Catalejo: Miedo en silencio

El 21 de marzo de 1972 la Argentina quedó en shock por el secuestro de Oberdan Sallustro, presidente de Fiat en la Argentina. El golpe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) despertó una angustia silenciosa en una pequeña comunidad que durante 20 días esperó con ilusión su liberación. La planta automotriz funcionaba en Martín Coronado y muchos de sus operarios vivían en la vecina Villa Bosch. Eran épocas analógicas: TV blanco y negro, diarios en papel (ediciones matutinas y vespertinas), radios. La información llegaba a cuenta gotas. Todo era incertidumbre. En Villa Bosch, los adultos hablaban en voz baja sobre la tragedia tan cercana. Los chicos no entendían qué sucedía. Tenían miedo, pero no se referían al tema mientras jugaban en la vereda. Pasaron muchos años para que algunos de ellos se reencontraran y hablaran de aquellos días negros. Y entonces afloraron los traumas del secuestro y asesinato del “jefe de la Fiat”, como se lo conocía en ese barrio del conurbano. “No quise vivir más en casas con claraboya en el baño. Temía que por ahí entraran a secuestrar a mi familia”, se desahogó un “vecinito” que casi adolescente se había ido del país “buscando tranquilidad”.