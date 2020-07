¿Cuál es tu serie preferida y por qué?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de julio de 2020

Reconocidas personalidades de distintas disciplinas recomiendan sus favoritas de la pantalla chica

Maricel Álvarez Crédito: Gentileza Maricel Álvarez/Xavi Martín

Normal People

Maricel Álvarez. Artista y curadora

Normal People , de Sally Rooney, es una de las novelas más elogiadas de esta década. Dolorosamente bella, la versión para televisión de esta historia de amor y deseo entre dos jóvenes dañados, sensibles e introvertidos es una gema. De clases sociales diferentes, Marianne y Connell son adolescentes cuando se enamoran. Serán estudiantes universitarios cuando la historia termine. Ver Normal People produce tanta ternura como desasosiego. Tanto placer como angustia. Es una experiencia conmovedora y conmocionante. Mucho, muchísimo para una serie de televisión. (Starzplay, estreno 16/7)

Eduardo Costantini (h) Crédito: Gentileza Eduardo Costantini (h.)

Twin Peaks

Eduardo Costantini (h.). Fundador de Kabinett y cofundador de Mubi

Recomiendo ver esta serie que retornó después de casi 30 años con la dirección del legendario David Lynch y el mismo equipo creativo, y que todo cinéfilo debe ver. Sus personajes entrañables son una influencia clave del cine contemporáneo y la evolución de la TV. Lo que más me gusta son las capas de análisis: todo es mucho más de lo que aparenta. Con elementos filosóficos y metafísicos, invita a cuestionar la realidad. Maneja el humor y el terror de formas muy visuales, con la musicalización magistral de Angelo Badalamenti. Cargada de identidad y sentido, no se parece a nada. (Netflix)

Jessica Trosman Crédito: Gato Suaya

The Great

Jessica Trosman. Diseñadora de moda

Acabo de terminar la mejor serie: The Great , creada por Tony McNamara y protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult. Es sobre la vida de la emperatriz Catalina la Grande: desde su matrimonio arreglado con Pedro III a su planeado golpe de Estado. Ella es una gran manipuladora que lucha por la liberación de Rusia y el empoderamiento femenino, mientras que él es un ridículo machista, limitado y agresivo. Todo está muy ridiculizado, parece una serie de Monty Python. Todos los personajes son geniales. La dirección de arte es increíble, el vestuario y la fotografía también. (Starzplay)

Florencia Raggi Crédito: Ronaldo Schemidt/AFP

Modern Love

Florencia Raggi. Actriz

Quedé conmovida después de ver Modern Love , ocho historias de amor "diferente" inspiradas en la columna semanal publicada por The New York Times , basada a su vez en historias de lectores sobre las mil y una formas de amar. Me gustó por la originalidad y la sencillez de sus diálogos, por su humanidad, porque el foco de los amoroso está donde menos lo imaginás. Por el talento y la combinación atípica del elenco, que incluye a Tina Fey y Anne Hathaway (con un musical y una escena memorables), entre otros. Y porque, prescindiendo de escenas eróticas, explota de amor, con verdad. (Amazon Prime)

Hernán Cattáneo Crédito: Ignacio Sánchez

Los Soprano

Hernán Cattáneo. DJ y productor

David Chase cuenta de forma brillante la historia de una familia ítalo-americana en New York con Tony (el jefe) como eje central y explora la relación con su mujer, sus hijos, su madre, su banda de secuaces y su psicóloga, a quien ve en secreto ya que sufre ataques de ansiedad; todo llevado adelante con un gran guion, humor negro, realismo y menos glamour del habitual. Los Soprano es genial ya desde los títulos cuando suena "Woke up this morning" de Alabama 3 con las imágenes de James Gandolfini manejando su Chevrolet Suburban y New Jersey de fondo, y es referencia total aun 20 años después. (HBO Go)

Marcos López Crédito: Daniel Pessah

Rosa... de lejos

Marcos López. Artista

La serie que más me gusta es Rosa... de lejos . La vuelvo a ver en YouTube cada vez que tengo ganas de llorar. Cierro los ojos, y de solo imaginarme los labios, la cadencia de voz de Leonor Benedetto, se me hace piel de gallina. Se emitía por ATC a principios de los años 80. Todos los días, a la una y media de la tarde. No me perdí ni un capítulo. Estudiaba ingeniería a desgano y llegué a quedarme libre de varias materias por no perdérmela. Muchas veces lo hablo con la psicoanalista: mi decisión de venirme a vivir desde Santa Fe a Buenos Aires estuvo inspirada en Rosa... de lejos . (YouTube)

Claudia Piñeiro Fuente: Archivo

La maravillosa señora Maisel

Claudia Piñeiro. Escritora

La maravillosa señora Maisel fue mi mejor "levanta ánimos" en cuarentena. Transcurre en NY en los 50 y cuenta la transformación de "Migde" Maisel, ama de casa con dos niños, perteneciente a una familia judía acomodada, en una comediante en vivo. El marido la acaba de dejar por su secretaria. Un clásico, pero no tanto porque Joel es encantador. Como lo es Susie Myerson, su extraña representante con la que antes de salir a escena dicen: ¡Tetas arriba! "¿Puede ser una mujer graciosa?", se preguntan algunos. Midge lo responde mejor que nadie. (Amazon Prime)

Alberto Rojo Crédito: Gentileza Alberto Rojo

Fargo

Alberto Rojo. Físico y músico

Una serie con el equilibrio perfecto entre comedia, drama y trama policial, inspirada en la película homónima de los hermanos Coen. Me gusta que cada temporada tiene una historia distinta, evitando así ese súbito hermano desconocido que aparece en la cuarta temporada de las series. Hay referencias constantes a películas de los Coen, en un universo ficticio basado en crímenes que ocurrieron en Minnesota en los años 60 y 80. Una serie para ver y luego volver a ver y encontrarle cosas nuevas. (Netflix)