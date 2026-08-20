Cambios en la Manzana de las Luces: asume como director interino Marcelo Franji

Los cambios en la dirección de museos nacionales no paran. Hoy, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, que lleva la firma del secretario de Cultura Leonardo Cifelli, se designó director interino del Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces (Perú 222) al licenciado Marcelo D. Franji, de 59 años, que trabaja en la planta permanente del área de Cultura desde 1998. Reemplaza al arquitecto Luis Martínez D’Auro, que en junio dejó el cargo por motivos personales.

“Dejó todo ordenado y continuó varios días ayudando al nuevo director”, informaron desde Cultura sobre D’Auro, responsable de la reactivación de los misteriosos túneles del complejo histórico. El cargo de director de la Manzana de las Luces aún no está concursado ni figura en la primera tanda de llamados oficializada el 10 de este mes.

Marcelo Franji fue desginado director de la Manzana de las Luces Marcelo Franji

Franji es licenciado en Administración Pública por la Universidad Nacional de San Martín y licenciado en Actividad Física y Deportes (en curso de aprobar su tesis), por la Universidad de Flores. También se diplomó en Gestión de la Participación Ciudadana en Políticas Públicas y en Gestión, Tecnología y Habilidades Técnicas en Instituciones Culturales. Desde 1989 hasta hoy, cumplió funciones en distintas áreas del Estado nacional.

Actualmente, de miércoles a domingos, de 11 a 18, en la Manzana de las Luces se puede visitar el Patio Arqueológico (donde se hicieron hallazgos de construcciones qu datan del siglo XVIII), retratos de la heroína María Remedios del Valle y la exhibición Objetos que cuentan… la vida cotidiana del siglo XIX, muestra producida por el Área de Arqueología Histórica, con piezas y fragmentos recuperados durante las excavaciones realizadas entre 2022 y 2023 en el sitio histórico.