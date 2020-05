El nuevo libro de llama "The Ickebog" y la autora aclara que no tiene nada que ver con Harry Potter. Fuente: Archivo

26 de mayo de 2020 • 16:46

Un entusiasmo inevitable, siempre al borde el fanatismo, rodea cualquier nuevo proyecto de J.K. Rowling . Sus libros de Harry Potter son el ciclo más vendido de la historia, con cifras que superan los 500 millones de ejemplares. Esos libros convirtieron también a Rowling en el autor que gana más dinero en todo el mundo, lo que quiere decir que no necesita vender más.

Pero, en cambio, tiene más historias que contar, y por eso decidió publicar una más, y gratis. Según la propia Rowling reveló en un su sitio web, empezó a trabajar en un libro titulado The Ickebog "de manera intermitente" entre los libros de Harry Potter . Sin embargo, después de concluir Potter, Rowling decidió darle un respiro a la publicación. Y cuando volvió, se concentró en historias para adultos, incluyendo su novela Una vacante imprevista, de 2012, y la serie Cormoran Strike, que publicó con el pseudónimo de Robert Galbraith.

Mientras tanto, The Ickabog durmió en su altillo casi una década. Cuando Rowling reflotó la idea de revivir la historia y publicarla gratis online, "mis adolescentes mostraron un entusiasmo conmovedor", escribió ella, "así la caja llena de polvo bajó las escaleras y durante todas estas últimas semanas estuve inmersa en un mundo ficcional al que jamás pensé entrar de nuevo".

Rowling quiere dejar claro algo: The Ickabog no es una secuela de Harry Potter. Y no fue inspirada por ningún acontecimiento reciente, aunque es "una historia sobre la verdad y el abuso de poder".

La autora se propuso publicar diariamente uno o más capítulos en el sitio The Ickabog, a partir de hoy, y hasta el 10 de julio. También tiene planeado publicar el libro en papel (e-book y audiobook) en noviembre y donar los derechos a víctimas de la pandemia de coronavirus .

Convocó asimismo a los lectores más jóvenes a que colaboren con las ilustraciones del libro. "Sería muy lindo que los chicos que hacen cuarentena o necesitan distraerse en esta época difícil que estamos pasando pudieran ilustrar la historia", escribió Rowling. Los editores juzgarán los envíos e incluirán los mejores dibujos de cada región.

THE WASHINGTON POST