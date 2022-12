Decreto en broma

escuchar

El domingo a la noche fue un momento de intensa emocionalidad para la sociedad argentina, agrietada, cascoteada y sedienta de un triunfo como el que logró la selección en Qatar. Era, pues, la ocasión perfecta para un ataque informático. En medio de lo más efusivo de los festejos, cuando circulaba el rumor de que el lunes (o sea, ayer) iba a ser feriado nacional, empezó a propagarse un PDF titulado Decreto Feriado Nacional. Quizá porque estoy en solo dos grupos de WhatsApp (se vive mejor, digan lo que digan, y uno no se pierde de nada), no lo recibí en mi teléfono. Pero sí les llegó a allegados y amigos, que lo abrieron y se encontraron (como seguramente ya saben) con una broma. En lugar del anticipado decreto, el texto, todo en mayúsculas, parafraseaba una frase de Messi que se volvió viral. “¿Qué mirás, bobo? ¡Andá a laburar mañana!”

Sin entrar en detalles técnicos, no es buena idea abrir un PDF (y otros tipos de archivo) sin chequear antes que sean seguros. “PDF se usa mucho como vector de ataque, y por eso está prohibido en algunas compañías; pero sí, su uso es ineludible”, me dice Federico Kirschbaum, cofundador y CEO de la compañía de seguridad Faraday. Varios de estos amigos lo saben; algunos son expertos en el tema. Pero sin pensar, embargados por el fervor de la jornada, lo abrieron. No pasó nada, pero podría haberles aguado la fiesta. Una pequeña lección que deja este logro: todos, hasta los más curtidos, en ciertas ocasiones primero sienten y después razonan. Aunque sea cada cuatro años.