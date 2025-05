Con Mirtha Legrand en primera fila y un panel de lujo, Alejandro Roemmers presentó su última novela en la Feria del Libro

Con una sala colmada y la presencia de reconocidas figuras del ámbito cultural, Alejandro G. Roemmers presentó su última obra, El misterio del último Stradivarius, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El evento, guiado por Tete Coustarot, tuvo el aura de una noche de gala literaria y social. Mirtha Legrand, a quien el autor le entregó un ramo de flores al cierre del acto, fue una de las asistentes más aplaudidas.

Alejandro Roemmers, esta tarde, en la presentación de su libro "El misterio del último Stradivarius" Fabian Malavolta

El escritor ingresó al auditorio José Hernández de la mano de la emblemática conductora y de su madre, y subió al escenario arropado por los escritores españoles Javier Cercas y Javier Moro, la novelista y académica argentina María Rosa Lojo, el crítico Raúl Tola y el ensayista peruano Álvaro Vargas Llosa, hijo del recientemente fallecido Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, quien dejó uno de sus últimos prólogos en la obra de Roemmers.

Mirtha Legrand entró con Roemmers a la sala, se ubicó en la primera fila y recibió del autor un ramo de flores Fabian Malavolta

“Una novela magnífica, inteligente, con una estructura eficaz que roza lo fantástico sin serlo y que responde a una tradición literaria que tiene como protagonistas a seres inanimados, lo cual no excluye que tenga un caleidoscopio de ilustres personajes animados, maravillosos”, expresó Vargas Llosa sobre el libro.

Alejandro Roemmers, en el panel con María Rosa Lojo, Javier Cercas y Javier Moro Fabian Malavolta

El misterio del último Stradivarius alterna dos narrativas, una histórica en la Europa del siglo XVIII en adelante y otra contemporánea en Paraguay, y traza un recorrido centrado en el último violín construido por el célebre luthier Antonio Stradivari. “Son dos tramas paralelas: la del violín y una investigación contemporánea detrás de un crimen. La pregunta a lo largo de toda la novela es cuándo van a converger estas dos historias, y no queda claro hasta el final, en un lugar geográfico específico. Es una estructura muy eficaz que invita a indagar en el misterio por cuenta propia. No tiene un ápice de fantástico pero, por momentos, roza la novela fantástica”, sumó el hijo del Nobel.

Javier Cercas confesó haber leído la novela “de un tirón” y consideró que ésa “es la principal virtud: las novelas tienen que arrastrar”, dijo. Y sumó: “El detective me ha robado el corazón. Como diría Mario Vargas Llosa, parece de esos personajes que parecen emanciparse de las páginas”. El español cautivó a continuación con una profunda reflexión sobre el poder transformador de la literatura, trazando un recorrido por pensadores y autores como Kafka, entre otros, para ilustrar cómo la escritura puede ser una herramienta de elevación del ser humano. Señaló que la novela de Roemmers no solo entretiene, sino que también interpela planteando interrogantes sobre la condición humana. Además, destacó el sentido del humor del autor, un rasgo que, según él, también atraviesa las páginas del libro, y recordó el fugaz primer encuentro que compartieron en una comida en Madrid, donde conversaron sobre literatura, cine y el Papa Francisco. “¿Es Alejandro un idealista compulsivo? Creo que no, pero, si lo es, que Dios y el Papa lo bendigan”, expresó.

Una mesa de lujo para la presentación de la novela del escritor y empresario Alejandro Roemmers Fabian Malavolta

El novelista Javier Moro resaltó la dimensión casi mística del violín en el relato. “Con suspenso e intriga, la obra es parte novela negra, de misterio, histórica y de circulación, una travesía fascinante a través de las épocas encarnada en el misterio de este instrumento único que trasciende al tiempo y al espacio, desde su construcción hasta escenarios y personajes históricos que han tocado el violín, nos habla de la búsqueda de la belleza y de ciertos valores que son eternos”, señaló.

María Rosa Lojo, una de las primeras lectoras del texto antes de su publicación, agregó finalmente: “No pude dejar de leerlo. Alejandro desconcierta desde el título en una historia que transcurre en mundos contrastantes, Europa y Paraguay, con una cuestión histórica muy trabajada: idiomas, culturas y personajes reales en contacto con otros ficticios”.

Al cierre de la presentación, Roemmers tomó la palabra: “Gracias a quienes han leído y analizado este libro con tanto cariño. Lo que han dicho excede lo que me había propuesto de entrada cuando leí sobre aquel crimen tan terrible en Paraguay. El arte nos tiene que interpelar. Confiemos en que el amor es nuestra última frontera frente al avance de la mecanización y todo lo que pretende transformar al ser humano en un mero espectador”.

La llegada de Mirtha Legrand a la Feria del Libro

El autor entregó un ramo de flores a Legrand, quien se encontraba entre el público junto a otras figuras de los medios como Teresa Calandra, Evelyn Scheidl, Mora Furtado o María Laura Santillán. “Sos muy talentoso, Alejandro, y además encantador y generoso. Ayer me sentía pésimo, pero hoy estoy fantástica porque estoy frente a ustedes, que son todos ingeniosos, cultos. Para una actriz y conductora, estar en un ámbito tan elevado como éste es realmente un lujo. Es un placer estar aquí”, cerró Legrand.