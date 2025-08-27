Cómo fue el hallazgo del cuadro robado por los nazis en Mar del Plata

Un equipo periodístico holandés del diario Algemeen Dagblad (AD) encontró un cuadro robado por los nazis en 1940 tras diez años de investigación, cuando detectaron la obra en la fotografía de un aviso inmobiliario de una casa en Mar del Plata. El cuadro, "Retrato de dama", del pintor barroco italiano Giuseppe Ghislandi, fue confiscado de la galería del comerciante Jacques Goudstikker en Ámsterdam durante la ocupación nazi.

¿Cómo fue el hallazgo del cuadro robado por los nazis?

El descubrimiento se produjo gracias al análisis de fotografías publicadas en la página web de la inmobiliaria Robles Casas & Campos. Los periodistas del diario Algemeen Dagblad (AD), con la colaboración del investigador retirado Paul Post, detectaron la obra “Retrato de dama” del pintor italiano Giuseppe Ghislandi, en una de las imágenes que mostraba el interior de la vivienda, con el cuadro colgado en una pared. Tras el hallazgo, las fotos fueron retiradas del sitio web.

La historia del “Retrato de dama” y su conexión con el nazismo

La obra, atribuida al pintor italiano Giuseppe Ghislandi, representa a la condesa Colleoni. Ghislandi fue un retratista italiano de finales del siglo XVII y principios del XVIII, cuyas obras integran colecciones de museos como el Rijksmuseum de Ámsterdam. El cuadro fue confiscado al comerciante de arte judío Jacques Goudstikker en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial, transformándose en “un símbolo de la lucha por la restitución de bienes culturales robados”.

Jacques Goudstikker fue un prominente comerciante de arte judío en Ámsterdam. Sin embargo, durante la ocupación nazi, su colección fue confiscada. El registro detallado de Goudstikker resultó fundamental para rastrear el destino de parte de la colección saqueada, que incluía el “Retrato de dama”. Por otro lado, la propiedad donde se vio al cuadro pertenecería a una de las hijas de Friedrich Kadgien, un alto burócrata nazi que huyó a la Argentina tras la guerra y colaborador cercano de Hermann Göring que participó en la confiscación de bienes a comerciantes judíos. Tras la guerra, se radicó en Buenos Aires, donde murió en 1978. Un informe militar estadounidense lo describió como “una serpiente de la peor calaña” y señaló que poseía una importante fortuna oculta.

La obra "Retrato de dama"

El reclamo de los herederos de Goudstikker

Marei von Saher, nuera del galerista, lideró por más de 25 años los reclamos legales para recuperar las obras robadas a su familia. “Es el objetivo de mi familia recuperar cada pieza robada y restituir el legado de Jacques”, declaró a AD. Los herederos planean reclamar la pintura, pero el proceso podría ser complejo, ya que la obra se encuentra en manos privadas. Expertos en patrimonio señalan que “cuando un propietario no accede voluntariamente a la restitución, el camino judicial se vuelve largo y difícil”.

El valor de la obra

Aunque su valor económico es difícil de precisar, los especialistas resaltan su relevancia histórica y cultural. Annelies Kool y Perry Schrier, asesores de la Agencia del Patrimonio Cultural de los Países Bajos, aseguraron que “no hay motivos para pensar que se trate de una copia”, ya que, “las proporciones y los colores concuerdan con la información que tenemos”.

Según Peter Schouten, uno de los periodistas que investigó el caso, la hija de Kadgien evitó dar explicaciones y los bloqueó tras ser contactada. Schouten aseguró a LA NACION que durante la investigación obtuvieron la confirmación de buena fuente de que la pintura “seguía allí colgada por lo menos hasta el comienzos del mes”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por María Belén Carballeira.