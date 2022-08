¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Rarezas, rescates y tesoros ilustrados para buscar en la Feria de Editores

Este fin de semana se puede visitar la Feria de Editores, que abrió las puertas el viernes en un espacio de mayor capacidad (ubicado en Av. Corrientes 6271) para que los asistentes puedan circular sin amontonarse entre los 280 stands de sellos locales y extranjeros. Además de encontrar títulos exquisitos para todos los gustos y de descubrir autores no muy difundidos, en la FED se pueden conseguir libros súper especiales de editoriales independientes pensados para pequeños y medianos lectores. Por eso, hoy recomendamos una selección de ediciones no convencionales, rescates de otros tiempos y joyas de distintos géneros.

MINIFED, el espacio para chicos en la nueva Feria de Editores Hernán Zenteno - LA NACIÓN

Atención: los que vayan con chicos, la feria ofrece el espacio MINIFED, ideal para que puedan leer y descansar un rato. Abre hoy y mañana, de 14 a 21, con entrada gratis. Los que tengan que esperar para ingresar recibirán en la fila el libro La espera para disfrutar sin desesperar.

Rescates

Esperanza, de Gianni Rodari (Limonero). Este álbum maravilloso ilustrado por Francesca Ballarini, que fue publicado en el país en mayo para la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, es una de las joyitas del stand de Limonero en la FED. “Speranza se publicó originalmente en italiano en 1960, como parte de una colección de rimas, canciones y juegos de palabras de tradición oral que llevaba por título Filastrocche in cielo e in terra (filastrocche son canciones de cuna)”, contó el editor Manuel Rud, responsable de la traducción al español. “En el año 2020, con motivo del centenario del nacimiento de Rodari (Omegna,1920-1980), varias editoriales italianas decidieron hacer reediciones de su obra, en una iniciativa conocida como 100 Gianni Rodari”. Como dice al final del libro, en marzo de 2020, cuando empezaba la pandemia, la Comisión Europea cerró su sesión oficial con una lectura de estos versos esperanzadores.

Ilustración de la italiana Francesca Ballarini Gentileza Limonero

“Si tuviera una tiendita / con una única estanza / ¿qué cosa yo vendería? / Esperanza / ¡Esperanza muy barata! / Por un peso venderé / solamente una esperanza / suficiente para cien / Y a toda la gente pobre / que no tiene nada más / daré mi esperanza entera / sin que tengan que pagar”.

“A pesar de que se trata de un poema breve y sencillo, la traducción no estuvo exenta de complejidades, pues era indispensable mantener la rima, cierta cadencia propia de las rondas infantiles y, al mismo tiempo, buscar fidelidad de sentido al texto de Rodari. La adaptación del diseño para la edición en español también resultó un desafío, pues hubo que retocar el texto, que no es tipográfico, sino que forma parte de la ilustración”, completó Rud. El autor y pedagogo italiano recibió en 1970 el premio Hans Christian Andersen por el conjunto de su obra.

Los dibujos a toda página de Ballarini son como cuadros al óleo que representan cada escena. Coloridos, con trazos y pinceladas que generan sensación de diversas texturas, incluyen en algunos momentos parte del poema en la composición visual para formar una sola obra.

Más rescates de Rodari

Cuando los gatos vuelan, de Gianni Rodari (Niño Editor). Este sello tiene en su catálogo tres títulos de Rodari: La luna con correa, Arturo y El Caballito, que integran la serie Cuando los gatos vuelan. Son tres historias con un formato rítmico, de poema breve, conocido como retahíla. En cada verso prevalecen los juegos de palabras y las rimas cortas, que se hilvanan y entonan como si fueran una canción o un poema.

Según explicó el editor Pablo Curti, La luna con correa (La luna al guinzaglio) y El Caballito (Il cavallino) forman parte del libro Retahílas en cielo y tierra (Filastrocche in cielo e in terra), editado originalmente en 1960. Mientras que Arturo pertenece al libro Los negocios del señor Gato, de 1972. Ambos fueron editados por el sello italiano Einaudi. Creada a partir de canciones del autor italiano e ilustrada por el artista Andrea Antinori, la serie de Niño salió en una edición especial de cartoné diseñada para los lectores más chiquitos de la casa. No se los pierdan.

Uno de los stand de la Feria de Editores Hernán Zenteno - LA NACIÓN

Galería de seres fantásticos

Álbum de criaturas fantásticas, de Fábrica de Estampas y Nicolás Schuff (Galería Editorial). “En estas páginas vas a encontrar un puñado de seres que viven entre nosotros. Nacieron en la imaginación de las mujeres y los hombres mucho antes de la invención de los libros, y viajaron de boca en boca, de sueño en sueño”. Así presentan los editores este trabajo conjunto del colectivo creativo Fábrica de Estampas y el autor Nicolás Schuff, que creó un poema para cada criatura de ficción.

Un álbum exquisito con poemas y estampas Gentileza Galería editorial

Pero eso no es todo. Los versos fueron escritos con el recurso del acróstico: una composición poética que contiene letras, al inicio en este caso, con las que se forma una palabra. Más precisamente, el nombre de la criatura en cuestión. Las estampas que representan las 18 criaturas fueron hechas con xilografías: una antigua técnica de grabado realizada con un dibujo tallado sobre madera que se entinta y se estampa sobre el papel. Un libro distinto, original, curioso, que se disfruta como esos platos caseros irrepetibles y exquisitos.

Bonus track

La suerte del escritor, de Schuff y Pedro Mancini (Galería Editorial). Los que puedan sumar un libro más del stand de este pequeño sello les recomiendo otro del mismo autor. De formato pequeño y tapa dura, narra las peripecias de un escritor que, “por suerte, además de escribir libros, tiene un trabajo que le da de comer”. Así presenta Schuff al protagonista que tiene, como todos, días suertudos y otros no tanto. Inteligente, original y con sentido del humor, es un libro para lectores que se copan con historias que parecen sencillas y, al pasar las páginas, crecen y crecen hasta volverse desopilantes. Por suerte.

Una joyita “iamiquense”

Un libro para todos los días, de Isabel Minhós Martins y Bernardo P. Carvalho (Ediciones Iamiqué). Me encantan estos libros que nos hablan sobre todo lo que puede pasarnos día tras día. Lo que pensamos y sentimos ante situaciones comunes o extraordinarias de la vida cotidiana. Tal como dice en la tapa, es “un libro para todos los días” que refleja escenas vinculadas con sensaciones, pero sin bajar línea ni intentar explicarnos de qué se trata o cómo deberíamos manejarlas. Nada que ver. El libro nos invita a detenernos un momento y pensar que no todos los días son iguales ni nos sentimos de la misma manera.

Un álbum del Pregonero de Honor 2022

Manos de viento, de Istvansch (Arte a Babor). Creado íntegramente con papeles recortados, este álbum del flamante ganador del Premio Pregonero de Honor 2022 cuenta historias de los primeros habitantes de la Patagonia e invita a conocer, a la distancia, la fabulosa Cueva de las manos. El autor e ilustrador hizo un teatrino con fondos y telones intercambiables que aparecen en cada escena junto con títeres de palito. Dedicado a “Tere” Andruetto (“amiga, maga, sabia consejera”), el libro nació como un proyecto del Centro Municipal de Cultura de Perito Moreno (Santa Cruz) y Arte a Babor lo reeditó en un formato más grande y con más páginas. Ganó el premio Destacado Alija 2022, fue seleccionado como Key Title Argentina y resultó finalista del Premio Cuatrogatos.

Ilustración de Istvansch del libro "Manos de viento"

Un viaje desplegable

La gran expedición, de Clémence Dupont (Pípala). Este libro ilustrado con páginas desplegables que forman un camino de ocho metros de largo invita a viajar en el tiempo para conocer los orígenes de nuestro planeta. La autora e ilustradora francesa propone una expedición histórica siguiendo las eras geológicas y las distintas etapas de evolución de las especies. Aparecen toda clase de dinosaurios y de plantas. También, palabras extrañas como “hadeano”, “proterozoico” y “ordovícico”, que seguramente los pequeños lectores intentarán descifrar.

Un libro que se despliega en ocho metros para contar la historia de la prehistoria Audrey Dufer

Inclusión y diversidad

Yo soy la reina, de Maricel Santin y Marina Zan (Abran Cancha). “Colorín, colorado. Todo fin es un comienzo. ¡Aquí nada ha terminado!”. Me encanta cómo empieza este cuento: a partir del final feliz de un relato con un rey y una reina que comen perdices, una maestra propone a los alumnos inventar escenas que no se cuentan en la historia que acaba de leerles. “Les pareció genial, por supuesto. Siempre era un plomo analizar el cuento o responder preguntas obvias. Inventar algo nuevo y actuarlo hacía que se sintieran artistas”, dice la autora.

Ahí nomás los chicos y las chicas empiezan a elegir personajes: panadera, cocinero, bailarina, princesa y hasta Mickey y Maradona (que no tienen nada que ver con la trama que leyó la docente, pero no importa). Cuando Hernán anuncia a los gritos que él quiere ser la reina, los demás se quedan mudos. Pero tampoco importa. Cada uno puede ser y hacer lo que quiera. Así que siguen adelante creando una historia divertida y delirante.

Para lectores sin edad

Vademécum de la Flora naturalis imaginaria, de Irene Singer (Calibroscopio). Atención lectores de alma sensible: no dejen pasar este exquisito álbum ilustrado que combina poesía, botánica y pintura. Firmado por Irene Singer y la Dra. Brenda Twiler, las autoras (una artista visual y un personaje ficticio que dio origen a la historia) borran las fronteras entre ficción y realidad para ofrecernos un trabajo tan delicado como creativo. Cada flor representada en las páginas está acompañada por un poema que aporta información, humor, delirio. Un libro para lectores sin edad.

Una obra colectiva

Quma y el viento (Pequeño Editor). Una obra colectiva creada por cineastas y animadores que investigaron cómo era la pampa argentina hace 12 mil años cuando los seres humanos convivían con la megafauna. De ese trabajo con arqueólogos, biólogos y antropólogos surgió el corto de animación Quma y las bestias, una película breve premiada en distintos festivales del mundo.

El libro, con textos de Diego Salinas Slemenson, y Verónica Arcodaci e ilustraciones de Iván Stur, Javier Ignacio Luna Crook, Lucas Timerman y Arcodaci, cuenta una nueva aventura de ese niño primitivo, movido por la curiosidad y él ánimo de volverse cazador. Como contó la editora Raquel Franco, está ilustrado mediante las mismas maquetas de resina que se realizaron para la película, que fueron fotografiadas y retocadas digitalmente para componer cada escena. Trae, además, una página de información sobre ese mundo lejano, sepultado muchas eras bajo nuestros pies. En este sitio web hay más información sobre el proyecto y se puede ver el corto.

Sobre la identidad

Un conejo sin nombre, de Juan Nadalini (Del naranjo). Con ilustraciones de Lucía Mancilla Prieto, es un cuento para los más chiquitos que habla sobre la identidad. Día tras día, Anamora le escribe cartas a su padre ausente, en las que le cuenta sobre su vida cotidiana y sobre su conejo sin nombre. Recién cuando logre rehacer la imagen del padre a través de sus propias palabras y las de aquellos que lo conocieron, Anamora podrá darle un nombre.

Dos leyendas ilustradas

Yaci, de Mariana Ruiz Johnson (Musaraña). Esta novela gráfica infantil ganó el premio de ALIJA 2020-2021 en la categoría historieta. Todas las noches, la Luna escucha una música muy especial que llega desde algún rincón de la selva. Para averiguar de dónde viene, envía en una misión mágica a su hija, Yaci. En el camino, la niña descubrirá muchas cosas sobre la vida en la tierra. Yaci es una versión libre y experimental de la leyenda guaraní de la Yerba Mate.

Doce pescadores (La Bohemia). El libro reúne historias de la tradición oral mapuche. Fulcamil, el protagonista, quiere salir a pescar, pero su padre no lo deja, mientras que Pincoya, hija del dios del mar, pide por los náufragos. Fulcamil y Pincoya, niño y sirena, enfrentan el desafío de crecer y madurar.

Para lectores con problemas de visión

La niebla devoradora, de Graciela Fernández (adaptación) (Nubífero ediciones). Con ilustraciones de Valeria Ravecca, es un libro con macrotipo para lectoras y lectores con disminución visual y, también, para emprender una lectura compartida. La combinación de tipografía especial e imágenes en contraste (que ilustran las historias) es muy poco frecuente entre los materiales escolares. “Sin embargo –dicen los editores- permite el acceso allí donde no llega la tecnología, es universal en cuanto a su formato de libro en papel, es accesible en tanto a su valor monetario y es posible de almacenar en una biblioteca para ofrecer al que lo necesite”.

Cuenta una leyenda de Tierra del Fuego, cuando solo había vientos y niebla, que los Onas llamaban chalpe. Los vientos eran temperamentales y castigaban a los habitantes de la región y la niebla los envolvía con su vapor y les causaba temor. Una mañana, uno de los Onas tomó coraje y se metió en la niebla, pero ante su sorpresa, vio levantarse una forma de mujer. Se enamoró de ella y desapareció en la espesura. De ahí nació el mito de la niebla devoradora.