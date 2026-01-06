Creación efímera

Harbin, China.- Blanca y radiante, ella se impone en medio de un cielo celeste prístino que no hace más que destacar el esplendor de todos los detalles que conforman su figura y su rostro, respaldados por amplias alas que como sus brazos se abren en señal de bienvenida. Los artesanos ultiman su impecable estructura para el comienzo de la 38a Exposición Internacional de Arte de Esculturas de Nieve de la Isla del Sol, en Harbin, en el noreste de China, el 27 de diciembre de 2025. Con un área de 1,5 millones de metros cuadrados y un volumen de utilización de nieve de 120.000 metros cúbicos, esta exhibición es un foco turístico que ha posicionado a Harbin como el “París de Oriente”. Estas impresionantes obras de arte, que combinan la tradición cultural china con técnicas de vanguardia, son efímeras. Por eso, es más encomiable el enorme mérito de crear algo que no está destinado a perdurar, sino a desaparecer inexorablemente.