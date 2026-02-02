¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Las hadas de Han Kang que enfrentan las tormentas

“Para los niños que tienen miedo de los rayos y los truenos, para los que no tienen miedo y también… para el amanecer”: la premio Nobel de Literatura surcoreana Han Kang dedicó su primer libro infantil a los chicos que se asustan con las tormentas. Con ilustraciones de la artista Jin Tae Ram, Hada del trueno, hada del relámpago (Reservoir Books; $ 17.999) es una fábula sobre el miedo, ideal para compartir con los más pequeños de la casa. La edición local, de tapa blanda, tiene texto en imprenta mayúscula, que facilita la lectura de los que recién se están largando a leer solos.

La historia está protagonizada por dos hadas que se aburren “como ostras”, según la acertada versión de Sunme Yoon, traductora “oficial” de Han Kang al español que vivió en la Argentina durante veinte años y se formó en la Universidad de Buenos Aires.

Rebeldes, las hadas deciden sacarse las alas y esconderse entre las nubes para conocer el mundo terrenal. En esa escena se las ve de espaldas, sin ropa, y resulta muy tierno comprobar que la ilustradora las imaginó como niñas reales sin artificios en el cuerpo, aunque sean personajes de una trama fantástica. Ese gesto (suponemos que una decisión conjunta con la autora, ya que el libro lleva la firma de ambas) acerca las protagonistas a los pequeños lectores, que pueden identificarse con dos nenas traviesas que se animan a vivir una aventura.

“En agosto de 2000, un día en que llovía mucho, me convertí en madre y, como me interesaban mucho los libros infantiles, escribí esta historia –dijo Han Kang cuando presentó el libro que salió en Corea en 2007-. Las dos pequeñas hadas, que no soportan las cosas incómodas ni aburridas, emprenden un alegre viaje por el mundo".

Cuando la Academia Sueca la entrevistó en diciembre de 2024, antes de la entrega del Nobel en Estocolmo, Han Kang contó que los libros de la autora sueca Astrid Lindgren (creadora del personaje Pipi Calzaslargas, cuyo nombre lleva el premio literario infantil más prestigioso junto al Hans Christian Andersen) fueron sus primeras lecturas en la infancia. “De niña, me encantaba Los hermanos Corazón de León. Cuando leí ese libro, lo identifiqué con mis preguntas sobre los humanos, la vida y la muerte”.

Su primer libro infantil aborda esas cuestiones. Cuando está muy nublado y llueve, las hadas que viven “en el reino del cielo” no pueden ver qué pasa allá abajo. Entonces, recurren a dos cajas mágicas entregadas por la abuela hada: en una hay rayos plateados y en la otra, tambores; una produce los relámpagos y la otra, los truenos. Como toda fábula, aunque en este caso no hay animales, el cuento tiene moraleja: no hay que temer a las tormentas sino jugar con los sonidos y las luces. Y esperar que, si es de día y sale el sol, seguramente aparecerá el arcoíris.

Otra Nobel para chicos

Canción de lobos, de Herta Müller y Mariano Díaz Prieto (Pequeño Editor; $27.200). A mediados de julio pasado, Pequeño Editor publicó este libro, “inusual en el universo de la edición argentina”, como bien define la pequeña gran editora Raquel Franco. Ganadora del Premio Nobel en 2009, la autora alemana de origen rumano cuenta una historia “inspirada” en hechos reales: el encuentro con una manada de lobos de una nena de siete años que viaja con sus abuelos en carreta por un camino nevado. Mientras la abuela enfrentaba a los ocho lobos para ahuyentarlos, la nena (la propia Herta) pensaba muerta de miedo en el trágico destino de la abuela de Caperucita Roja.

Herta Müller, Nobel de Literatura 2009, cuenta una experiencia dramática de su infancia en "Canción de lobos" Maqueta

Dicen los “pequeños editores”: “Esta historia es un recuerdo de infancia de la escritora alemana Hertha Muller, premio Nobel 2009. Transcurre en un bosque europeo, hace tan solo 70 años, cuando manadas de lobos aun representaban un peligro real los anocheceres de invierno. Una Hertha de 7 años es salvada por su propia abuela de ser devorada por ochos lobos de bocas humeantes. ¿Pero cómo lo hará? ¿Cómo podría una anciana vencer la ferocidad del bosque? En esta historia verdadera, tan maravillosamente narrada nos conmueve la representación del miedo, del coraje, de la tenacidad desde la mirada de una niña pequeña. El desenlace es sorprendente y ofrece mucho para compartir entre niños y adultos".