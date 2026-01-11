Al menos 538 muertos en Irán: cómo siguen las protestas

DUBÁI.- La represión a las protestas a nivel nacional en Irán dejó al menos 538 muertos y se teme que el total de fallecidos sea aún mayor, informaron este domingo activistas de derechos humanos. Teherán, en tanto, advirtió que el ejército estadounidense e Israel serían “objetivos legítimos” si Estados Unidos usara la fuerza para proteger a los manifestantes.

Se prevé que las manifestaciones, iniciadas el pasado 28 de diciembre por el colapso de la moneda rial iraní en un contexto de una economía golpeada por sanciones internacionales por su programa nuclear, se intensificarán este domingo.

Videos publicados en internet desde Irán mostraban a manifestantes reuniéndose en el barrio de Punak, al norte de Teherán. Otras imágenes supuestamente mostraban a manifestantes marchando pacíficamente por una calle y a otros tocando las bocinas de sus autos en la calle.

Arde un vehículo durante las protestas en Teherán Social Media - ZUMA Press Wire

En los últimos dos días se registraron nuevas protestas en varios barrios de Teherán y en ciudades como Rasht en el norte, Tabriz en el noroeste y Shiraz y Kerman en el sur, según distintos videos, aunque un apagón de Internet dispuesto por el gobierno dificulta el registro.

En tanto, las autoridades iraníes amenazaron con potenciar la represión. El fiscal general Mohammad Movahedi Aza advirtió que cualquiera que participe en protestas será considerado un “enemigo de Dios”, un cargo que conlleva la pena de muerte.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos estimó en 10.600 el número de personas detenidas durante las últimas dos semanas de protestas.

Mientras el rechazo a la teocracia del ayatollah Alí Khamenei se extiende a más de 100 ciudades bajo un estricto apagón informativo, el régimen endureció su retórica al advertir que tanto las fuerzas de Estados Unidos como Israel se convertirán en “objetivos legítimos” ante cualquier intento de intervención externa.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump manifestó en los últimos días su respaldo a los manifestantes y, según trascendió, su administración evalúa una serie de medidas que incluyen desde ciberataques hasta acciones militares directas.

La amenaza de Teherán

La amenaza de atacar al ejército estadounidense e Israel se produjo durante un discurso parlamentario el domingo de Mohammad Bagher Qalibaf, el presidente del parlamento que ha sido candidato a la presidencia en el pasado.

Luego pasó a amenazar directamente a Israel —“el territorio ocupado” como lo llamó— y al ejército estadounidense, posiblemente con un ataque preventivo.

Crece en Irán rechazo a la teocracia del ayatollah Alí Khamenei -� - KHAMENEI.IR�

Israel, mientras tanto, sigue de cerca la situación. El presidente Benjamin Netanyahu respaldó “las protestas por la libertad” en Irán, celebró la “valentía de los ciudadanos” y expresó su deseo de ver el fin del actual régimen para abrir camino a la paz en la región.

“El pueblo de Israel y el mundo entero quedan asombrados ante la inmensa valentía de los ciudadanos de Irán. Israel apoya su lucha por la libertad y condena enérgicamente los asesinatos en masa de civiles inocentes. Todos esperamos que la nación persa se libere pronto del yugo de la tiranía y que, cuando ese día llegue, Israel e Irán vuelvan a ser socios fieles en la construcción de un futuro de prosperidad y paz para ambas naciones”, escribió este domingo en X.

