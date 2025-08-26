La foto de una inmobiliaria y una historia oculta: qué se sabe del cuadro robado por los nazis que buscan en la Argentina

En una casa de Parque Luro, Mar del Plata, encontraron una pintura robada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El hallazgo ocurrió a principios de este año, pero se reveló hoy, martes 26 de agosto, ya que las investigaciones y los medios identificaron la obra en fotografías publicadas en la web de la inmobiliaria Robles Casas & Campos. La propiedad pertenecería a una de las hijas de Friedrich Kadgien, un alto burócrata nazi que escapó a la Argentina tras la guerra.

¿Qué se sabe del cuadro robado por los nazis hallado en Argentina?

El cuadro encontrado es Retrato de dama, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi, una obra confiscada al comerciante de arte judío Jacques Goudstikker en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota nazi, el rastro de la pintura se perdió hasta su reciente hallazgo en una casa de la costa atlántica argentina.

La obra, “Retrato de una dama”, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743) colgado en el living de la casa de una de las hijas de Friedrich Kadgien X

El hallazgo del cuadro robado

Periodistas del diario Algemeen Dagblad (AD), con la colaboración del investigador retirado Paul Post, detectaron la obra en fotografías publicadas en la página web de una inmobiliaria marplatense. La imagen, que mostraba el interior de la vivienda, revelaba el cuadro colgado en una pared. Luego del hallazgo las fotos no se encuentran disponibles en el sitio web.

La propiedad pertenecería a una de las hijas de Friedrich Kadgien, un alto burócrata nazi que huyó a la Argentina tras la guerra y un colaborador cercano de Hermann Göring que participó en la confiscación de bienes a comerciantes judíos. Tras la guerra, se radicó en Buenos Aires, donde murió en 1978. Según un informe militar estadounidense, Kadgien era “una serpiente de la peor calaña” y poseía una importante fortuna oculta.

La historia del “Retrato de dama”

La obra es del pintor italiano Giuseppe Ghislandi y representa a la condesa Colleoni.

Ghislandi fue un retratista italiano de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Sus trabajos integran colecciones de museos como el Rijksmuseum de Ámsterdam. La obra fue confiscada al comerciante de arte judío Jacques Goudstikker en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Su historia se transformó en “un símbolo de la lucha por la restitución de bienes culturales robados”.

Annelies Kool y Perry Schrier, asesores de la Agencia del Patrimonio Cultural de los Países Bajos, aseguraron que “no hay motivos para pensar que se trate de una copia”. “Las proporciones y los colores concuerdan con la información que tenemos”, apuntaron. Aunque su valor económico es difícil de precisar, los especialistas resaltan su relevancia histórica y cultural. El registro de Goudstikker resultó fundamental para rastrear el destino de parte de la colección saqueada.

Giuseppe Ghislandi fue el pintor de la obra "Retrato de dama"

La postura de la familia Goudstikker ante este hallazgo

Marei von Saher, nuera del galerista, lideró por más de 25 años los reclamos legales para recuperar las obras robadas a su familia. “Es el objetivo de mi familia recuperar cada pieza robada y restituir el legado de Jacques”, declaró a AD. Los herederos planean reclamar la pintura, pero el proceso podría ser complejo, ya que la obra se encuentra en manos privadas. Expertos en patrimonio señalan: “Cuando un propietario no accede voluntariamente a la restitución, el camino judicial se vuelve largo y difícil”.

Según Peter Schouten, uno de los periodistas que investigó el caso, la hija de Kadgien evitó dar explicaciones y los bloqueó tras ser contactada. Schouten aseguró a LA NACION que durante la investigación obtuvieron la confirmación de buena fuente de que la pintura “seguía allí colgada por lo menos hasta el comienzos del mes”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.