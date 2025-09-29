LA NACION

De la pasarela al museo

LA NACIONDiana Fernández Irusta
STEFANO RELLANDINI - AFP

Al fondo, el pasado; al frente, un presente que comienza a ser historia. Equilibrio, sobriedad, armonía: una tríada que tanto puede nutrir la belleza de una obra sacra como la elegancia de prendas que son algo más que simple recursos del vestir. El Museo Pinacoteca di Brera, en Milán, inauguró la muestra Giorgio Armani, Milano, for love, como homenaje al diseñador italiano y celebración del 50° aniversario de su casa de modas. Quienes tengan la posibilidad de visitarla (estará abierta hasta el 11 de enero de 2026), podrán ver algunas curiosidades; por caso, el conjunto azul usado por Juliette Binoche en Cannes 2016 junto a un retrato de Giovanni Bellini, o el traje que Richard Gere lució en American Gigolo próximo a frescos de Donato Bramante. El sortilegio del mito, la reverencia de lo sagrado, las delicias profanas: todo cabe, si el guion es sagaz, en ciertas salas de exposiciones.

Por Diana Fernández Irusta
