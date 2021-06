“Cuentos como flechas”. Nace un concurso internacional en homenaje a Abelardo Castillo

En homenaje al maestro Abelardo Castillo, la revista Be Cult lanza un concurso literario. El Premio Internacional de Cuento Abelardo Castillo rinde tributo al autor de Las otras puertas, emblemático primer libro de relatos del escritor fallecido en Buenos Aires, cuatro años atrás. El anuncio del premio coincide con el primer aniversario de la revista, nacida en la Argentina y con colaboradores en varios países extranjeros. Se otorgarán tres premios: el primero, de 150.000 pesos y un dibujo del artista Fernando García Curten, amigo personal de Castillo; el segundo, de 80.000 mil pesos, y un tercero de 50.000 pesos. El jurado está integrado por tres escritores: el cubano Leonardo Padura, Sebastián Basualdo y la cubano-argentina Claribel Terré Morell, directora de la revista.

El cubano Leonardo Padura, prestigioso integrante del jurado del Premio Internacional de Cuento "Abelardo Castillo"

“El cuento es el género de la perfección -dice Padura a LA NACION-. Horacio Quiroga lo comparó con la flecha que directamente busca el blanco. Juan Rulfo dijo que, a diferencia de la novela, el cuento se escribía con un hacha. Latinoamérica es tierra de grandes cuentistas. Quiroga y Rulfo, ya mentados. Borges, Cortázar, García Márquez, Roberto Arlt, Tito Monterroso, Abelardo Castillo. Como jurado del Premio de Cuentos Abelardo Castillo, me gustaría leer cuentos como flechas, tallados a puro hachazo, que me hicieran recuperar mi fe en el presente de una forma narrativa que ha perdido terreno en el mercado pero que conserva sus exigencias técnicas, su capacidad de síntesis y, para hacer grande un relato, su capacidad de conmovernos con unas pocas páginas”.

Del comité de lectura, que hará una preselección entre las obras recibidas, participan dos editores asociados de Be Cult, Antonio Birabent y Esteban De Gori, y los escritores Fernanda García Curten, Juan Pedro Finat y Vivian Lofiego. Además del concurso, cuyo plazo para enviar cuentos vence el 17 de septiembre, la revista creó el Grupo Homenaje, integrado por lectores de Castillo en más de quince países, que tendrá a su cargo diferentes actividades que culminarán con una maratón de lectura internacional y la entrega de los premios el 25 de octubre, en la que participará la escritora Sylvia Iparraguirre, viuda del escritor. Ese lunes 25, la decisión del jurado será dada a conocer en redes sociales (@revistabecult) y en la página web de Revista Be Cult donde -primero lo primero- se pueden leer las bases del concurso.

No estoy muy seguro de que esta historia resul­te edificante, pero la escribo igual.

Abelardo Castillo inédito.



“Abelardo Castillo fue un adelantado -destaca Terré Morell-. Además de un extraordinario escritor que fundó las míticas revistas El Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco, también supo ver más allá de los antagonismos políticos. Pienso en su respeto público por Borges o Marechal. Todas esas capacidades nos gustaría verlas reflejadas en quienes participen en el premio”. La directora de BeCult, activa gestora cultural, cita una frase del autor de Cuentos crueles: “Sé que la literatura siempre da testimonio de algo. Del autor, de su mundo. Creo en la literatura como conocimiento. No hay más verbo que creer”.

Podrán participar escritores de cualquier rincón del mundo, siempre y cuando lo hagan con seudónimo. Los cuentos deben ser inéditos y escritos en español. El envío de las obras se deberá hacer por mail a premioabelardocastillo@revistabecult.com.ar con el asunto “Concurso”. Durante el primaveral mes de octubre, los afortunados ganadores serán notificados antes de dar a conocer públicamente el premio; Be Cult anticipa que no será propietaria de los derechos de autor de los cuentos ganadores, aunque en caso de publicación posterior en libro o en cualquier otro formato, se deberá consignar que ha merecido el “Premio Abelardo Castillo/Revista Be Cult”, un orgullo para cualquier escritor o escritora en lengua española.