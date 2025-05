Feria del Libro: más público en La Rural para una edición que fue de menor a mayor

La 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se despide con un saldo positivo para la Fundación El Libro (FEL), que notificó haber superado en sus 19 días el millón de asistentes, es decir, un 10% más que el año pasado. “La Feria fue de menor a mayor”, resumió con buen criterio un editor. Respecto de las ventas, el balance es mejor que la edición 2024 para varios expositores (los grandes grupos comunicaron un aumento en las ventas del 25%); peor para otros (los sellos independientes agrupados en stands colectivos informaron caídas del 30%) e incluso superior a 2023 para un tercer grupo.

Debate de cierre sobre libertad y censura con Hinde Pomeraniec, Claudia Piñeiro, Dolores Reyes, Marcelo Birmajer y Tomás Abraham Valeria Rotman - LA NACION

A la vez que se notó la ausencia del sector público (no hubo stands de las secretarías de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología y el Banco Nación), la compra de los bibliotecarios de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) ayudó a acomodar los números este último fin de semana. El organismo, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, invirtió $ 1.518.880.000, monto que había anunciado el secretario Leonardo Cifelli en el discurso del acto inaugural, donde fue abucheado por algunos invitados.

Un debate con distintas posturas

El clima de grieta entre progresistas y antiprogresistas imperó en el debate de cierre sobre libertad y censura este domingo en la Sala Victoria Ocampo, coordinado por Marisol Alonso y Gabriela Saidon, y moderado por Hinde Pomeraniec. Participaron las escritoras Claudia Piñeiro y Dolores Reyes, los escritores Tomás Abraham y Marcelo Birmajer, y también la concurrencia, con aplausos, comentarios y reproches. Los ataques a periodistas del presidente Javier Milei y sus simpatizantes libertarios recibieron la condena unánime del panel.

Birmajer lamentó la falta de un "mea culpa" del progresismo local en los años del kirchnerismo en el poder y criticó los ataques de los libertarios a la prensa Valeria Rotman - LA NACION

Birmajer recordó episodios de censura estatal y “paraestatal” durante el kirchnerismo y lamentó que el progresismo no se hubiera expresado al respecto, en su momento. Dijo que en la actualidad se vivía una “guerra mundial entre el fundamentalismo islámico y las democracias liberales” y que, si bien coincidía con ciertas políticas del mileísmo, le parecía “inaceptable” la persecución contra periodistas y escritores por la vía judicial y digital. “En el caso del Presidente tiene una gravedad ineludible”, sostuvo.

El filósofo Tomás Abraham dijo que hacía diez años que no lo invitaban a participar en la Feria del Libro Valeria Rotman - LA NACION

“Nada conecta tanto con la libertad y con sus bordes como la literatura”, expresó Reyes a su turno. A continuación, tras citar casos de escritores censurados y perseguidos durante la dictadura militar, como Antonio Di Benedetto, le dijo a Birmajer que no se podía hablar de igualdad en un país como la Argentina, con un alto índice de femicidios. Y admitió que, por el acoso en redes, había comenzado a autocensurarse.

Piñeiro destacó que la censura, hoy, se ejercía en forma indirecta, aunque no por eso menos violenta, y recordó el episodio encabezado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que había calificado de “degradantes e inmorales” novelas de autoras argentinas. “No se prohíben libros como en la dictadura”, admitió, pero indicó que se divulgaban fake news, se hacían denuncias judiciales y se amenazaba a las autoras en redes sociales. “De las redes a la realidad se pasa bastante rápido”, advirtió y recalcó que el Presidente avalaba las amenazas. Le recomendó a Birmajer evitar el término woke como sinónimo de progresismo. “¿Quiénes lo usan? Elon Musk, Donald Trump y Milei", dijo.

“No veo un problema de censura en nuestra sociedad, decimos lo que queremos cuando y donde queremos”, sostuvo Abraham, que cuestionó las premisas de sus colegas desde el comienzo. También alertó sobre el “poder cultural” de artistas, científicos, escritores, periodistas e incluso influencers que cometían “cancelaciones”, “ninguneos” y “cazas de brujas” (con apoyo del Estado, apuntó). “En dictaduras se apresa y se mata; en democracia se cancela, no solo a los contemporáneos sino también obras del pasado”, prosiguió. A Birmajer le contestó que no había guerras, sino, lisa y llanamente, “destrucción de humanidad” y que, además del fundamentalismo islámico, existía el fundamentalismo judío. Más adelante, definió a Milei como “un papanatas” y remarcó que a quien había que temer en verdad era a su hermana, Karina.

Abraham -protagonista del debate- agregó que había que dejar atrás el pasado, en referencia a los años setenta. “No queremos salir del hoyo, queremos estar siempre ahí, no nos queremos olvidar de los Falcon verde -se lamentó-. Vamos para adelante algún día. Hay que pelear por un mundo mejor, no por un país viejo”.

María Gainza, Tamara Tenenbaum y Malena Rey en la presentación de "Un millón de cuartos propios" Valeria Rotman - LA NACION

Antes del debate, la escritora y filósofa Tamara Tenenbaum presentó con la periodista Malena Rey y la escritora María Gainza su premiado ensayo Un millón de cuartos propios. Ensayo sobre un tiempo ajeno (Paidós), en la Sala Julio Cortázar. Gainza, que leyó un escrito, definió a Tenenbaum como “una ensayista brillante, la mejor de su generación”. Tenenbaum contó que lo había escrito a partir de notas de traducción de Un cuarto propio, de la británica Virginia Woolf. “Es un homenaje, un cover”.

Cuestión de caja

Todos los expositores consultados por LA NACION coincidieron en que los días de mayor afluencia de público -y de ventas- habían sido los del fin de semana “extralargo” (del 1° al 3, porque el domingo decayó) y del 9 al 11. “Las jornadas de la Conabip fueron clave para las editoriales”, dijo Valeria Fernández Naya, de Penguin Random House. Los libros más vendidos del grupo fueron novedades literarias de autores locales: La muerte ajena, de Piñeiro; El buen mal, de Samanta Schweblin, y Demasiado lejos, de Eduardo Sacheri, además de las novelas de la Nobel de Literatura Han Kang.

Han Kang, best seller en la Feria porteña Hernán Zenteno - LA NACION

El Grupo Planeta también informó un 25% por ciento más de ventas que en 2024. Los títulos más vendidos -además de la historieta El Eternauta, que picó en punta con el estreno de la serie- fueron Recetas para vivir mejor, de Daniel López Rosetti; Alas de sangre, de Rebecca Yarros; Por si un día volvemos, de María Dueñas; La felicidad, de Gabriel Rolón, y La traición de mi lengua, de Camila Sosa Villada.

Benjamín Angeloni, gerente comercial de Riverside, declaró que habían vendido un 26% más de ejemplares que en 2024. “Y vamos a terminar casi un 10% arriba del 2023 -indicó-. El crecimiento no es homogéneo en todos los sellos que representamos, pero superamos ampliamente las expectativas de esta edición”. Los best sellers indiscutidos fueron La llamada, de Leila Guerriero (que obtuvo el Premio de la Crítica), y Palabras semilla, de Magela De Marco.

Hubo furor por "El Eternauta" en La Rural Hernán Zenteno - LA NACION

“La rentabilidad no es la misma de otros años, ya que aumentamos menos que la inflación”, indicó el responsable del stand de la distribuidora Waldhuter, con referencia a los precios de los libros, que están elevados no solo para los que viven en la Argentina. En Waldhuter se vendió un 40% más de ejemplares que en 2024 y el best seller fue Síndrome 1933, de Seigmund Ginzberg.

La nueva novela de Claudia Piñeiro fue el título más vendido en el stand de Penguin Random House Hernán Zenteno - LA NACION

“Las ventas están un 6% arriba que el año pasado, pero los costos del stand superaron el 25%, o sea que la utilidad será notoriamente inferior a la del año pasado”, calculó Guido Indij, de Asunto Impreso.

Los títulos de Trini Vergara Ediciones también se vendieron un 40% más, en parte gracias a la “avalancha” de la Conabip y del público el último fin de semana. “En el mundo del libro no hay nada más poderoso que el famoso boca a boca -dijo Vergara-. Por más que vengan gobiernos que crean que la cultura no importa, en nuestro país hay una fuerza, un amor por el libro; no es un privilegio, es parte de la vida diaria”.

Rep, Liniers y Kevin Johansen en la fiesta de cierre de la Feria, al aire libre, en el escenario de Blender Hernán Zenteno - LA NACION

Los stands colectivos de Tinta Limón, La Coop y Todo Libro Es Político informaron una caída en las ventas del 30%. “Para algunas editoriales, fue la peor Feria en años”, afirmó Marcos Almada, de Alto Pogo. Los sellos agrupados en el stand colectivo Reunión comunicaron un repunte en las ventas del 20%.

Mientras que Eudeba declaró un aumento en las ventas del 15% y Siglo XXI, un 22%, Prometeo sorprendió con un 35% arriba. “Se movió bien todo el catálogo -dijo Raúl Carioli-. El precio promedio en nuestro stand es de $ 23.000 y eso ayuda. En un contexto de fuerte ajuste a los sectores de la cultura, académicos y sectores medios, esta feria es una gema a la que hay que cuidar, no solo porque no hay algo parecido en otro país, sino porque ha demostrado que con el paso de los años se ha consolidado como un referente de independencia, racionalidad, inteligencia y espíritu democrático”.

Gioconda Belli firmó ejemplares de su nueva novela en el stand de Planeta; en la presentación del libro, se pidió por la libertad de los presos políticos en Nicaragua Valeria Rotman - LA NACION

La presencia de Riad como ciudad invitada pasará a la historia por la inversión de medio millón de dólares en su comitiva y un megastand donde los visitantes bebieron café dorado y saborearon dátiles, a la vez que “aturdieron” a los demás expositores con performances musicales. La presencia literaria fue escasa, aunque hubo conferencias en el auditorio y se exhibieron libros en vitrinas. Es probable que en 2026 se elija un país invitado de honor en vez de una ciudad.

Celebran los organizadores

El presidente de la FEL, Christian Rainone, se mostró satisfecho con los resultados de la Feria en su primer año en el cargo. “Estamos muy felices -dijo a LA NACION-. La Feria evidencia la potencia del sector del libro y el entusiasmo de la gente por compartir experiencias culturales. En mi discurso de inauguración, me centré en la importancia de valorar nuestra tradición y en la necesidad de impulsar la innovación, y creo que todos los que la visitaron pudieron disfrutar de ese blend: los autores consagrados compartiendo espacios con los nuevos talentos; stands tradicionales conviviendo con Netflix, TikTok y Mubi; los medios de comunicación masivos junto a los canales de streaming; las pantallas de leds en todos los espacios de la muestra. Este año la Feria sumó 10% más de público que en la edición de 2024, será nuestro desafío para la edición 50° sumar más propuestas, más experiencias, más público, más innovación y contribuir así a desde la Fundación a crear más lectores y seguir fortaleciendo nuestra magnífica industria editorial".

Una multitud asistió al show de cierre de Kevin Johansen y Liniers en la Feria Valeria Rotman - LA NACION

La coordinadora de las actividades juveniles, Cristina Alemany, destacó la presencia de chicos en la Feria. “La literatura juvenil no es aburrida ni tiene temas tabú -sostuvo-. En la Tribuna Juvenil se desarrollaron 63 actividades con poesía, literatura oriental, edición, reportajes varios, se habló de El Eternauta, romance, fantasy, thriller, terror, Borges y hasta de las comedias musicales. Fue un programa amplio, como para que nadie quede afuera". Prometió un 2026 “espectacular”, en una jornada con presentaciones convocantes como las de Myriam Bregman, Gioconda Belli, Jorge Fernández Díaz, Diana Bellessi y el dúo de Liniers y Kevin Johansen en un show musical de cierre al aire libre.

Este lunes, en el último día del evento, se presentará el libro 50 años de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Los horarios serán los habituales: de 14 a 22, con entrada general de $ 5000.