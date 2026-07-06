Designaron nuevos miembros correspondientes en la Academia Argentina de Letras

La Academia Argentina de Letras (AAL) incorporó a nuevos miembros correspondientes, entre ellos, el escritor, docente y doctor en Sociología Carlos Virgilio Zurita (Santiago del Estero, 1942), que reside en Santiago del Estero, y el dramaturgo, profesor y director teatral español José Sanchis Sinisterra (Valencia, 1940), que vive en Madrid. Oficiarán como “informantes” de las formas que adopta el proteico idioma español en sus lugares de residencia.

En 2024, Zurita había recibido el Premio Literario Academia Argentina de Letras de la edición en poesía (por el trienio 2020-2022) por su libro A falta de otra cosa (Ediciones del Dock). En 1983, con el retorno de la democracia, fue designado decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE); durante su gestión se crearon las carreras de Letras, Sociología, Filosofía y Administración. Es profesor emérito de esa casa de estudios, donde dirige la Maestría en Ciencias Sociales y es editor de la revista Trabajo y Sociedad. Como escritor formó parte de grupos y revistas literarias como Dimensión en Santiago del Estero, Laurel en Córdoba y Poesía Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires. Es autor de poemarios y libros de cuentos como Sonetos de andar y ver y Epitafios del Río Dulce y Vidas ajenas y A falta de otra cosa, respectivamente.

Sanchis Sinisterra es licenciado en Filosofía y Letras y durante muchos años dio clases sobre literatura española. En 1977 fundó el Teatro Fronterizo y en Madrid, en 2011, el Nuevo Teatro Fronterizo. Es autor de ochenta textos teatrales que fueron estrenados y publicados en países de Europa y América. Se destacan ¡Ay Carmela! (llevada al cine por Carlos Saura en 1990), La noche de Molly Bloom, El cerco de Leningrado, Ñaque, Terror y miseria en el primer franquismo y Carta de La Maga al bebé Rocamadour (basada en algunos capítulos de Rayuela de Julio Cortázar), entre otros. En 2019 la editorial española La Uña Rota publicó una antología de las obras originales escritas entre 1980-1996. La editorial Punto de Vista prepara la edición de su teatro completo.

“Se designa miembro correspondiente al intelectual que, teniendo afinidad con las tareas propias de la Academia, entre ellas, creación literaria, especialidad lingüística, gramatical o filológica, dramaturgia o teoría teatral, residen fuera de Buenos Aires y de su radio de alcance inmediato: en las provincias o en otros países –explica el presidente de la AAL, Rafael Felipe Oteriño–. Una vez designados, revisten la misma condición de los miembros de número, solo que no están obligados a asistir a las sesiones ordinarias periódicas. Representan a la Academia en sus respectivas localidades y colaboran con ella en todo lo atinente a las particularidades lingüísticas y culturales locales, elevando informes sobre la modalidad regional o, en su caso, sobre el uso comparativo en su respectivo país”.

Oteriño, acompañado por la escritora y académica Esther Cross, hizo entrega del diploma a Sanchis Sinistierra en la sede de Sociedad General de Autores y Editores, en Madrid, el 28 de mayo.

Otras designaciones recientes de miembros correpondientes de la AAL en el país fueron las del profesor y escritor Jaime Correas (Mendoza), que el pasado 7 de mayo presentó su ensayo Roberto Juarroz: la palabra necesaria (Libros de Piedra Infinita), y la profesora e investigadora teatral Mabel Brizuela (Córdoba). Y se designó académicos correspondientes en el extranjero al lingüista y escritor español José Luis Ramírez Luengo y el lingüista alemán Rolf Kailuweit, que, tras ser presentado el jueves 23 por el escritor y académico Oscar Conde, leerá su discurso de asunción académica. El 27 de agosto hará lo propio el académico Ramírez Luengo, tras la presentación del investigador y académico Pablo Cavallero.