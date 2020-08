Borges y el Día del Lector: una agenda de festejos que supera las 24 horas

El aniversario del escritor es el lunes, pero las actividades empiezan antes y se prolongan después Fuente: Archivo

A 121 años del nacimiento de Jorge Luis Borges (1899-1986), instituciones públicas y privadas, y sus fieles lectores, homenajearán al máximo escritor argentino con jornadas, proyección de documentales, suelta de poemas, videoconferencias y clases magistrales, lecturas y la puesta al día de archivos para uso de estudiantes, entre otras iniciativas virtuales, debido a la pandemia. Los festejos se extenderán más allá del lunes, día de nacimiento del escritor.

Cuentista, poeta, ensayista, traductor y profesor, Borges se reconocía ante todo como lector y por eso no sorprende que en el día de su nacimiento la Argentina celebre el Día del Lector."Si un libro los aburre, déjenlo, no lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lean un libro porque es antiguo -aconsejaba a los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires-. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo; ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una forma de la felicidad". Para al autor de Ficciones, a la hora de leer había que evitar "la tristeza de las bibliografías".

Maravillas al acecho

Los festejos comienzan este fin de semana y continuarán hasta la llegada de la primavera. Parafraseando el poema "1964", aunque las horas de estos tiempos son tan largas, una maravilla acecha: la la literatura borgiana. La presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, María Kodama, hablará sobre Borges hoy a las 20 por el canal de YouTube de la Feria del Libro Digital de la provincia de Chubut, y el lunes 24, a las 10, participará del III Congreso de Bibliotecas Populares de Neuquén. En ambas actividades la Fundación brindará talleres de capacitación para que docentes y bibliotecarios puedan utilizar los recursos didácticos del proyecto "Borges para estudiantes", que se puede visitar en este enlace, y que incluye 50 videos destinados a estudiantes de primaria y secundaria. Los dictará el profesor Lucas Adur.

A partir del lunes, habrá un ciclo de conferencias y diálogos organizado por la Fundación, el Ministerio de Cultura de la Nación y el Foro Ecuménico Social, entre otros organismos. Para inscribirse en forma gratuita, clic aquí. El lunes 24, de 18 a 21, la presidenta de la Fundación Borges inaugurará las actividades con un encuentro y brindis virtual en el que habrá diálogos, cine y música que se podrán disfrutar de manera gratuita. Los interesados también recibirán el enlace para participar de las Jornadas Borges 2020, que se harán en forma virtual el 28 y 29 de agosto, y a otras actividades que se desarrollarán hasta el 17 de septiembre. Habrá además intervenciones musicales a cargo del Ensamble Fundación Borges.

Maria Kodama será una de las participantes Fuente: Archivo

Las jornadas están auspiciadas por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), la Brown University, la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y otras instituciones, y en el programa se destacan las palabras de apertura a cargo de Kodama (el 28 a las 16), un panel sobre Borges y las religiones, con Lucrecia Romera y Daniel Goldman, y otro sobre Borges y el Siglo de Oro, con Clea Gerber y María Elena Fonsalido. El sábado será un día de relecturas de la obra borgiana, con Annick Louis, Daniel Attala, Rodrigo Muryán, Alan Ojeda, Belén de los Santos y Tomás Vernengo, entre otros especialistas. A las 18, Adur y Aníbal Jarkowski se referirán al 60º aniversario de esa pequeña obra maestra llamada El hacedor. Este ciclo finalizará el 17 de septiembre, con una teleconferencia sobre "El amor en español", a cargo de Julio Crivelli, coleccionista, escritor y presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes.

El Ministerio de Cultura de la Nación, el Centro Cultural Kirchner y el Ministerio Educación de la Nación, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública y la Fundación Borges despliegan un catálogo de contenidos especiales para sumarse al doble festejo, por el aniversario del nacimiento de Borges y el Día del Lector. El lunes a las 18 se realizará una conmemoración que será transmitida a través del canal del Centro Cultural Kirchner en YouTube y de su cuenta de Facebook. Entre otros, participarán el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; María Kodama, el vicepresidente de la Fundación, Fernando Flores; los profesores Graciela Maturo y Pablo De Vita, que presentará el documental de Bauer Los libros y la noche, disponible en YouTube. A partir del lunes estarán disponibles en la Red las clases magistrales de Ricardo Piglia sobre la obra de Borges.

En conjunto con el Archivo General de la Nación se presenta Borges, por él mismo, que ofrece acceso a parte del repositorio que la institución posee sobre el escritor. Y en el canal de Spotify del Centro Cultural Kirchner estará disponible una serie de audios grabados en 1970, en los que Borges lee y comenta textos como "Fundación mítica de Buenos Aires","El Golem" y "Borges y yo". A su vez, los ministerios de Cultura y Educación, Canal Encuentro y Paka Paka, junto con la Fundación Borges, presentarán "Universo Borges", un proyecto que tiene como objetivo difundir y promover las obras del escritor. Cultura anticipó que próximamente se lanzará un concurso federal para estudiantes secundarios de 5º año, "Borges 2020", y que se reeditará Cuentos originales, nacido a partir del encuentro de Borges y Jorge Bergoglio, y con prólogo de Kodama. Paka Paka emitirá micros animados para chicos.

La Biblioteca Nacional, el Centro de Estudios y Documentación Jorge Luis Borges y el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentino convocan este lunes a los lectores para que compartan a través de las redes sociales videos, textos e imágenes sobre sus cuentos favoritos del autor de "Emma Zunz", con el hashtag #LectoresdeBorges. Juan Sasturain, Alberto Rojo, Guillermo Martínez, Alexandra Kohan, Patricio Zunini y Andrés Duprat, entre otros, confirmaron su presencia en redes este lunes. El Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentino programó una muestra virtual con obras inéditas de grandes artistas e ilustradores del mundo de las narrativas gráficas,como Alberto Breccia, José Muñoz, Luis Scafati, Nacha Vollenweider y María Alcobre.

Desde el Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires se programó un conjunto de acciones a las que se podrá acceder en forma online en diversas plataformas, entre ellas Cultura en Casa, el canal de Youtube de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Cultura y BA Cultura, donde Kodama ofrecerá un recorrido por el universo borgiano y una lectura de "Las ruinas circulares". En Instagram el festejo se sigue a través de @impulsocultural. Cultura en Casa permite que, este lunes, desde el sofá se pueda asistir a la clase magistral brindada por Beatriz Sarlo en 2016 sobre Borges, donde la ensayista cuestiona el supuesto carácter extranjerizante de su obra.

Hasta el lunes, continúa la suelta de poemas en redes sociales que organizan la Sociedad Argentina de Escritores y la Fundación El Libro, en la que participarán más de 500 escritores de todo el país. También habrá "postales" con poemas de otros escritores consagrados y se hará un reconocimiento al exsenador nacional, filósofo y poeta Samuel Cabanchik, creador e impulsor de la ley 26.754, que estableció el Día del Lector. Para participar en forma remota se puede escribir a info@sade.com.ar.

La Casa Borges, residencia del escritor en Adrogué, donde pasaba los veranos con su familia, se puede visitar en forma virtual. En el Archivo Histórico de Revistas Argentinas (Ahira), están disponibles los diecinueve números de Los Anales de Buenos Aires, que Borges dirigió y donde publicó cuentos como "Los inmortales" y "La casa de Asterión" y ensayos como "Nota sobre el Ulises en español" y "La paradoja de Apollinaire". Desde Sevilla, y por Instagram, la profesora Clauda Capel (@claudia.capel) conversará hoy sobre la obra borgiana con el profesor Javier Fernández Rubio (desvelo_es) y el lunes con Claudio Pérez Miguez (@centrodeartemoderno) en el marco del ciclo "Hablemos de Borges".

Por último, la actual casa editorial de Borges, Penguin Random House, lanzará en formato de audiolibro los cuentos completos del autor. "El Aleph", "El sur", "El jardín de senderos que se bifurcan" y "El libro de arena" se podrán "leer" con una escucha atenta. El actor Gerardo Prat pone voz a la narrativa borgiana. Clic aquí para disfrutar de esta experiencia.

Un poema de Borges en el Día del Lector

Lectores

De aquel hidalgo de cetrina y seca

tez y de heroico afán se conjetura

que, en víspera perpetua de aventura,

no salió nunca de su biblioteca.

La crónica puntual que sus empeños

narra y sus tragicómicos desplantes

fue soñada por él, no por Cervantes,

y no es más que una crónica de sueños.

Tal es también mi suerte. Sé que hay algo

inmortal y esencial que he sepultado

en esa biblioteca del pasado

en que leí la historia del hidalgo.

Las lentas hojas vuelve un niño y grave

sueña con vagas cosas que no sabe.

De El otro, el mismo