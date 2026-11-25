En una carta firmada por 58 Premios Nobel de la Paz, Literatura, Física, Química, Ciencias Económicas y Medicina, difundida días atrás, se condena la aplicación de la pena de muerte por parte del régimen iraní contra los opositores políticos, se exige la liberación del activista y campeón de boxeo Mohammad Javad Vafaei-Sani y se reclama una intervención internacional urgente. La declaración coincide con la concesión del Premio Internacional Magnitsky de Derechos Humanos a Vafaei-Sani, cuya sentencia de muerte fue ratificada por tercera vez por el gobierno iraní. La carta está dirigida a sir William Browder, presidente de la Campaña Global por la Justicia Magnitsky.

Vafaei-Sani permanece detenido desde 2020 en la prisión de Vakilabad, en Mashhad, por participar de las masivas protestas en contra de la tiranía clerical en 2019.

El activista y campeón de boxeo iraní Mohammad Javad Vafaei-Sani está condenado a muerte por el régimen iraní

Los firmantes destacan la decisión de otorgarle el Premio Internacional Magnitsky al activista iraní, en reconocimiento a su “excepcional valentía y compromiso con los derechos humanos a pesar de años de prisión y persecución”. El premio fue creado por Browder en 2015 en honor al abogado ruso Sergei Magnitsky, que murió bajo custodia tras develar una trama de corrupción gubernamental en Rusia.

Los premios Nobel –entre ellos, los escritores J. M. Coetzee, Elfriede Jelinek, Kazuo Ishiguro, Olga Tokarczuk, Wole Soyinka y Orhan Pamuk– hacen un llamamiento a las Naciones Unidas, los gobiernos, los parlamentos, las organizaciones internacionales de derechos humanos y “todos los defensores de la dignidad humana” para que ejerzan una “presión inmediata y efectiva” ante el régimen iraní con el fin de impedir la ejecución de Vafaei-Sani y poner fin al uso de la pena capital contra los presos políticos. Días atrás, la cantante iraní Parastoo Ahmadi recibió 74 latigazos por una actuación en la que apareció sin el hijab obligatorio.

Presentan al boxeador como un símbolo de “una generación decidida a rechazar la imposición de otra dictadura en Irán”. Afirman que su lucha refleja las aspiraciones de un Irán libre y democrático, en el que el futuro del país no se limita a elegir entre dos formas de gobierno autoritario.

Vafaei-Sani es miembro de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán. Su caso concita una creciente atención internacional, en especial tras la tercera confirmación de su sentencia de muerte.

En la carta, los premios Nobel reclaman medidas destinadas no solo a salvar la vida de Vafaei-Sani, sino también a garantizar la libertad de todos los presos políticos en Irán. El premio se entregó en una ceremonia en Londres el 12 de noviembre, mientras el galardonado permanecía encarcelado.

Además de los mencionados, firman la carta pública los premios Nobel de la Paz José Ramos-Horta, Ellen Johnson Sirleaf y Dmitry Muratov; galardonados en Fisiología o Medicina, como Harvey J. Alter y Bruce A. Beutler; en Ciencias Económicas, como Paul R. Milgrom y Peter Howitt; en Química, como Moungi G. Bawendi, Aaron Ciechanover y Brian K. Kobilka, y los Nobel de Física Jerome I. Friedman, Steven Chu, Brian D. Josephson y Takaaki Kajita, entre otros.