Con la travesía de Ulises, Eduardo Stupía descubre Roma

En su primera visita a la capital de Italia, el artista argentino presentó "Ulises inmigrante. Una fantasía gráfica"

ROMA.- Hubo aplausos ayer para el reconocido artista argentino Eduardo Stupía, que presentó fragmentos de su trabajo Ulises inmigrante. Una fantasía gráfica en el MAXXI, el Museo Nacional de las artes del siglo XXI de esta capital, en el marco de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur.La obra del artista, que se presentó originalmente en el MUNTREF Antiguo Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires, retoma la historia clásica de La Odisea, a través del uso de textos, composiciones sonoras e imágenes y combina nuevos soportes y formas de montaje.

"Ulises inmigrante, de Eduardo Stupía, es una producción que llevamos adelante desde MUNTREF y que retoma la historia mítica de Ulises como un paradigma del relato migratorio como un elemento constitutivo de la historia de la humanidad", explicó Diana Wechsler, directora artístico-académica de la bienal, que junto a Aníbal Jozami, el "inventor" del evento, acompañaron al famoso dibujante.

Una imagen del proyecto

En diálogo con La Nación, Stupía no ocultó su satisfacción por haber llegado junto a su obra al MAXXI y a Roma, ciudad que nunca en su vida había pisado. "Es la primera vez que estoy en Roma, es la primera vez en el MAXXI y estoy triplemente impactado, atravesado por la experiencia. Es un poco demasiado todo junto, pero espectacular", comentó. "Empecé a viajar tardíamente, sólo hace diez años, durante 30 años estuve casi en Buenos Aires exclusivamente", explicó.El artista, que también conoció hace unos días por primera vez Florencia, otra ciudad de las más lindas del mundo, cuna del arte, admitió que el impacto fue tan fuerte que probablemente será fuente de nuevas inspiraciones. "Nunca se sabe cómo va a adquirir forma eso. Pero no salís indemne. Y ni siquiera es voluntario, no hay más remedio, es casi una especie de fatalidad hermosa que el impacto se transforme en algo", dijo. "Es una experiencia completamente trascendente y lo digo en el sentido integral de la palabra, pero inclusive viendo las obras de arte contemporáneo que hay aquí en el MAXXI que son extraordinarias", agregó, al destacar la extraña combinación con lo antiguo. "Sí, aquí está el punto, la idea de lo antiguo adquiere otra relevancia porque tiene mucha fuerza hoy lo antiguo aún siendo antiguo. Tiene la fuerza de lo antiguo en el presente, es rara la combinación, no es arqueología ni es historia, hay una presencia viva de ese tipo de arte. Se siente mucho físicamente la transformación y en los últimos días yo hasta he soñado extrañas situaciones que tenían que ver con la experiencia inmediata", contó.

Diana Wecsler y Aníbal Jozami, de MUNTREF, acompañaron a Stupía en Roma

Antes de dar una charla pública sobre su aplaudido trabajo Ulises inmigrante. Una fantasía gráfica Stupía, de origen siciliano, confesó a La Nación que tampoco nunca viajó a esa maravillosa tierra, una asignatura pendiente. Y que tampoco jamás pisó Grecia. "El artista no es un documentalista, el imaginario es un poco arbitrario y un poco promiscuo y el Ulises es un texto que, de un modo u de otro, está en la vida de todos, de un modo u otro lo hemos leído, lo hemos estudiado parcial o totalmente y sabemos quién es Ulises".

Otros ámbitos

Buenos Aires. Argentina

En el Hotel de Inmigrantes se exhibe, Extranjero/Residente, una selección de cien obras de la colección del cineasta, Marin Karmitz, una serie de piezas escogidas interrogan nuestro modo de estar en el mundo y resuenan con la historia del edificio que las aloja y que recibió, a comienzos del siglo XX, a miles de inmigrantes que llegaban en busca de un futuro mejor. El proyecto que condensa la problemática de las migraciones reúne trabajos fuertemente evocadores de los franceses Christian Boltanski, Annette Messenger, Antoine D'Agata o Gerard Fromager, que junto al japonés Abbas Kiarostami y camboyano Remissa Mak aportan miradas sobre el drama cotidiano desde horizontes diversos.

También las obra de los marroquíes Hassan Bourkia y Mohamed Arejdal con sus intervenciones en la sala permanente y los trabajos del italiano Michelangelo Pistoletto, el iraní Reza Aramesh, la tunesina Sineb Zedira, el albanés Anri Sala o los franceses Clement Cogitore, Pierre Arduvain, Camille Henrot.

Cúcuta, Colombia - Juntos aparte

Desde el 28 de septiembre, Juntos Aparte -que nació como respuesta artística a la emergencia humanitaria en la frontera entre Colombia y Venezuela- desplegará una serie de actividades en la ciudad fronteriza que pondrán el foco en una urgente problemática que encuentra eco en una crisis migratoria mundial. Su primera edición tuvo lugar en 2017 en el marco de BIENALSUR, logrando cifras sin precedentes en la frontera, con más de 9000 asistentes y la participación de 36 artistas y pensadores de renombre de 18 países -24 de la región-.

Abattoirs, Francia

"Nací extranjero, viví en el extranjero y moriré más extranjero aún", escribe el autor franco-libanés Amin Maalouf (El viaje de Baldassare). Estas palabras inspiran el título del programa de exposiciones de arte contemporáneo, realizado por les Abattoirs, Museo - Frac Occitanie Toulouse en la Región Occitana, compuesto por más de 60 artistas, de 29 nacionalidades diferentes, que a la luz de los acontecimientos actuales, cuestiona la creación y la vida en el exilio.

Vitry-Sur-Seine, Francia - La fascinación de la grieta

En Francia, el artista argentino Hugo Aveta participa con su obra "Lfascination de la faille", que reflexiona sobre el concepto "hospitalidad", en el MAC/VAL Musée d'Art contemporain du Val-de-Marne, en la localidad de Vitry-sur-Seine.

En París, en la Maison de l'Amérique Latine, en París, el artista Pablo Reinoso presenta el filme "Desde el otro lado", una producción de BIENALSUR y UNTREF Media. La obra homónima del artista argentino, que se exhibe en el Antiguo Hotel de Inmigrantes, reúne un conjunto de troncos entrelazados, de distintos orígenes, en alusión a los desplazados, los refugiados, los exiliados y todos aquellos que llegaron "desde el otro lado".

Puebla, México - Modos de Ver

A modo de microrrelatos, artistas reunidos en las colecciones de los FRACS presentan obras que atraviesa problemáticas como las identidades, las tensiones sociales y el género. Annabelle Amoros (FRA), Zineb Sedira (FRA), Bouchra Khalili (MAR/FRA), Kapwani Kiwanga (CAN/FRA), Estefanía Peñafiel (ECU/FRA), Fiona Tan (IDN/NLD), Harun Farocki (DEU), Democracia (colectivo de Madrid) (ESP), Jean-Christophe Norman (FRA)

Costa Rica, Invadir Resistir

Dos grupos de artistas/investigadores se unen para interrogar los comportamientos de las especies naturales en su fluctuación entre el gesto desestabilizante y perturbador de la invasión, por un lado, y la resistencia ante el avance de la acción indiscriminada del ser humano, por otro. Mariela Yeregui (ARG) Johnatan Torres (CRI).Claudia Valente (ARG) Curaduría:Susana Campos (CRI)