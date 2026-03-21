Ejecuciones en Irán: tres jóvenes fueron ahorcados y crece la alarma por una nueva ola represiva

TEHERÁN (AP).- Mientras Irán intensifica su ofensiva contra Estados Unidos e Israel, el régimen también endurece la represión interna: un campeón de lucha libre de 19 años y otros dos jóvenes fueron ahorcados esta semana, lo que encendió las alarmas entre organizaciones de derechos humanos ante la posibilidad de una nueva ola de ejecuciones en el país.

Los tres jóvenes son los primeros en ser ejecutados entre las decenas de miles de detenidos en enero durante la represión durante las protestas desatadas contra el régimen islámico. Así, grupos de derechos humanos advierten que más de 100 personas podrían enfrentar condenas a muerte en el país sumido en una guerra con Estados Unidos e Israel.

Saleh Mohammadi, de 19 años, fue ahorcado a primera hora de la mañana del jueves -junto con Mehdi Qasemi y Saeed Davoudi- en Qom, justo al sur de la capital, Teherán, de acuerdo con la prensa estatal. Los tres habían sido condenados por “moharabeh”, o “declarar la guerra contra Dios”, por presuntamente matar a dos agentes de policía durante las protestas en la ciudad.

Irán ejecuta a tres jóvenes por las protestas de enero: Saleh Mohammadi, Mehdi Qasemi y Saeed Davoudi captura

Amnistía Internacional señaló que estas condenas, y la de otros detenidos durante las protestas, se dictaron en “juicios manifiestamente injustos” en los que se utilizaron confesiones obtenidas mediante tortura.

Las ejecuciones buscan “infundir miedo en la sociedad y disuadir nuevas protestas” en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, afirmó Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights, un grupo con sede en Oslo que ha documentado las detenciones.

De este modo, el especialista advirtió por la inminencia de muchas más “ejecuciones de manifestantes y presos políticos.

Los jóvenes condenados

Debido al bloqueo de internet en Irán, se conocen pocos detalles sobre los tres jóvenes que fueron ejecutados el jueves. Amiry-Moghaddam precisó que Davoudi nació el 20 de marzo de 2004, lo que supondría que fue asesinado un día antes de cumplir 22 años. En tanto, se desconoce la edad de Qasemi.

Según se informó, Mohammadi se dedicaba la lucha libre, un deporte enormemente popular en Irán. De acuerdo a lo documentado, el joven ganó en 2024 el bronce en un torneo internacional juvenil en la ciudad rusa de Krasnoyarsk.

Saleh Mohammadi, durante una competición en Rusia en 2024 Instagram

En su cuenta de Instagram, Mohammadi compartió fotos y videos de sus combates y entrenamientos, junto con mensajes inspiradores del tipo “no pain, no gain” (“sin dolor no hay resultados”). En su última publicación, de finales de diciembre, subió un video suyo en el gimnasio y escribió: “Aguantamos más allá de nuestra imaginación. De vuelta otra vez”.

De acuerdo con el testimonio de Shiva Amelirad, una profesora iraní radicada en Toronto que habló con Mohammadi en 2022, cuando aún cursaba la secundaria, el joven había participado en las protestas antigubernamentales que estallaron ese año tras la muerte de Mahsa Amini. La joven falleció bajo custodia de la llamada “policía de la moral”, que la había detenido por no llevar correctamente el pañuelo -o hiyab- en la cabeza, lo que desató una ola de manifestaciones.

“Estaba lleno de energía”, contó Shiva Amelirad, una profesora iraní que vive en Toronto y que habló con Mohammadi en 2022, cuando cursaba la secundaria.

Amelirad recordó a Mohammadi como un joven lleno de alegría y contó que el joven le reveló que entrenar y comer helado eran sus únicas formas “de olvidar toda la catástrofe” que debían enfrentar en Irán.

Penas de muerte

El director de Iran Human Rights, aseguró que su grupo documentó al menos 27 condenas a muerte contra personas detenidas durante las protestas. Mientras tanto, otras 100 enfrentan cargos que podrían derivar en la máxima pena, y la prensa estatal iraní ha emitido cientos de confesiones forzadas de delitos castigados con la muerte, agregó.

Las protestas en todo el país, que comenzaron a finales de diciembre, alcanzaron su punto álgido en la primera semana de enero, lo que provocó la represión más letal por parte de las fuerzas de seguridad iraníes desde que la República Islámica tomó el poder en 1979.

Ha sido difícil calcular el balance total de muertos debido a las restricciones al acceso a internet impuestas por las autoridades. La agencia Human Rights Activists New Agency, con sede en Estados Unidos y que se basa en una red de contactos en territorio iraní, dijo que confirmó que más de 7.000 personas murieron y investigaba miles de casos más. Señaló que más de 50.000 personas fueron detenidas en poco más de seis semanas. El gobierno reconoció más de 3.000 decesos.

En el punto álgido de las protestas, las autoridades dieron a entender que se avecinaban juicios rápidos y ejecuciones.

En aquel momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que una acción militar podría ser una opción para detener la mortal represión. Pero poco después anunció que se había enterado de que los planes para las ejecuciones se habían suspendido, lo que indicó que la operación ya no estaba sobre la mesa.

Apenas un mes después, Israel y Estados Unidos lanzaron una intensa campaña de ataques aéreos contra Irán, que alcanzaron instalaciones militares y apuntaron a la cúpula política y de seguridad iraní. También se están atacando organismos de seguridad que se cree fueron responsables de la represión mortal contra los manifestantes.

Agencias AP y AFP