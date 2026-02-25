Del Palacio de Versalles al Louvre: Christophe Leribault asume la presidencia de “la pirámide” en un momento crítico para el museo

El gobierno francés designó a Christophe Leribault como nuevo presidente del Museo Louvre, en un intento por estabilizar la institución tras la renuncia de Laurence des Cars y la crisis provocada por el robo de las joyas de la corona en octubre del año pasado.

El nombramiento fue confirmado por el Consejo de Ministros encabezado por Emmanuel Macron, que apuesta por un perfil con experiencia en grandes instituciones patrimoniales para encarar una etapa marcada por cuestionamientos a la seguridad, el estado edilicio y la gestión del museo más visitado del mundo.

Leribault, de 63 años, no es un desconocido para el Louvre. En 2006 fue responsable del departamento de artes gráficas y, un año más tarde, también ocupó la dirección del Museo Nacional Eugène Delacroix, que depende de la misma institución. Su trayectoria incluye además cargos relevantes en el sistema museístico francés: trabajó en el Museo Carnavalet, dirigió el Petit Palais y, en 2021, fue nombrado presidente del Museo de Orsay, donde sucedió precisamente a des Cars.

Laurence des Cars presentó su renuncia ayer como presidenta del Louvre; ahora la sucederá Leribault GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

Más recientemente, en 2024, asumió la presidencia del Palacio de Versalles, uno de los principales símbolos culturales de Francia, donde impulsó proyectos de modernización y conservación del patrimonio en un contexto de fuerte crecimiento de visitantes. “Personalidad científica internacionalmente reconocida, ha continuado con el desarrollo de este lugar de excepción (…) y ha sabido responder a los retos de la conservación y la preservación del patrimonio y a los desafíos de una frecuentación al alza”, señaló el Ministerio de Cultura.

Su llegada a “la pirámide” se produce en un momento especialmente delicado. El museo más visitado del mundo atraviesa desde hace meses una crisis abierta por el robo de ocho joyas de la corona francesa, un golpe que dejó en evidencia fallas en la seguridad y desencadenó auditorías internas. A ese episodio se sumaron otros problemas, como el cierre de salas por riesgo estructural, inundaciones y una huelga de personal que obligó a suspender temporalmente las visitas.

Por su parte, Laurence des Cars explicó al diario Le Figaro que su decisión de renunciar responde a la imposibilidad de avanzar con las reformas que había impulsado desde su llegada, en septiembre de 2021. “Constato que el proyecto de modernización del Louvre que he liderado desde que asumí el cargo ya no puede concretarse. Quedarme equivaldría a gestionar lo existente cuando el Louvre necesita continuar su transformación”, afirmó. También definió su paso por la institución como parte de una cadena histórica más amplia: “Cuando uno llega a una casa como el Louvre, con una historia así, sabe que está de paso, que es un eslabón en una larga cadena de transmisión”.

El nuevo presidente tendrá ahora la tarea de encabezar el proyecto de modernización del Louvre, impulsado por Macron, que busca renovar el edificio, reforzar la seguridad y adaptar la institución al creciente flujo de público internacional. Entre sus prioridades estarán precisamente restaurar la confianza y garantizar la protección de las colecciones.