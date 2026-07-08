Con una controversia por la omisión sobre las pensiones vitalicias, se lanzó la convocatoria de los Premios Nacionales

La Secretaría de Cultura de la Nación lanzó a comienzos de mes una nueva edición de los Premios Nacionales del Régimen de Premios a la Producción Artística, Científica y Literaria, correspondiente al período 2020-2023, en las categorías de Literatura Infantil (Letras), Teatro Musical y Teatro Infantil (Producción literaria representada), Ensayo Filosófico y Ensayo Pedagógico (Ensayo) y Jazz y Melódica (Música). Se distribuirán 31 millones de pesos en premios y otros nueve millones entre los jurados (tres por categoría), que aún no han sido designados. Los Premios Nacionales se entregan, por ley, desde 1914.

Pueden concursar obras que hayan sido publicadas, difundidas y estrenadas en el período 2020-2023. La inscripción seguirá abierta hasta el 31 de agosto y las bases se pueden consultar en este enlace. Para inscribirse, los interesados deberán completar un formulario en el Registro Federal de Cultura a través del botón de “Convocatorias Abiertas”; las consultas sobre el modo de registrase en la plataforma deben enviarse a consultas.rfc@cultura.gob.ar y sobre las bases a premios.nacionales@cultura.gob.ar.

En cada una de las especialidades, el jurado podrá otorgar hasta tres premios y tres menciones especiales. Los montos de los premios son llamativamente bajos. Los ganadores de los primeros premios recibirán $ 3.000.000 y un diploma de honor; los del segundo, $ 2.000.000 y un diploma de honor, y los ganadores de los terceros premios, la módica suma de $ 1.200.000 y un diploma de honor. A los que obtengan menciones especiales se les entregará diplomas de honor.

La controversia

Sin embargo, como no hay convocatoria de Premios Nacionales sin polémica, agrupaciones de escritores, músicos y artistas –Unión de Escritoras y Escritores (UEE), Sociedad Argentina de Escritores, Sociedad de Escritores de la Argentina, Centro PEN Argentina, Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, Colectivo LIJ, Sindicato Argentino de Músicos y Asociación Premiados Argentinos– denunciaron hoy en una solicitada que el Gobierno había retirado el otorgamiento de la pensión mensual vitalicia a partir de los 60 años de edad para los ganadores de los primeros premios, equivalente a cinco jubilaciones mínimas.

Consultadas por LA NACION, fuentes de la Secretaría de Cultura respondieron que el comunicado era “mentira” y que las pensiones vitalicias para los ganadores de los primeros premios, establecidas por ley 16.516 (sancionada en 1964), seguían vigentes. No obstante, admitieron que la información relativa a las pensiones no figura ni en las bases de la convocatoria ni en la comunicación oficial.

“La ley 16.516 está vigente y esa es la que otorga la pensión vitalicia a los primeros premios que a partir de los 60 años pueden solicitar a Anses -informaron desde el organismo que coordina Leonardo Cifelli-. Cultura lo que hace es, ante el pedido del ganador del premio y cumplido su período, emitir el certificado para presentar ante la ANSES y poder ellos instar la pensión”.

Representantes de las entidades de escritores indicaron a este diario que en las comunicaciones de años anteriores se mencionaba expresamente la pensión. “Esto no es simplemente un error, y si es así se debiera corregir, porque puede que el que lee decida no participar. O bien, que si gana no sepa que debe solicitarla. Además, los montos ya son exiguos. Hay, al menos, dos premios locales que los superan ampliamente”, señalaron, en referencia a galardones que entregan instituciones privadas.

En un nuevo comunicado impulsado por la UEE, titulado “Otro ataque a la cultura”, se condena la omisión y los montos “que son notoriamente menores respecto de los que ofrecen otros premios y distinciones”. Lo firman, entre otros, Guillermo Martínez, Liliana Heker, Marcelo Piñeyro, Liliana Herreno, Ana María Shua, Dolores Reyes, Pacho O’Donnell, Rubén Szuchmacher, María Teresa Andruetto, Luis Benítez, Elsa Drucaroff, Leopoldo Castilla y María Inés Krimer. Autoridades de la UEE pedirán una reunión con Cifelli.

Desde Cultura, insistieron en que la referencia a las pensiones mensuales y vitalicias nunca se había publicado en las bases, “aunque quizás sí en la comunicación”, admitieron. En las convocatorias de ediciones anteriores se consignaba el otorgamiento de las pensiones. En las cuentas oficiales de Cifelli en redes sociales, varios usuarios preguntaron por la continuidad de las pensiones. La respuesta del secretario de Cultura, o de su community manager, fue “La Ley 16.516 está vigente. Saludos”.