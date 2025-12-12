Netflix: cinco series para maratonear sin culpa durante todo el finde

Los abandonados es una de las últimas series que Netflix estrenó y que no tardó en liderar el ranking de las producciones más vistas por los suscriptores de Argentina. La historia ambientada en el lejano Oeste, que gira en torno a la búsqueda de fortuna, la supervivencia y los desafíos propios de un territorio donde cada decisión puede cambiarlo todo, cautivó rápidamente a los amantes del género western.

Tráiler oficial de Los abandonados, disponible en Netflix

En ese sentido, si viste los diez capítulos de la ficción creada por Kurt Sutter y querés seguir sumergiéndote en las aventuras sobre territorios salvajes con personajes icónicos, como vaqueros, pistoleros e indígenas, te traemos otras cinco producciones de este estilo que también están en el gigante del streaming.

Las cinco series western que tenés que ver si te gustó Los abandonados

1. Yellowstone (2018)

Se trata de un drama familiar western moderno que sigue la historia de la familia Dutton, liderada por el patriarca John Dutton (interpretado por Kevin Costner).

La trama principal gira en torno a la defensa del Yellowstone Dutton Ranch, el rancho contiguo más grande de Estados Unidos, ubicado en Montana. John Dutton y sus hijos luchan constantemente por proteger su tierra y su estilo de vida de múltiples amenazas. Duración: cinco temporadas. Ver Yellowstone.

Yellowstone, tráiler primera temporada

2. 1883 (2021)

La precuela de Yellowstone sigue a James Dillard Dutton (Tim McGraw), un ex-capitán confederado, a su esposa Margaret Dutton (Faith Hill), y a sus hijos, incluida la joven e independiente Elsa Dutton (Isabel May, que también es la narradora de la historia).

Buscando un futuro mejor, los Dutton dejan Tennessee y se unen a una caravana de pioneros e inmigrantes europeos en Fort Worth, Texas. El destino final de su viaje es la costa del Pacífico, aunque el viaje cambiará drásticamente sus planes y definirá su destino. Duración: diez episodios. Ver 1883.

1883, tráiler oficial

3. 1923 (2022)

Se trata de la segunda precuela de Yellowstone y sigue la historia de otra generación de la familia Dutton, específicamente a los hermanos del protagonista de 1883.

La serie está ambientada en el año 1923 y tiene como protagonistas a los icónicos actores Harrison Ford como Jacob Dutton y Helen Mirren como su esposa, Cara Dutton. Ellos son los encargados de mantener a flote el rancho Yellowstone. Duración: dos temporadas. Ver 1923.

1923, tráiler primera temporada

4. Territorial (2024)

La serie se centra en la familia Lawson, dueña de la Marianne Station, la explotación ganadera más grande del mundo. Cuando el rancho se enfrenta a una crisis de sucesión, la poderosa dinastía comienza a desmoronarse en una violenta lucha de poder interna entre sus miembros.

Al mismo tiempo que se enfrentan por el control, la familia debe defenderse de múltiples amenazas externas, incluyendo magnates ganaderos rivales, corporaciones mineras que codician los recursos bajo su tierra, y grupos criminales, luchando por la supervivencia de su multimillonario legado en el desierto. Duración: seis episodios. Ver Territorial.

Territorial, tráiler oficial

5. Érase una vez el Oeste (2025)

El western crudo y violento ambientado en el territorio de Utah a mediados del siglo XIX sigue a una madre y su hijo que huyen de su pasado y se enfrentan a la crueldad de la frontera, mientras sus caminos se cruzan con un pistolero en busca de redención y otros personajes atrapados en la guerra territorial. Duración: seis episodios. Ver Érase una vez el Oeste.