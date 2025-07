Vicente Battista gana el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos con una obra “de inspiración kafkiana”

Por segundo año consecutivo, la novela de un autor argentino gana el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, que reconoce la novelística en lengua española. En la XXI edición del certamen, resultó premiada El simulacro de los espejos (Hugo Benjamin), de Vicente Battista (Buenos Aires, 1940). Es la quinta vez en la historia del certamen que organiza el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos (Celarg), de Venezuela, que un escritor de la Argentina obtiene esta distinción; ya lo ganaron Abel Posse, Mempo Giardinelli, Ricardo Piglia y Perla Suez.

El autor recibirá 80.000 euros, una medalla de oro y un diploma. La novela de Battista -“una obra de inspiración kafkiana, que crea una atmósfera opresiva muy particular y refleja algunos de los rasgos principales que definen a la sociedad contemporánea”, destacó el fallo del jurado- competía con otras ocho obras, dos de ellas de compatriotas: No es un río, de Selva Almada, y Perdidos, de Sergio Bizzio.

El jurado estuvo integrado por Perla Suez (ganadora del certamen en 2020, en la vigésima edición), el guatemalteco Rafael Cuevas Molina (que admitió que el Rómulo Gallegos estaba el “centro de la controversia política” del continente), el venezolano Juan Antonio Calzadilla, el español Fermín Goñi y el cubano Abel Prieto. El anuncio se realizó en Caracas, en el anteúltimo día de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), que concluye este domingo, con la presencia de algunos miembros del jurado y autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura venezolano.

Battista, que participó en forma virtual del anuncio, se refirió a las críticas de algunos escritores venezolanos en el exilio sobre la “complicidad” de los concursantes con la dictadura de Nicolás Maduro. Es autor de libros de cuentos, ensayos y novelas; en 1995, ganó el Premio Planeta con Sucesos argentinos.

“Es un sábado de alegría -dijo Battista-. Acá en este país tuve que soportar como finalista las críticas más violentas, todo lo que se dice de Cuba como de Venezuela. Tuve la oportunidad de ser jurado en los premios Rómulo Gallegos y Casa de las Américas y me cansé de decirles que eran los premios más transparentes; no me había dado ni una sola consigna, solo elegir la novela que merce el premio. Ahora, que me hayan elegido a mí y votado por El simulacro de los espejos, que tanto me conmovió escribirla, me llena de alegría y me da ganas de seguir viviendo saber que no todo está perdido, aunque esté viviendo en este momento en la Argentina lo más terrible de la ultraderecha y de un gobierno que se ocupa, sistemáticamente, de destruir la cultura, la ciencia, a los jubilados y los estudiantes, todo”.

La entrega del premio se hará en Caracas el próximo 2 de agosto, cuando se conmemora el aniversario del nacimiento del escritor Rómulo Gallegos, que fue presidente de Venezuela.

“El nacimiento de la novela dista de ser original: sucedió en plena pandemia, cuando necesariamente debíamos estar encerrados, censurados a tocarnos, incluidos los mínimos roces -dice el autor a LA NACION-. Decidí que un número preciso de hombres y de mujeres permanecería en un espacio cerrado, al que habían accedido por propia voluntad y luego de superar arduos exámenes. El espacio se iba a llamar La Casa, como la formidable novela de Manuel Mujica Lainez; por un rato fue El Sitio, terminó siendo El Lugar, que suena más contundente”.

También el título tuvo sus cambios. “Hasta casi la mitad de su escritura se llamaba ‘Las puertas de la noche’ y se abría con un fragmento de Bufalino, de su ‘Perorata del apestado’ -cuenta Battista-. Un poema de Borges, ‘La Recoleta’, hizo que cambiara título y acápite. Hoy se llama El simulacro de los espejos y tiene por acápite algunos versos de ese poema. Una vez que conté con El Lugar y con sus habitantes, me largué a escribir la historia de la mano de dos maestros admirados: Franz Kafka y Dino Buzzati. Mi propuesta fue eliminar por completo al clásico narrador omnisciente: quien narra no tiene idea de lo que piensan o de lo que sienten los personajes, todo se revela en base a supuestos y conjeturas; creo que salió bien, el jurado, al menos, lo vio bien. El resto está en la novela. ¡Pasen y lean!, les propongo a los posibles lectores”.

El jurado resaltó que, en esta vigésima primera edición, recibieron y revisaron 474 obras, postuladas desde 32 países, lo que representó un récord de participación. “Todas de altísimo nivel”, dijo Goñi, que acotó que en el Rómulo Gallegos se premiaba la calidad y no el interés comercial o la fama. “Ha sido un trabajo arduo de lectura crítica”, reveló Calzadilla sobre la labor del jurado.

Cristian Valle, coordinadora del premio, reveló que muchos autores argentinos habían participado del certamen y que el jurado no había hecho distinciones entre libros publicados por multinacionales y sellos independientes, como en el caso de la novela ganadora.