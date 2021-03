Cartas de amor en YouTube. La pasión se enciende con la letra

A partir de ayer, el Museo del Libro y de la Lengua, que dirige la escritora María Moreno, imprime una nota romántica en la atmósfera sombría del segundo otoño pandémico. En el Canal de YouTube de la institución satélite de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, ya se puede ver la primera emisión del ciclo Cartas de amor. “En principio, son sesenta videos, sesenta cartas de amor, de odio, de política -dice Moreno a LA NACION-. Hay mucho reproche, por supuesto, y como el amor es infinito, y es un infierno que no se apaga, probablemente habrá todavía más”. Para la autora de Oración, “hay una contraofensiva contra el amor romántico”. En la presentación de Cartas de amor, Moreno entrevista a la actriz y directora Cristina Banegas, responsable del ciclo que irradia pasión desde la letra impresa.

La escritora María Moreno y la actriz y directora Cristina Banegas, almas máter de "Cartas de Amor"

Sentadas en los bancos de la Plaza del Lector, ambas se declaran fans de Fragmentos de un discurso amoroso, de Roland Barthes. “Como deseo, la carta de amor espera su respuesta; obliga implícitamente al otro a responder, a falta de lo cual su imagen se altera, se vuelve otra”, sostuvo el teórico francés. “Las cartas arman como una especia de paisaje de distintas relaciones”, destaca Banegas, que trabajó con actores y actrices de mayo a diciembre de 2020, por Zoom, “devanando estas cartas” para responder una de las grandes cuestiones: qué es el amor.

Las actrices Marcela Díaz y Patricia Roncarolo interpretan la fogosa correspondencia de James Joyce a Nora Barnacle

Durante la cuarentena, actrices y actores del teatro independiente interpretaron las cartas de amor de escritores, políticos y artistas a lo largo del siglo XX, además de cumplir, puertas adentro de sus casas o estudios, tareas de dirección de arte, fotografía, iluminación, sonido y vestuario. No todas son cartas de literatos y artistas; Susana Amuchástegui le pone voz e imágenes a la carta que Juan Domingo Perón le envió a “la señorita Evita Duarte” el 14 de octubre de 1945. “En cuanto salga nos casamos”, le promete a su “chinta querida” desde la isla Martín García, días antes del histórico 17 de octubre de ese año. A continuación, Marina Carrera interpreta la carta que Federico García Lorca le escribió a Eduardo Rodríguez Valdivieso (”mi querido Eduardillo”), desde la cama, el 8 de abril de 1933. “Son muchas las horas en que estamos el uno sin el otro”, se lamenta el autor de Yerma, mientras la actriz, en el video, encarna a un prototipo de mujer almodovariana.

Una carta de amor de Frida Kahlo a Diego Rivera

Con tocado, la artista Elsa Goldberg encarna a Frida Kahlo para decir las líneas que la artista mexicana le envió a su pareja, el pintor y donjuán Diego Rivera. “Escribo esta carta desde un cuarto del hospital y en la antesala del quirófano”, inicia, sin medias tintas, la misiva de una Frida celosa e indignada por los amoríos de Rivera. “¿Cómo hiciste para conquistar a tanta mujer siendo tan feo, hijo de la chingada?”. A continuación, Marcela Díaz interpreta la carta de la artista chilena Violeta Parra (también presa de los celos) al antropólogo suizo Gilbert Favre. “Yo no tengo ni siquiera el pelo que dejas en el peine caído, nada tengo de ti”.

En esta primera emisión, las otras cartas en registro audiovisual están firmadas por Alejandra Pizarnik (fragmentos de su correspondencia con Silvina Ocampo, por la actriz Yamila De Dominicis), Oscar Wilde (a lord Alfred Douglas, por Norma Kania Glozman) y Franz Kafka (no a Milena Jesenská ni a Felice Bauer sino al malogrado Oskar Pollak, por Macarena Echeverría). De Rainer M. Rilke se elige una carta a aquel joven poeta, por Verónica Isabel Monzón, que data de febrero de 1903; de Anton Chejov (con voz y cuerpo de Joaquín Tomassi), una carta a Olga Knipper, escrita en Yalta en 1902. Con mucha vehemencia, esta primera emisión cierra con fragmentos de cartas de James Joyce a Nora Barnacle, con Marcela Díaz y Patricia Roncarolo como médiums. “Mucho sexo y roncarrol”, apunta Banegas sobre las cartas del autor del Ulises. “Nora, Nora, Nora, ahora le hablo a la muchacha que amé, de pelo castaño rojizo, que se acercó tranquilamente a mí, me tomó entre sus manos y me hizo un hombre”, escribe Joyce. Para saber cómo continúa esta misiva, hay que visitar la página web del Museo del Libro y de la Lengua.

Para agregar a favoritos: el nuevo ciclo del Museo del Libro y de la Lengua se puede seguir por YouTube

Cartas que cruzaron fronteras y océanos (de Europa a América y viceversa), cartas de desengaño y despedida, de erotismo o búsqueda de aval político, de un amante a otro y de amigo a amiga forman parte de este archivo audiovisual sobre el amor puesto por escrito y con estampillas. La próxima semana, se conocerán las versiones que otros intérpretes hicieron de cartas de Pablo Neruda, Franz Liszt, Yoko Ono y Tina Modotti. Y la semana siguiente, el cartero llamará por tercera vez, con cartas de Encarnación Ezcurra, Julio Cortázar, Camila Sosa Villada, Virginia Woolf, Vincent Van Gogh y Paul Auster, entre otros embriagados de arte, literatura y pasión.

Aquí la primera edición del ciclo.