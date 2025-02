Cientos de escritores reclaman por los premios municipales y nacionales

Este martes, la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA), que preside la escritora y periodista Flavia Pittella, publicó un comunicado en la plataforma Change donde expresa su preocupación por “la inexplicable e inadmisible demora en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en realizar las acciones necesarias para decidir los Premios municipales correspondientes a los bienios que van de 2020 a 2023 y proceder a otorgarlos”. En pocas horas, se sumaron cientos de firmas de reconocidos escritores como Daniel Guebel, Gabriela Cabezón Cámara, Esther Cross, Selva Almada, Luis Gusmán, Betina González, Miguel Gaya, Josefina Delgado, Reynaldo Jiménez, María del Carmen Colombo, Leonardo Oyola, Eduardo Mileo y María Inés Krimer, entre otros.

“Los Premios Municipales literarios, en los géneros poesía, cuento, novela, ensayo y teatro, para esos períodos, fueron convocados hace más de tres años y hasta hoy no se ha procedido a nombrar los jurados que fallen sobre las obras premiadas -revela el comunicado-. Esta dilación quizá no signifique necesariamente postergación de nuestros artistas, pero seguro que no es inocua. No creemos que se deba a cuestiones presupuestarias, son muy pocos los premiados y el monto mensual actual (que aplica solo a los primeros premios) es de $ 771.560,44 (setecientos setenta y un mil quinientos sesenta con 44/100) y nos dicen que el de febrero, que se cobrará en marzo, será de $ 810.136,46 (ochocientos diez mil ciento treinta y seis con 46/100). Entonces, no se entiende que un premio de tan larga data y con premiados muy ilustres, no sea prioritario”.

“Un capítulo aparte merecen los Premios Nacionales los que, según anunció el secretario de Cultura [Leonardo Cifelli] el año pasado, no se fallarán. Lamentable”, remarca.

Leonardo Cifelli y Gabriela Ricardes, interpelados por la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina

Para la SEA, las autoridades de la ciudad de Buenos Aires y de Nación “no pueden ignorar que estos premios, que en otra época permitieron a los galardonados darse algún lujo, hoy se emplean en la mayor parte de los casos para cubrir las necesidades básicas” y que estos “no son el regalo de un Estado dadivoso, sino el reconocimiento a la excelencia de nuestros artistas. En nuestro país, que no cuenta con cuantiosos premios como otros en el mundo, los Premios Nacionales y Municipales han sido respetados y cuidados por los sucesivos gobiernos”.

También se denuncia el retraso en la conformación de jurados para seleccionar a los beneficiarios del Reconocimiento a la Actividad Literaria (RAL) que, gracias a la SEA, fue reconocido en la Legislatura porteña con la sanción de la ley 3014. Consiste en un subsidio vitalicio de casi dos jubilaciones mínimas (unos $ 700.000) para escritores que no tengan otro ingreso o que cobren por debajo de ese monto. “Entendemos que urge que ese monto sea actualizado”, se observa en el comunicado, que concluye con una apelación a los ministros de Cultura de ciudad y nación, Gabriela Ricardes y Cifelli, respectivamente.

En diálogo con LA NACION, autoridades del área de Cultura porteña manifestaron sorpresa por el comunicado de la SEA, institución con la que, dijeron, mantienen un diálogo fluido; rechazaron que el gobierno no estuviera comprometido con los escritores. “Estamos sorprendidos porque estamos dentro de los plazos acordados”, indicaron. Achacaron el retraso en la entrega de los premios a la gestión anterior, que estuvo a cargo de Enrique Avogadro, y comentaron que, por solicitud del escritor Juan Federico Von Zeschau, autor de La pájara (Premio Futurock de Novela 2023), hubo que reabrir la convocatoria que cerraba a mediados de diciembre de 2023.

Desde la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura porteño, a cargo de Carolina Cordero, informaron que los jurados de los Premios Municipales (tres por género) terminarán de conformarse entre finales de febrero e inicios de marzo, “como estaba previsto con las entidades de escritores” (además de la SEA, la Sociedad Argentina de Escritores). Cada jurado cobrará $ 250.000, aproximadamente. Para los bienios pendientes, concursan en las categorías de novela, cuento, poesía y ensayo 575 obras, y 219 en la de teatro. “Queremos cumplir cuanto antes con la palabra empeñada”, dijo Cordero.

Respecto del RAL, comunicaron que hay 19 autores a consideración del jurado (ad honorem), que también terminaría de conformarse en los próximos días. Entre finales de marzo e inicios de abril, se anunciará a los beneficiarios del RAL, que cobrarían retroactivo el mes de febrero. Sobre la actualización del subsidio, dijeron que estaba “enganchada” a los aumentos en la administración pública.

La Secretaría de Cultura de la Nación fue más escueta en la información. Puntualizaron que el expediente necesario para pagar la deuda del Premios Nacionales de 2023 “seguía avanzando” y que, una vez que estos se pagaran, saldría la convocatoria de 2024. No brindaron detalles acerca de los plazos. En 2024, Cifelli también había responsabilizado a la gestión anterior, a cargo de Tristán Bauer, por la demora en la entrega de los premios.

