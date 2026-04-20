Guillermo Schavelzon: “Que los escritores ganen lectores y mucho dinero me parece magnífico”

Invitado por primera vez por la Fundación El Libro (FEL), el agente literario, exeditor y especialista en el sector editorial Guillermo Schavelzon (1945), que reside en Barcelona hace muchos años, protagonizará una suerte de gira en la ciudad de Buenos Aires, con varias funciones en La Rural, durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que celebra su 50° aniversario. Schavelzon fundó las editoriales Galerna (en la Argentina) y Nueva Imagen, en México, donde dirigió el Centro de Promoción del Libro Mexicano, además de desempeñarse en Planeta y Alfaguara; en Barcelona, creó la agencia literaria Schavelzon-Graham, ahora a cargo de Barbara Graham que representa a escritores como Claudia Piñeiro, Gioconda Belli, Martín Kohan, Agustina Bazterrica y Elena Poniatowska, entre otros. En su blog aborda cuestiones vinculadas con el mercado editorial, los derechos de los escritores y la influencia del algoritmo en el mundo del libro.

Su primera participación tendrá lugar este martes, a las 17, durante las Jornadas Profesionales, en la Sala Alejandra Pizarnik del Pabellón Amarillo, en una charla con la abogada mexicana especializada en derecho de autor y consultora del Foro Internacional de Autores para México y América Latina, María Fernanda Mendoza Ochoa, organizada por la Unión de Escritoras y Escritores, “¿Cómo pueden los escritores conseguir un contrato justo? 10 puntos básicos de un acuerdo equitativo", que moderará el escritor Marcelo Guerrieri. Al día siguiente, a las 17, en la Sala Victoria Ocampo del Pabellón Blanco, conversará con la editora Laura Leibiker sobre nuevas tendencias del mercado editorial.

Tras la apertura este jueves de la Feria al público, el próximo domingo a las 20.30, en la Sala Pizarnik, Schavelzon será entrevistado por el escritor Alejandro Vaccaro en una charla que toma su nombre del libro del invitado, El enigma del oficio. Memorias de un agente literario (Ampersand). El lunes 27, a las 18.30, en la Bilblioteca del Malba, se encontrará con el director editorial de Siglo XXI, Carlos Díaz, para hablar sobre los cambios que se necesitan y “lo que ya no funciona más” en el sector editorial. Incluso el viernes 1° de Mayo los anfitriones lo harán trabajar: a las 20.30, en la Sala Ocampo, brindará la conferencia de clausura de las Jornadas “50 años de lecturas y escrituras” (en referencia al 50° aniversario del golpe de Estado de 1976) que coordina Verónica Abdala.

Guillermo Schavelzon refiere que el mercado editorial español es diez veces más grande que el argentino Fabian Marelli - LA NACION

“Desde el momento en que me invitaron, algo que siento como un honor, no paré de trabajar, tengo cuatro participaciones en la Feria y una en el Malba, todas con interlocutores exigentes”, dice Schavelzon. A cambio, la FEL corrió con los gastos del viaje.

Consultado sobre el tema de su primera charla, los derechos de los escritores en el sector editorial comercial, observa: “Los autores son tan perjudicados como los traductores, los correctores, los diseñadores y los editores. Y encima las editoriales están perdiendo rentabilidad. Todo esto se modifica modernizando el modelo actual, que es centenario, o tiene mal pronóstico. Los cambios se hacen cuando las cosas no están bien, en los momentos de euforia nada se mueve”. Entre aquello “que no funciona más” en ese ámbito figura la oferta exagerada de títulos. “Lo que nos puede hundir a todos es producir el doble de los libros que se pueden vender”, sostiene.

Para Schavelzon, con el dato que se revela en el último informe de la Cámara Argentina del Libro, donde se indica que en la Argentina, en 2025, se produjeron menos ejemplares que en 1975, está todo dicho sobre el derrumbe de los índices de consumo vinculados con la lectura. “Alcanza con decir que se produce la misma cantidad, y un poco menos, aunque se duplicó la población”, sintetiza [más de 25 millones en 1975 y más de 46 millones en 2025].

Entre los mitos de la industria editorial, enumera de la figura del “comité editorial” como órgano de toma de decisiones, la máxima mercadotécnica “la oferta crea demanda” y la fórmula “el autor es lo más importante”. Y sobre el libro digital, acerca del que los gurúes de la tecnología pronosticaron que desplazaría al libro físico en pocos años, afirma: “Solo tenemos certeza de lo que ya sucedió. Hace quince años se anunció el final del libro impreso a corto plazo; hoy el digital no supera el 15%”. Los lectores, en especial los más jóvenes, prefieren el libro en papel.

Guillermo Schavelzon, editor y agente literario, reside en Barcelona y vendrá al país con una agitada agenda para la Feria del Libro Twitter

-¿Por qué hasta influencers y youtubers quieren publicar libros si no hay tanta rentabilidad en el sector?

-A los influencers y youtubers les interesan los libros porque cobran por recomendarlos.

-¿Qué pensás del sistema de premios vigente, cuestión que se reactivó con la polémica por el Premio AENA de un millón de euros?

-Los premios son operaciones de marketing que ni siquiera ocultan su objetivo, ya sea vender más libros o distraer la atención de otras cuestiones; sorprenderse es lo extraño. Que los escritores ganen lectores y mucho dinero me parece magnífico. Más cuando tienen valor literario.

-¿Qué grandes diferencias hay entre el sector del libro en España y en la Argentina?

-Es una diferencia triste y antipática: los dos países tienen la misma población, pero el mercado español es diez veces más grande que el argentino. No es por razones culturales, te lo aseguro, es un problema estructural.

-¿Vas a publicar un nuevo libro y qué lecturas recomendarías antes del inicio de la Feria?

-No creo que publique otro libro; no soy escritor. Prefiero dejar las recomendaciones en manos de quienes saben.