Se exhibe en la Defensoría del Pueblo la muestra anual de fotoperiodismo de Argra

Más de 150 imágenes tomadas por fotorreporteros en el país durante 2025 se exhiben en la 37ª muestra anual de fotoperiodismo de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires (Av. Belgrano 570). Se puede visitar hasta finales de mes; en septiembre, llegará a Viedma y, en octubre, a Rosario. Se incluyen dos videos con otras fotos seleccionadas por el comité editor.

Organizada en distintos ejes temáticos –que van de la represión de las fuerzas de seguridad en la protesta de jubilados, que casi se cobra la vida del fotógrafo Pablo Grillo, a las catástrofes ambientales como la devastadora inundación en Bahía Blanca y los incendios en la Patagonia, pasando por historias gráficas y retratos– el conjunto revela la importancia del fotoperiodismo para acercar pruebas, testimonios y perspectivas sobre la realidad. Hay varias imágenes que fueron publicadas en LA NACION de fotógrafos como Tomás Cuesta, Hernán Zenteno, María Luján Bessone, Noelia Guevara y Mauro Rizzi.

Fabián Grillo, padre del fotoperiodista Pablo Grillo, en la puerta del predio de La Rural durante las elecciones legislativas de octubre de 2025, tras intentar interpelar a Patricia Bullrich para pedirle explicaciones luego de que esta emitiera su voto, octubre de 2025 Noelia Marcia Guevara

Un sector de la muestra está dedicado al ataque a Grillo en Plaza Congreso en marzo de 2025, a su recuperación y al pedido de justicia. Algunas de las fotos, como las de Juan Foglia y Kaloian Santos Cabrera, se usaron para demostrar en la Justicia la responsabilidad de las fuerzas de seguridad a cargo de la entonces ministra y actual senadora Patricia Bullrich.

Estragos de la inundación en Bahía Blanca, 8 de marzo de 2025 Rizzi Mauro

El comité editor de Argra –integrado por Claudia Contreris, Martín Acosta, Caro Pierri, Alfredo Luna y Hernán Nersesian– eligió entre más de 1700 envíos una serie de historias gráficas, categoría formal que recorre la muestra, y fotos de deportes (se suma un retrato del capitán Lionel Messi en el campo de juego, en el partido de eliminatorias contra Brasil), naturaleza, derechos humanos, vida cotidiana y espectáculos, como la del ritual del actor Joaquín Furriel antes de salir a escena en La verdadera historia de Ricardo III.

Joaquín Furriel antes de salir a escena en la función "La verdadera historia de Ricardo III", 13 de agosto de 2025 Bessone María Luján

No faltan las efigies ambivalentes de figuras políticas como la del presidente Javier Milei en el acto por el aniversario del atentado a la AMIA; de Santiago Caputo, haciendo un gesto intimidante a un fotoperiodista; de Cristina Kirchner bailando en el balcón de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria; de un grupo de senadores oficialistas y del exdiputado José Luis Espert, custodiado por uniformados. También hay escenas de solidaridad, cuidado y esfuerzo de la sociedad argentina.

El Presidente canta a los militantes libertarios en el Movistar Arena, 6 de octubre de 2025 Cuesta Tomás

El texto de sala, “La verdad importa”, lleva la firma del escritor Martín Kohan y se publicó en el Anuario de fotoperiodismo argentino ($ 50.000), que volvió a salir impreso luego de algunos años.

Decenas de personas colaboraron en la estación de Constitución con la recepción y carga de donaciones al Tren Solidario para auxiliar a los habitantes de Bahía Blanca,10 de marzo de 2025 Oroz Santiago

“Ocurre que sí: que la verdad importa. Pese al imperio apabullante del cinismo de época, pese a la displicencia que con ligereza artera juega el juego de la post-verdad, ahí está el mundo, ahí están los hechos, la verdad existe, la verdad importa. ¿Tiene dueño desde el vamos o es siempre un campo en disputa? Está en disputa, por supuesto, pero lo está precisamente porque importa, porque no se deja descartar así sin más. De manera que el ‘esto ha sido’ que alguna vez Roland Barthes asignó a la fotografía no solamente perdura, sino que aumenta su relevancia. Y tanto más cuando se ubica en el ámbito de la fotografía de prensa. Esto ha sido”, comienza.

La selección argentina goleó por 4 a 1 a Brasil por las eliminatorias sudamericanas, 25 de marzo de 2025 Colini Gonzalo Matias

“La muestra de fotoperiodismo argentino propone, año a año, imágenes que configuran una mirada sobre la realidad desde la perspectiva de quienes las producen: las y los reporteros gráficos –sostiene el equipo de Argra–. Los criterios de selección dan cuenta no solo de los hitos considerados más relevantes de determinado año, sino también de aquellos discursos y temáticas excluidos de la narrativa de la prensa hegemónica”.

La senadora Patricia Bullrich festeja junto a Ezequiel Atauche, Luis Juez y Eduardo Vischi la sanción de la Ley de Presupuesto 2026, diciembre de 2025 godoy camila

“Detrás de cada fotografía se evidencia, también, el estado de situación del ejercicio de la profesión”. Se exhiben trabajos de estudiantes de la escuela de fotoperiodismo y fotografía documental de Argra.

El Ballet de la Provincia de Salta presentó “Los colores de la valija” en la capital salteña, octubre de 2025 Corbalan Javier

El año pasado, señalan desde la entidad, fue uno de los “más movilizantes” para el gremio. En la foto de inicio de la muestra se ve de pie a Pablo Grillo (que se formó en la escuela de Argra), mirando al Congreso de la Nación. “Es una imagen tomada el miércoles 12 de marzo, minutos antes de que el gendarme Héctor Jesús Guerrero [...] disparara de forma ilegal un cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Pablo dejándolo en estado crítico. Este hecho es, sin dudas, el más extremo dentro de una política represiva impulsada por el gobierno de Javier Milei que criminaliza a manifestantes y periodistas: una estrategia sistemática que atenta contra el derecho a la protesta, la libertad de expresión y el ejercicio mismo del periodismo”, se explica.

Personas intentan rescatar a “Bachicha”, un caballo que cayó accidentalmente en una pileta y no podía salir por sus propios medios en Baradero, 20 de enero de 2025 Famulari Augusto

Tras consignar que 179 trabajadores de prensa fueron reprimidos con violencia en coberturas de movilizaciones y protestas durante el año pasado, se recuerda la existencia de “la prohibición directa de generar imágenes en actividades oficiales de Gobierno y la imposibilidad de acceder con la credencial de Argra a la Casa Rosada”. El actual presidente de Argra es Raúl Ferrari.

Olga, una jubilada, cocina en su casa con verduras que recogió de la calle; San Martín, mayo de 2025 Cuesta Tomás

Para agendar

La muestra se podrá visitar de forma gratuita en la sede de la Defensoría del Pueblo porteña, en avenida Belgrano 570, hasta el 31 de agosto en los siguientes horarios: lunes, miércoles y viernes de 10 a 17, martes y jueves de 10 a 19 y el sábado 29 de agosto de 10 a 18.