De la autoedición a Hollywood: el derrotero de la primera novela de Ariana Harwicz, que llegó al Festival de Cannes

Cuando en 2012 Ariana Harwicz (Buenos Aires, 1977) quiso publicar en el sello Paradiso Matate, amor, su primera novela, no tenía el dinero suficiente para pagar la edición y tuvo que pedirle un préstamo a su padre. La tirada de trescientos ejemplares, recuerda la autora, salió con muchas erratas que algunos interpretaron como un experimental recurso de estilo. La historia, que ofrece una visión amoral de la maternidad, el erotismo y la pareja, fue llevada al cine por la directora escocesa Lynne Ramsay con el título de Die, My Love y se estrenó el sábado en el Festival de Cannes. Por varios minutos, al final de la proyección, la audiencia la ovacionó. Protagonizada por las estrellas de Hollywood Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, la película compite por la Palma de Oro.

En 2017, la novela de Harwicz fue reeditada por el sello Mardulce y en marzo de 2018 se estrenó la adaptación teatral en Santos 4040, con dirección de Marilú Marini y Érica Rivas como protagonista. Gracias al Programa Sur de apoyo a las traducciones, en 2017 Charco Press publicó Die, My Love, en versión de Sarah Moses y Carolina Orloff; un año después, la novela compitió por el Premio Booker Internacional. Esa fue la versión que llegó a manos del productor y director estadounidense Martin Scorsese, que en 2019 adquirió con Lawrence los derechos para llevarla al cine. Scorsese compró los derechos de la “trilogía de la pasión”, que integran Matate, amor, La débil mental y Precoz, que la editorial Anagrama recogió en un solo volumen, en 2022. Tanto La débil mental (con Ingrid Pelicori y Claudia Cantero) como Precoz (en un primer reparto con Julieta Díaz y Tomás Wicz), que con dirección de Lorena Vega sigue los lunes en cartel en Timbre 4, llegaron a las salas teatrales porteñas.

“No es por hacerme la patriótica, pero pienso que la novela tiene un recorrido muy argentino y de la cultura independiente”, dice Harwicz en diálogo con LA NACION. A causa de la película, el libro pudo entrar en mercados editoriales “difíciles” como el chino, el japonés y el escandinavo. Ya fue traducida a veinticinco idiomas.

“Todos me decían que la novela no era muy traducible, que era muy difícil; lo digo porque el ejemplo puede ayudar a otras personas a pensar el mercado, las trampas, los recorridos del arte -reflexiona la escritora-. Muchos años estuvo solo con la traducción al hebreo y luego al inglés; fueron la nominación al Premio Booker primero y ahora la película las que abrieron puertas”. El algoritmo de las redes sociales -que interpretó el título de la novela como una instigación al suicidio- censuró en varias ocasiones a la autora y a los lectores por referirse a Matate, amor.

Harwicz, que reside en Francia con su familia, asistió a la proyección de la película en Cannes. “Hicieron el libro, realmente -afirma-. Fui al estreno en el festival: en la gala estaban el equipo técnico y los productores; fue muy impresionante y todavía no salgo del asombro”. Indica que la película tiene “mucha cercanía” con su novela.

“No me esperaba en absoluto esa resolución dramatúrgica, de estilo y de puesta de Ramsay -señala-. Es muy radical; no es una película ‘pochoclera’ o comercial o que hace concesiones o que tiene una estructura clásica. Le veo todo parecido, aunque la novela se sostiene con el monólogo y eso en la película, que trabaja con elipsis, no está. Ramsay hizo una opción radical, no va por el camino fácil y las críticas mundiales están divididas. En Francia fueron más duros que en Estados Unidos e Inglaterra. Es controversial: mitad y mitad, lo cual puede ser interesante, aunque incómodo. Lo veo desde una posición distinta del que la hizo, no sé qué pensarán la protagonista y la directora. Espero ahora la relación con el libro de los que lo leyeron, los que no lo leyeron, los que lo recuerdan, los que a raíz de la película sienten ganas de leerlo o no. Fue mi primera experiencia de ver mi primera novela hecha película, con este equipo y en competencia oficial en Cannes; es todo muy extremo, como la novela y la visión de Lynne".

El contrato con los productores estadounidenses se firmó en 2019. “Ya sabemos que después vino la pandemia, la huelga de los guionistas y todo el derrotero azaroso que sigue a la firma de un contrato por una opción, que no siempre se convierte en una película. No sé si fue Jennifer Lawrence la que convenció a Scorsese o Scorsese a Lawrence de hacerla, pero todo partió de un grupo de lectores que recomendaron Matate, amor”.

Conoció a los actores en la conferencia de prensa, en Cannes. “Hablamos del libro y fue muy divertido -dice-. Ellos trabajaron mucho con la novela, las imágenes, la escritura, las atmósferas, los diálogos”.

Mientras tanto, los derechos de Perder el juicio, novela de 2024 que narra el secuestro y la fuga de una madre inmigrante, en Francia, con sus hijos, fueron comprados por la productora española Gloriamundi, en vista del rodaje de una película en francés o en inglés.

Por otro lado, Harwicz remarca que la única que tiene el derecho de hacer Matate, amor en teatro, en todo el mundo, es Érica Rivas. “Eso aparece en todos los contratos que firmé; fue una negociación dura con los estadounidenses, que quieren tener todos los territorios, incluida la luna y la estratosfera -bromea-. Es simbólico, pero era importante para mí que Érica tuviera esa exclusividad”.