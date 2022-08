Cumple años Borges. Cinco días para leer “El Aleph” en Twitter y sorteos de las obras completas

Dando inicio a la semana de festejos por el 123º aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges, comenzó hoy en Twitter una maratón de lectura del cuento “El Aleph”, a cargo del escritor y docente Santiago Llach. Para participar hay que seguir la cuenta de Twitter @santiagollach y el hashtag #MaratonElAleph. La iniciativa incluye un sorteo de tres juegos de las obras completas del escritor nacido en 1899, publicadas por Sudamericana: los que quieran participar del concurso tienen tiempo hasta el 26 para registrarse en este enlace.

Hasta el viernes, los lectores del cuento publicado en la revista Sur en 1945 -ambientado en una casa del barrio de Constitución y protagonizado por dos rivales enamorados de la difunta Beatriz Viterbo- podrán compartir sus reflexiones en 280 caracteres. El miércoles 24, a las 20 -día del aniversario del nacimiento de Borges-, Llach conversará en Espacios de Twitter con la editora y escritora Magalí Etchebarne.

“Más que maratón, se puede decir que es una carrera de cien metros llanos: intensa y concentrada, como la obra de Borges -grafica Llach-. Cada día vamos a leer un fragmento de alrededor de dos páginas del cuento”. La maratón se enmarca en la propuesta de Penguin Random House “Mi primer Borges”, que invita a los lectores a contar en redes sociales cuál fue el primer libro de Borges que leyeron.

"La intensidad de la prosa de Borges, la infinidad de interpretaciones que ofrece y su propio modo de obra, que es el del comentario marginal, hace que sea muy adecuado que florezcan las lecturas en Twitter" https://filba.org.ar/

“A partir de la lectura colectiva de la Divina Comedia organizada en 2018 por el escritor Pablo Maurette, Twitter se convirtió en un lugar muy apropiado para generar lectura y conversación sobre una obra y ya son varios los que promueven este tipo de iniciativas, entre ellos, el escritor Diego Cano”. (El jueves 1° de septiembre comienza #TodoBalzac con la lectura y comentarios de la novela Papá Goriot del autor francés.) Tanto los conocedores de la obra de Borges como aquellos que aún no se animaron a leerla están invitados a sumarse.

“El Aleph” es el cuento final del libro homónimo que Borges publicó en 1949 y, en 2001, volvió a ser noticia por la demanda judicial que la viuda del escritor y heredera de los derechos de su obra, la escritora María Kodama, inició contra el escritor Pablo Katchadjian, acusado de plagio por su obra El Aleph engordado. Gracias a la dieta de Katchadjian, el cuento de Borges “engordó” su extensión de cuatro mil a casi diez mil palabras. Se presume que no habrá problema legal alguno con “El Aleph tuiteado”.

“La intensidad de la prosa de Borges, la infinidad de las interpretaciones que ofrece y su propio modo de obra, que es el del comentario marginal, hace que sea muy adecuado que florezcan las lecturas en Twitter -agrega Llach-. El análisis directo de la obra, más allá de la crítica, siempre produce interpretaciones nuevas, siempre se descubren cosas. Me interesa mucho en los términos en los que Borges plantea las posibilidades de la mente a partir de las sustancias como potenciadoras de la imaginación, como pasa con el coñac en ‘El Aleph’ o con el agua en ‘El inmortal’”. Este sábado, a las 11, Llach y Catalina Lascano organizan una caminata literaria por Constitución, donde transcurren “El Aleph” y “El sur”, entre otros escritos; el 24 de septiembre, el paseo se hará en otro escenario borgeano: Adrogué. Más información en este enlace.

Así empieza “El Aleph”

La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios; el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo pero yo no, pensé con melancólica vanidad; alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado; muerta yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el treinta de abril era su cumpleaños; visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita, de nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo, de perfil, en colores; Beatriz, con antifaz, en los carnavales de 1921; la primera comunión de Beatriz; Beatriz, el día de su boda con Roberto Alessandri; Beatriz, poco después del divorcio, en un almuerzo del Club Hípico; Beatriz, en Quilmes, con Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino; Beatriz, con el pekinés que le regaló Villegas Haedo; Beatriz, de frente y de tres cuartos, sonriendo, la mano en el mentón… No estaría obligado, como otras veces, a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros: libros cuyas páginas, finalmente, aprendí a cortar, para no comprobar, meses después, que estaban intactos.