Declaración de La Plata: nace la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible

Este viernes, varias instituciones firmaron la Declaración de La Plata, por la que se crea la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible, impulsada por la Real Academia Española (RAE) y, en especial, por su director, el jurista Santiago Muñoz Machado, de visita en el país hasta ayer. La firma tuvo lugar al cierre de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, encuentro de dos jornadas que reunió a expertos y representantes de los miembros de la Red.

Según dijo Muñoz Machado, la Red constituye “un espacio de cooperación nuevo, de enorme relevancia” en el que se alienta “la formación de una comunidad cultural y lingüística que abarque los idiomas español y portugués”.

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado

La Declaración de La Plata, que se puede leer completa en este enlace, fue suscrita por la Secretaría General Iberoamericana, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, la RAE como titular de la Secretaría de Coordinación de la Red Panhispánica; la Asociación de Academias de la Lengua Española; la Academia Argentina de Letras (AAL), la Academia das Ciências de Lisboa, la Academia Brasileira de Letras y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, como presidenta del Consejo Asesor de la Red Panhispánica y anfitriona de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible.

Las instituciones firmantes acordaron promover el derecho a comprender y la cooperación entre las comunidades hispanohablante y de lengua portuguesa; desarrollar proyectos y recursos comunes; impulsar proyectos de cooperación en ámbitos de interés común; favorecer la accesibilidad y la equidad; establecer mecanismos de coordinación y seguimiento, y proyectar la iniciativa en el espacio iberoamericano.

“El movimiento de Lenguaje Claro y Accesible nos permite trabajar en común, manteniendo la identidad de nuestras propias lenguas, en un espacio idiomático que implica a novecientos millones de personas -dijo el director de la RAE-. El español y el portugués constituyen hoy dos de las grandes lenguas del mundo y, consideradas conjuntamente, forman un espacio lingüístico de extraordinaria dimensión demográfica y geográfica”.

En 2025, destacó, el español alcanzaba 635,7 millones de hablantes potenciales, de los cuales 519 poseen dominio nativo. De estos, 459 millones viven en países hispanohablantes. El español cuenta con 24,5 millones de estudiantes. E indicó que el portugués, según la UNESCO, cuenta con más de 265 millones de hablantes repartidos por todos los continentes. El portugués es la lengua oficial de nueve Estados.

“Sin perjuicio de las cautelas que haya que tomar con las cifras y sus cómputos, ninguna duda cabe de las dimensiones extraordinarias de la comunidad cultural hispano-lusa, y la relevancia del español y del portugués en el mundo”, dijo, al resaltar el valor de esta convergencia que tiene “un gran potencial para la economía y el comercio, la educación y la ciencia; pero, sobre todo, por lo que nos concierne, para la cultura y para la mejora de nuestras comunidades utilizando de manera más adecuada la herramienta cultural más destacada de que disponemos, que es la lengua”.

“El español y el portugués nacieron en un espacio geográfico común en la Península Ibérica a partir del siglo X de nuestra era -señaló el director de la RAE-. La separación posterior del espacio portugués y del castellano no significó la distinción entre dos lenguas perfectamente diferenciadas, sino la separación política y territorial que acabaría favoreciendo una evolución lingüística divergente”.

Del acto participaron el presidente de la AAL, Rafael Felipe Oteriño, y, de manera virtual, el filólogo y académico de la Academia Brasileira de Letras Ricardo Cavaliere; el presidente de la Classe de Letras de la Academia das Ciências de Lisboa, José Luis Cardoso, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

“El objetivo de la claridad y la accesibilidad en la comunicación pública ya está instalado en la sociedad -dice Oteriño a LA NACION-. Las variadas ponencias han permitido dar pasos gigantescos en la advertencia de los errores de la estructura discursiva y sobre las fallas de la comunicación. Se ha examinado el hecho tanto desde la gramática como de las desigualdades del tejido social, con particular énfasis en los lenguajes de especialidad. Y se ha ampliado el escenario de estudio y aplicación a todo el continente iberoamericano, con la firma de la Declaración de La Plata, integrando a instituciones en portugués. Todo en el marco de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con locaciones alternativas en los Colegios de Escribanos y de Abogados”.

Convocado por la RAE y la Suprema Corte de Justicia bonaerense, el encuentro contó con la AAL como institución académica anfitriona. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Sergio Torres, cerró la Convención. Hubo más de 250 ponencias en torno a seis ejes temáticos y participaron cerca de 1200 asistentes, en modalidad presencial y virtual.

La IV Convención, en la primavera de 2028, podría desarrollarse en Valparaíso, Lisboa o Sevilla.