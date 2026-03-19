“Una joyita”: la argentina Sofía Balbuena gana el Premio Ribera del Duero

MADRID.— La autora argentina Sofía Balbuena (Salto, 1984) fue distinguida hoy en España con el IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, por su libro de cuentos, titulado de modo provisional Personaje secundario, “una joyita, en la tradición del cuento latinoamericano, un libro osado, atrevido, rompedor, rebelde en el mejor de los sentidos, afilado en su humor” y que “no hace concesiones en su exploración de las complejidades de la naturaleza humana”, argumentó el jurado su fallo. Habrá que esperar para descubrirlo: el volumen aún no tiene fecha de publicación.

Este galardón, organizado por la Denominación de Origen Ribera del Duero y Editorial Páginas de Espuma, ha distinguido en ocasiones anteriores a los argentinos Samanta Schweblin, Marcelo Luján y Magalí Etchebarne. El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez presidió el jurado, integrado también por Nuria Barrios y Paulina Flores. Según el jurado, este libro está construido con “una prosa acerada y una mirada implacable sobre sus personajes en un universo moralmente complejo y literariamente arriesgado”.

El editor de Editorial Páginas de Espuma, Juan Casamayor; el presidente del jurado, Juan Gabriel Vásquez; la ganadora del premio; Sofía Balbuena; y las escritoras y miembros del jurado Nuria Barrios y Paulina Flores Isabel Wagemann - Premio Ribera del Duero

Balbuena explicó su apuesta literaria tras recibir el fallo como “un milagro, algo extraño y especial que tuve la suerte de que me tocara y que espere que me sirva y me acompañe en los momentos en los que me falle la voluntad, la fuerza y la alegría”. Profesora de escritura creativa, es autora de los libros de ensayo Doce pasos hacia mí, Borracha menor y Gente sin paz (con Sabina Urraca y Daniel Saldaña París) y la novela Sutura. Es licenciada en Ciencia Política (UBA), Máster en Creación Literaria (UPF), Máster en Literatura Comparada (UAB) y Master of Fine Arts en Escritura Creativa de la Universidad de Iowa.

“Creo que el libro se trata del infierno interior con el que vivimos a menudo las mujeres, ese vaivén de pensamientos, impulsos, emociones, ideas que escondemos, que aprendimos a reprimir y a callar, a silenciar, a evitar que aparezca de forma nítida en el mundo porque no queremos ser tildadas de locas ni de problemáticas ni de oscuras ni de intensas. Creo que el personaje secundario principal del libro –valga la redundancia–es este mundo interno agobiante y explosivo, por momentos ingobernable, con el que vivimos como si fuera un okupa en nuestra propia cabeza y con el que aprendimos a caminar sin que se nos note mucho”, explicó Balbuena desde la capital española, donde reside.

"Personaje secundario explora, con ironía y aun con un punto de subversión, las convenciones afectivas −las formas del amor, la amistad y todo lo que hay en medio− del mundo contemporáneo", agregó el jurado.

"Una joyita, en la tradición del cuento latinoamericano", expresó el jurado sobre la obra ganadora de la escritora argentina Sofía Balbuena Isabel Wagemann - Premio Ribera del Duero

Al inicio del proceso creativo, Personaje secundario se desarrolló con entusiasmo. “A medida que avanzaba y sentía que algo parecido a un libro cobraba forma, me fui poniendo más exigente, más seria. Como me pasa a menudo, lo que comenzó como un juego, un flechazo, se transformó en un oficio, un trabajo. Me obsesioné; salía a caminar todos los días pensando en las tramas, los conflictos, la densidad de mis personajes, sus motivos. Yo nunca había escrito ficción, soy una escritora de no ficción. Como arribista del género, como extranjera que soy en todos lados, algo de mi instinto de supervivencia me arrastró hasta el final, para ver qué me encontraba del otro lado y pues acá estamos. Sorpresa”, añadió la autora.

Esta convocatoria ha batido todos los récords de participación, con 1929 manuscritos originales recibidos procedentes de 36 países. Estas cifras presuponen un incremento del 73% respecto a la edición anterior. El premio está dotado de 25 mil euros además de la publicación de la obra ganadora en la editorial Páginas de Espuma, su promoción en el ámbito hispanohablante y una importante presencia en librerías.