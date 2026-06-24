De Modigliani a Picasso: una subasta de obras maestras marcó un récord en Europa

Cinco francos por día, el equivalente actual a menos de un dólar. Esa suma recibían por día las modelos que posaron desnudas en 1917 en un departamento de la rue Joseph-Bara. Amedeo Modigliani, el pintor que las retrató, no cobraba mucho más: se quedaba con diez de los quince francos que le daba su amigo y marchand Leopold Zborowski. Cuando las exhibió ese mismo año en la galería de Berthe Weill, provocaron un escándalo en París: la muestra fue clausurada por la policía el mismo día de su inauguración. Modigliani moriría tres años después, a los 35, por una meningitis tuberculosa. Apenas un día después falleció su pareja, Jeanne Hébuterne, que estaba embarazada.

Una de esas pinturas que reinventaron la tradición del desnudo en la historia del arte fue vendida hoy por el equivalente a 63,5 millones de dólares en Sotheby’s de Londres, donde se destacó como la gran protagonista de una subasta que acaba de marcar un récord en Europa. Las primeras obras rematadas de casi medio centenar que pertenecen a Joe Lewis, empresario británico con tierras en la Patagonia, superaron ampliamente los valores estimados y alcanzaron la suma más alta alcanzada por la colección de un único propietario en un remate en Europa. Hasta ahora ese puesto lo ocupaba el acervo de Pauline Karpidas, rematado en septiembre último por US$137 millones. La de Lewis, que continuará mañana, ya recaudó más de 380 millones.

Obras maestras de la colección Lewis Gentileza Sotheby's/Rayan Bamhayan

Desnudo sentado con collar se sumó así a otros dos retratos realizados por Modigliani ese mismo año que ocupan el sexto y el séptimo puesto del top ten de las obras más caras vendidas en subastas a nivel global, por valores que van de los 157 a los 170 millones de dólares. Y si bien fue la más cara del conjunto rematado hoy, forma parte de un conjunto que incluye a grandes artistas como René Magritte, Henri Matisse, Marc Chagall, Francis Bacon, Gustav Klimt y Pablo Picasso.

Piezas maestras de la colección Lewis

Detrás de muchas de las piezas, además, hay una gran historia. Como la de Sue Tilley, funcionaria de la administración pública que posaba desnuda para Lucian Freud a mediados de la década de los 90. Tal como publicó LA NACION días atrás, su doble vida se reveló en 2008, cuando una de esas pinturas se vendió en una subasta por 33,6 millones de dólares –en ese momento, cifra récord para un artista vivo- y la noticia llegó a la tapa del Financial Times. Hoy, Durmiendo junto a la alfombra del león (1995/6) superó esa cifra al rematarse por el equivalente a US$38,5 millones.

Obras maestras de la colección Lewis Gentileza Sotheby's/Rayan Bamhayan

“¿Puede el arte caer más bajo?” fue una de las críticas que recibió Edgar Degas al presentar su Pequeña bailarina de catorce años, vendida hoy por 33 millones de dólares. Fundida en bronce en 1922, la única escultura que este artista expuso mientras vivía luce cabello auténtico, tutú y zapatillas de baile reales. Un realismo considerado como una “desfachatez bestial” por los expertos de la época. Hoy es considerada un icono del arte moderno. De los 27 ejemplares fundidos de esta figura, la mayoría se encuentra actualmente en museos internacionales.

“Sleeping by the Lion Carpet”, de Lucien Freud

Entre las siete obras del acervo de Lewis que se ofrecen de Picasso se incluye un retrato realizado por el artista malagueño a los 17 años (vendido por US$4,9 millones) y otro de Dora Maar, la artista captó su atención por primera vez al jugar a la “ruleta del cuchillo” entre los dedos extendidos de su mano sobre una mesa contigua en el café Les Deux Magots. No sólo llegaría a convertirse en su amante y musa, sino que también registraría con su cámara la creación del Guernica. Un retrato suyo se remató en Sotheby’s hace dos décadas por 95,2 millones de dólares, y mañana se subastará otro con un valor estimado entre 790.000 y un millón de dólares. Busto de mujer (1921), inspirado en su primera esposa Olga Khokhlova, se vendió hoy por US$ 31,4 millones.

Busto de mujer (1921), inspirado en la primera esposa de Picasso, se vendió hoy por US$31,4 millones Gentileza Sotheby's

Reunidas a lo largo de décadas por Joe Lewis –dueño de las tierras que rodean el lago Escondido, en Río Negro- y su hija Vivienne, muchas de las obras de la colección se han exhibido en importantes museos de distintos países y no salieron al mercado en décadas, o incluso nunca antes.

"Pequeña bailarina de catorce años", de Edgar Degas, se vendió por US$33 millones Gentileza Sotheby's

“Al contemplar hoy la Colección Lewis, vemos obras de enorme fuerza y belleza; tanto es así que resulta fácil olvidar que, en el momento de su creación, muchas de estas obras causaron conmoción en el mundo del arte y en la alta sociedad -observa Oliver Barker, presidente de Sotheby’s en Europa, quien dirigió la subasta y la definió como ‘histórica’-. Los Lewis siempre han poseído una comprensión instintiva de lo que hacía que una obra de arte fuera sensacional en el verdadero sentido de la palabra; por eso, esta colección no solo reúne uno de los conjuntos de arte figurativo más importantes jamás formados, sino que también traza los hitos de la innovación: esos momentos radicales que transformaron la evolución del arte tal como lo conocemos”.