de 1990 en donde libros como Robo para la Corona, de Horacio Verbitsky, y Pizza con champán, de Sylvina Walger, se vendían de a miles. En nuestro caso el último libro de política que funcionó fue Kirchner, el tipo que supo, de Mario Wainfeld, que salió en 2016″. Para Díaz, publicar libros de y sobre políticos en un año electoral es un “arma de doble filo”. “Son momentos en los editores se apuran a sacar libros del tema y hay tal saturación que la gente se harta y no tiene más ganas de leer sobre política, ni a favor ni en contra”.

“El fenómeno de los libros políticos o sobre políticos en tiempos electorales y en la coyuntura diaria no es una novedad, pero lo vemos mucho por la capacidad de instalación de los grandes grupos editoriales -dice a LA NACION el sociólogo e investigador del Conicet Ezequiel Saferstein, autor de ¿Cómo se cocina un best seller político? (Siglo XXI)-. Los casos más resonantes de los últimos años fueron Sinceramente, de Cristina Kirchner, publicado por el grupo Penguin Random House, y los dos libros de Mauricio Macri, Primer tiempo y Para qué, de Planeta. Fueron unos parteaguas en la relación del mundo del libro y la política”. Para Saferstein, los libros de los políticos sirven para instalarlos como “marca”. “Es una campaña por otros medios”, sintetiza.

Una semblanza del candidato, con tono muy crítico Collage

“Es interesante ver que en los catálogos de las grandes editoriales, por capacidad y amplitud, se publican todas las voces -dice-. Planeta publicó los libros de Javier Milei El camino del libertario (2022) y El fin de la inflación en 2023 y al mismo tiempo El Loco, la semblanza del periodista Juan Luis González con un tono muy crítico. Está la lógica comercial y la de los editores para que los temas y los autores estén en agenda con sus propias voces y otras críticas”. Con los libros kirchneristas y antikirchneristas pasaba algo similar, igual que con los libros acerca del gobierno de Cambiemos, como El sueño intacto de la centroderecha (Siglo XXI), de Gabriel Vommaro y Mariana Gené, y el flamante 24 de agosto. Cambiemos en 2019: De las PASO a las calles (Sudamericana), de Nicolás Roibás y Miguel Velarde.

Saferstein destaca que antes la cultura del libro aparecía más asociada al mundo de las izquierdas. “En los últimos años vemos que las derechas o las nuevas derechas están muy interesadas en la publicación de libros y en usar el libro como herramienta de intervención -observa-. No me refiero solo a Macri sino en especial a Milei, que tiene una larga trayectoria editorial como autor de Unión, y luego Galerna y Ediciones B, con Diego Giacomini”.