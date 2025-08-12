LA NACION

Bienestar natural

  1 minuto de lectura
LA NACIONMaría José Rodríguez Murguiondo
Postojna, Eslovenia. Edición fotográfica de Jesica Rizzo
Postojna, Eslovenia. Edición fotográfica de Jesica RizzoJURE MAKOVEC - AFP

Mucho hincapié se hace en la actualidad sobre la necesidad de llevar una vida más calma, menos estresada. Semejante insistencia amparada bajo lo que se pregona con el mote de “bienestar” irónicamente pone en evidencia su ausencia. La imposición de un ritmo afiebrado, cargado de infinitas exigencias, ha puesto en boga cientos de estrategias para paliar el aceleramiento en el que vivimos. Estos Citroën 2CV alineados en un campo pretenden llevarnos a una etapa en la que la vida era más lenta. Precisamente eso quieren poner de manifiesto los fanáticos de este vehículo, provenientes de todas partes del mundo para celebrar el 25° Encuentro Anual, en Postojna, Eslovenia. Exhiben sus impecables modelos de un auto que justamente no se caracterizaba por su velocidad, pero que es un claro recordatorio de una época en que el bienestar se vivía sin necesidad de cultivarlo para que existiera.

