De "Sinceramente" a "Cristinamente": una expresidenta sin maquillaje

Pisándole los talones al libro de la expresidenta de la Nación y en consonancia hasta fonética con su título, el periodista Carlos M. Reymundo Roberts escribió Cristinamente, que sigue las huellas de sus anteriores publicaciones y de su columna sabatina en el diario LA NACION, De no creer, e invita a reírse de la realidad en tiempos de campaña electoral.

"Hablar compulsivamente, soberbiamente, impunemente, es hablar cristinamente", describe el autor de una ficción de humor político en la que la precandidata a vicepresidenta habla todo el tiempo, "como en Sinceramente y como en su vida, siempre".

Carlos María Reymundo Roberts

El libro, que llegará a las librerías la semana próxima, tiene dos prólogos, uno imaginariamente escrito por CFK, y otro, por el autor. "Cuando Sinceramente tenía apenas unas horas en la calle, decidí escribir otro libro. Uno en el que fuera sincera de verdad", dice el personaje creado por el autor. "En estas conversaciones con Roberts, al que convoqué para que vean que respeto la libertad de prensa y estoy abierta incluso a representantes del peor gorilaje, me van a ver sin maquillaje. Por momentos puedo parecer demasiado vehemente, brutal, despiadada. No lo parezco. Lo soy. No permití que me editaran, me corrigieran, me suavizaran, me adecentaran".

Fuera de la ironía que lo caracteriza, Reymundo Roberts anticipa que el lector de Cristinamente se encontrará con textos inéditos que dibujan "un retrato muy crudo y real de Cristina, de la verdadera Cristina". Y agrega: "El leitmotiv del libro es que ella no fue sincera en Sinceramente y que aquí sí lo va a ser. Por ejemplo, cuando se refiere a los cuadernos de Centeno dice que el problema fue que al morir Néstor toda la operatoria de los bolsos se desquició porque ya nadie la supervisaba. Y sobre su enriquecimiento dice que hoy no se puede hacer política si no se tiene mucha plata". En un momento, la CFK imaginada por el autor anuncia: "Volveré y seré millones. de bolsos".

Prosecretario general de Redacción de LA NACION y codirector del Máster en Periodismo que dictan este diario y la Universidad Di Tella, Reymundo Roberts es autor de ¡Aguanten los K! (2011), Del vamos por todo al vámonos todos (2013) y "¡Gracias, Cristina!" (Mauricio Macri) (2017), publicados los tres por Sudamericana.

Con su cuarto libro, Reymundo Roberts estrena Catarsis, un nuevo sello de la editorial Catapulta, que nació dedicada a libros infantiles y con los años fue ampliando su catálogo a títulos de diseño, arte, fotografía, jardinería y gastronomía, y entra ahora en el terreno del pensamiento, la reflexión y el humor político. Catarsis será, anticipan los editores, un espacio para títulos de opinión, ensayo, política, historia y otros géneros.

Reymundo Roberts dice que la idea de publicar un libro como reacción a Sinceramente fue de los responsables de esa editorial. "Lo escribí en menos de 20 días, trabajando mañana, tarde y noche, literalmente. De todas formas, podría decir que Cristina es mi especialidad: vengo escribiendo sobre ella desde hace más de diez años", cuenta el periodista.

Sobre la fórmula presidencial Fernández-Fernández, en el subtítulo del libro Reymundo Roberts hace decir a CFK que será "presidenta y vice", porque, afirma el autor, "ella no cedió del todo el primer lugar en la fórmula: cree que a Alberto lo va a poder controlar totalmente".

