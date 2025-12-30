La emoción de Nicole Kidman por el cumpleaños de 15 de su hija: deco en rosa y un look retro que dio que hablar

Después de su separación, Nicole Kidman atraviesa un momento especial en lo personal: su hija menor Faith Margaret cumplió 15 años. Si bien no trascendieron detalles del festejo, la actriz compartió una imagen que alcanzó para reflejar el clima de celebración y el orgullo que siente por su pequeña, quién –al parecer- tiene intenciones de seguir sus pasos dentro de la industria.

Sin dudas, no ha sido un año fácil para Nicole Kidman. Después de 19 años, la protagonista de Babygirl: deseo prohibido se divorció de su marido, el músico Keith Urban. Desde entonces, sus hijas Sunday Rose, de 17, y Faith Margaret, de 15, se convirtieron en sus máximos pilares de apoyo y contención, acompañándola a eventos, estrenos y celebraciones especiales.

Nicole Kidman y la torta para su hija menor, en una postal que compartió con sus seguidores

En estos días, Kidman recurrió a sus redes para compartir con sus más de diez millones de seguidores una fecha muy importante: el cumpleaños número 15 de la pequeña del clan. “Felices 15, bebé”, posteó la actriz mientras sostenía una torta con velas rosas y el número en multicolor. Algunos globos de fondo y una colorida diadema sobre sus rizos naturales completaron la escena.

Este es el primer cumpleaños de Faith tras la separación de sus padres sin embargo, la actriz y el músico han hecho lo posible para que sea una jornada inolvidable. De hecho, la expareja siempre ha dejado en claro que el bienestar de sus dos hijas es su prioridad.

Abrazo a la cumpleañera. Nicole Kidman y su hija Faith

¿Otra artista en la familia?

Si bien Nicole Kidman y Keith Urban eligieron criar a sus hijas lejos del glamour de las alfombras rojas, tanto Faith como Sunday han demostrado interés por el arte. Mientras que la mayor viene incursionando en el mundo de la moda desde hace un tiempo, la quinceañera ha demostrado su pasión por el cine y la televisión. Tras participar como extra en The Undoing, la miniserie que Kidman y Hugh Grant hicieron para HBO, y hacer el doblaje de Angry Birds 2: La película, este año protagonizó su primera campaña publicitaria junto a su madre.

Embajadora mundial de la marca Clé de Peau Beauté, Nicole invitó a su hija menor a participar del anuncio y ella aceptó encantada. “Volamos juntas y nos lo pasamos muy bien en el set. Fue una experiencia mágica, como un sueño, y espero que la gente lo capte cuando vea la campaña. Es mi pequeña, y fue una forma muy bonita de inmortalizarla a los 14 años. Fue una de esas cosas en las que decís: ‘Esto no es un trabajo. En realidad, es un regalo’“, confesó la actriz en diálogo con la revista People.

Su pasión por el séptimo arte hizo que la pequeña, nacida el 28 de diciembre de 2010, quiera acompañar con frecuencia a su madre a los rodajes. “No las miman en el set y eso es bueno para ellas. Han podido conocer mejor lo que hago y creo que eso nos ha unido más”, dijo Nicole sobre cómo fue llevar a sus hijas al trabajo. Tras su ruptura con Urban, las jóvenes se convirtieron en una gran contención para ella, acompañándola a los eventos. Una de sus apariciones más comentadas fue en octubre cuando Kidman asistió con sus hijas al desfile de Alta Costura de Chanel en París o cuando Sunday Rose se subió a la pasarela de Christian Dior para presentar la colección Primavera/Verano 2026.

Nicole Kidman acompañada por sus hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith, de 15, en el estelar desfile de Chanel Womenswear Primavera/Verano 2026 durante la Semana de la Moda de París Best Image/The Grosby Group

Para estas fiestas (las primeras después de su separación con Keith Urban) Nicole decidió volar a Australia para pasar la Navidad cerca de sus raíces. “Nicole y las niñas están en Australia para Navidad. Esto es todo lo que ella quería después de un otoño tumultuoso. Solo quería celebrar la Navidad en casa. Está muy emocionada”, le reveló una fuente a la revista People.

A pesar de que los últimos meses no fueron fáciles para ella, la actriz está muy positiva, “enfocada en las cosas por las que se siente agradecida. Y son muchas. Se siente muy bendecida”, indicó el allegado en cuestión.

Si bien Nicole tiene la custodia principal de sus hijas menores, Keith las ve cada dos fines de semana. “Las niñas viven con Nicole, pero pasan todo el tiempo que desean con Keith. No hay drama. El enfoque está en sus hijas. Los dos quieren crear un ambiente estable y de apoyo para ellas”, aseguró el mismo testigo.

Documentos judiciales obtenidos por People aseguran que la actriz y el músico pactaron el compromiso de no hablar negativamente el uno del otro ni de sus respectivas familias y alentar a cada hijo a seguir amando al otro padre y a sentirse cómodo en ambas familias en un intento de preservar la estabilidad emocional de las adolescentes.