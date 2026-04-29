De una época hostil a un presente de transformaciones: comienza en la Feria del Libro el Diálogo 50 Años de Lecturas y Escrituras en Argentina

Desde hoy hasta el viernes, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se desarrolla el “Diálogo 50 años de lecturas y escrituras en Argentina”, ciclo ideado por el 50° aniversario del evento cultural que coincide con el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976. Participan del ciclo coordinado por Verónica Abadal grandes nombres de la literatura argentina, entre otros, Santiago Kovadloff, María Negroni, Clara Obligado, Juan Sasturain, Guillermo Martínez, Luisa Valenzuela, Liliana Heker, Claudia Piñeiro, Sylvia Iparraguirre, María Rosa Lojo y Martín Kohan.

El programa propone una “conversación coral” sobre la lectura y la escritura, y los modos en que los libros fueron leídos, escritos, disputados y defendidos (incluso prohibidos) en el país, desde la dictadura hasta la actualidad.

Guillermo Martínez, Claudia Piñeiro, Luis Valenzuela y Jorge Consiglio Archivo

Los escritores invitados hablarán sobre la circulación clandestina de títulos prohibidos, las estrategias de la escritura para sortear la censura, las transformaciones de los años noventa y los desafíos del siglo XXI para escribir literatura en un contexto de crisis del libro, de la cultura y de los modos de atención. En el cierre, el editor (retirado) y agente literario Guillermo Schavelzon conversará con Abdala en la Sala Victoria Ocampo, el viernes 1° de mayo a las 20:30, sobre cinco décadas en el oficio de “crear y vender libros”.

Hoy a las 17:30, en la Sala Alfonsina Storni, María Negroni, Clara Obligado, Sylvia Iaparraguirre, María Rosa Lojo y Vicente Battista participarán del panel “Cómo se leía lo que no se podía leer. Censura, circulación clandestina y comunidades lectoras en tiempos de prohibición”, coordinado por Débora Campos.

“La mesa de hoy nos invita a hablar de nuestras historias de lectura en una época hostil -dice Lojo a LA NACION-. Parte de lo que no se podía leer lo tenía bien guardado en casa; eran libros que circulaban en los tempranos años 70, cuando empecé la carrera universitaria: desde obras de Sartre hasta Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon, o la historia argentina revisionista de José María Rosa. Pero hubo otros libros que paradójicamente descubrí en ese tiempo, en la hospitalaria biblioteca del Instituto de Literatura Argentina de la UBA, donde yo era becaria recién graduada. Así empecé a leer a las escritoras argentinas, que no se estudiaban en las cátedras. Descubrí a Sara Gallardo, con El país del humo o Eisejuaz; a Angélica Gorodischer,con Casta luna electrónica y Trafalgar, incluso la Autobiografía de Victoria Ocampo, que empezó a publicarse en los últimos años de la dictadura. ‘Donde crece el peligro, crece también la salvación’, decía Hölderlin. En esos años de estudio retraído, esos hallazgos me abrieron mundos, caminos que yo también iba a explorar”.

De 19 a 20, en la misma sala, titanes de las letras como Luisa Valenzuela, Liliana Heker, Juan Sasturain y Santiago Kovadloff conversarán en la mesa “Escribir en dictadura: el horror, la elusión, la memoria. Estrategias narrativas frente a la violencia, el silencio y el miedo”, coordinada por Ángel Berlanga.

Mañana, en la Sala Storni, de 17:30 a 18:30 el tema elegido será “Cómo se leyó y escribió en el cambio de siglo. La irrupción de nuevas formas y sensibilidades literarias, en los años 90 y la crisis del 2001″, con la presencia de Martín Kohan, Carlos Gamerro, Elsa Drucaroff y Gloria Peirano, y la coordinación de Patricia Kolesnicov. De 19 a 20, también en la Storni, Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, María Inés Krimer y Jorge Consiglio debatirán sobre “Escribir en el siglo de la crisis del libro y la cultura. Autores y lectores ante un ecosistema en transformación”, en diálogo con Patricio Zunini.

“Vamos a conversar con esa consigna -dice Piñeiro, recién llegada de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que concluye el 4 de mayo-. Los que participamos de la mesa somos amigos, nos conocemos, así que para este título en particular creo que será la continuación de una conversación que ya venimos teniendo, y cada uno tendrá la posibilidad de encararlo a su modo, incluso discutiendo el título, ¿es verdaderamente el siglo de la crisis del libro y la cultura? Me parece que eso es lo primero que vamos a tener que responder. Yo no sería tan terminante; el siglo recién empieza. Habrá que ver. Creo que vamos a tener una discusión interesante al respecto”.

Martínez establece una diferencia entre la escritura de la obra propia y los modos de leer y las tendencias, modas y valoraciones críticas de los libros. “Hay un cambio de miradas sobre las distintas épocas, desde lo que fue la valoración de las representaciones políticas, testimoniales y sociales de los años 60 y 70 a cierta abjuración y rechazo de estas tendencias en los 90, con las ideas del postmodernismo, a la irrupción de las miradas feministas y la representación de géneros, el giro autobiográfico, las novelas de la dictadura -afirma-. Hay una cantidad de tendencias que se fueron sucediendo a lo largo de los años que no necesariamente tienen que ver con las fuentes que conforman la obra de cada autor. No importa de qué manera se lea, lo que yo quiero escribir no tiene demasiado que ver con lo que se quiere leer o con la forma de leer de tal o cual época. Y lo otro que quería comentar en mi exposición es la desaparición de la figura del crítico literario. Eso también ha cambiado la forma de leer junto con la vida cada vez más efímera de los libros; antes había libros que provocaban discusiones, que se instalaban y se convertían en hitos o referencias, y ahora hay algo así como una cinta transportadora de libros que se ponen en las mesas de novedades y desaparecen al mes. No hay una sucesión de filtros críticos o de jerarquías que permitan instalar algunos libros por alguna cantidad de tiempo”.