Caso Jeffrey Epstein: cómo se defendió Deepak Chopra al descubrirse que figuraba en los mails

El médico y escritor indio-estadounidense Deepak Chopra publicó un descargo oficial tras la aparición de su nombre en los archivos desclasificados de Jeffrey Epstein. El autor utilizó la red social X para responder a la difusión de correos electrónicos privados donde intercambió comentarios sobre sus preferencias personales y la vida íntima de terceros. Los documentos judiciales exponen una relación epistolar que ocurrió poco tiempo antes del fallecimiento del empresario en prisión en 2019.

La defensa de Deepak Chopra ante su vínculo con Jeffrey Epstein

Chopra compartió un texto breve en su cuenta de X para fijar su postura frente a las revelaciones de los archivos. El gurú manifestó su pesar por la situación de las víctimas del financista. “Me entristece profundamente el sufrimiento de las víctimas de este caso y condeno inequívocamente el abuso y la explotación en todas sus formas”, sostuvo el conferencista.

Así, el autor buscó desvincularse de cualquier actividad ilícita mediante una aclaración sobre su conducta personal. “Quiero ser claro: nunca estuve envuelto ni participé en ninguna conducta delictiva o explotadora. Todo contacto que tuve fue limitado y no estuvo relacionado con actividades abusivas”, afirmó el médico.

El posteo de Deepak Chopra (X: @DeepakChopra)

La defensa del escritor incluyó una mención al contexto de los mensajes y reconoció que los textos muestran una faceta inadecuada. “Han salido a la luz algunos intercambios de correos electrónicos anteriores que reflejan un tono erróneo”, escribió el autor de Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo y admitió que comprende el impacto de sus palabras en la actualidad. “Lo lamento y comprendo cómo se interpretan hoy, dado lo que se conocía públicamente en aquel momento”, agregó el médico.

Su declaración finalizó con un compromiso hacia la prevención y el apoyo a quienes padecieron estos hechos. “Mi enfoque sigue siendo apoyar la rendición de cuentas, la prevención y los esfuerzos que protegen y apoyan a los sobrevivientes”, concluyó. El escritor mantiene su publicación en la red social cerrada a los comentarios para evitar las críticas y los sarcasmos de los usuarios.

Diálogos privados sobre Donald Trump y preferencias personales

Los registros de agosto de 2016 muestran las preferencias personales del médico en su comunicación con el magnate. Chopra comunicó a Epstein su deseo de estar en compañía de mujeres jóvenes intelectualmente agudas y conscientes de sí mismas para “inspirar y estimular” con su presencia. El portavoz ayurvédico de 79 años mencionó su situación íntima en aquel entonces. “Mis necesidades biológicas se satisfacen ocasionalmente”, informó el conferencista en uno de sus escritos. En las plataformas digitales circularon frases atribuidas al autor que causaron polémica. Una de ellas afirma: “Dios es una construcción, las chicas lindas son reales”.

Trump y Epstein en una imagen de la década de los 90 Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

Los archivos incluyen diálogos sobre la vida de terceros y anécdotas del círculo íntimo de Epstein. El financista relató un episodio sobre Marla Maples, segunda esposa de Donald Trump. “Cuando ella le dijo a Donald [Trump] que estaba embarazada, perdí una apuesta de diez mil dólares con él y le envié un camión de comida para bebé como pago”, escribió el financista. En sus escritos, el magnate caracterizó al político como un “malvado más allá de lo creíble” durante sus charlas con el autor indio-estadounidense. Estos intercambios ocurrieron hace menos de diez años y forman parte de la correspondencia privada que la justicia analizó.

El proceso judicial de Virginia Giuffre y los vínculos culturales

En noviembre de 2016, Epstein remitió a Chopra un enlace sobre una demanda civil contra Donald Trump. Una joven presentó -y luego retiró- una acción legal donde alegó que Trump y Epstein la agredieron sexualmente en 1994, cuando ella tenía 13 años. Chopra consultó a su interlocutor si la demanda contra él también terminó. “Sip”, respondió el financista. “Bien”, aprobó el autor de Vivir en la luz. La víctima del caso resultó ser Virginia Giuffre, activista contra la trata, quien falleció en 2025 tras acusar a Epstein y Ghislaine Maxwell de dirigir una red de tráfico sexual.

Virginia Giuffre acusó a Epstein y Ghislaine Maxwell de dirigir una red de tráfico sexual Getty Images

El nombre de Chopra figura en los expedientes junto a diversas personalidades de la cultura, la ciencia y el arte. Los documentos mencionan al cineasta Woody Allen y su esposa Soon-Yi Previn. También aparecen el lingüista Noam Chomsky y el científico cognitivo Steven Pinker. El artista Andrés Serrano integra la lista de contactos del financista fallecido en 2019.

Actualmente, Chopra se desempeña como profesor clínico en el Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego. Su libro más reciente lleva el título Awakening: The Path to Freedom and Enlightenment.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Daniel Gigena.