7 recomendados de arte y cultura para esta semana

Imágenes de Compostela en Mar del Plata. Una exposición que recorre los paisajes, caminos, ciudades históricas y peregrinos de los territorios que integran la Federación Europea del Camino de Santiago, desde Polonia y Ucrania hasta España y Portugal. A través de imágenes de rutas, iglesias y sitios emblemáticos, la muestra propone una mirada sobre el Camino como creación cultural común y uno de los pilares históricos de la identidad europea. En el Hotel Costa Galana de Mar del Plata, del 29 de diciembre al 31 de enero de 2026, todos los días de 11 a 19. Entrada gratuita.

Cine noir. Un recorrido por los clásicos del género, esa variante del policial que se consolidó en el cine norteamericano de los años 40 y 50, marcada por atmósferas sombrías, tramas enrevesadas y una narración subjetiva que puso en crisis la lógica clásica del relato. El ciclo retoma títulos emblemáticos del período y revisita un género cuya definición fue formulada por la crítica francesa de posguerra. En el Malba, el viernes 2 y el sábado 3. El programa de las funciones se puede ver acá.

Spectrum. El artista Leo Battistelli presenta un conjunto de obras realizadas con materiales naturales, en las que explora la relación entre naturaleza, territorio y experiencia espiritual. Piezas atravesadas por procesos alquímicos de agua y tierra, con referencias a rituales, memorias identitarias y una paleta cromática vibrante. En Pavilion Vik, Ruta 10 Kilometro 182,500, José Ignacio, Maldonado, Uruguay. Del 4 al 7 de enero, de 17 a 22.

Planeta en el mar. La jornada inaugural del festival literario organizado por Editorial Planeta estará dedicada a cruces entre filosofía, humor y narrativa. Participan Darío Sztajnszrajber, Adrián Lakerman y Juan José Becerra, en una serie de charlas y encuentros con el público. En Chauvin Centro (San Luis 2849), Mar del Plata, el 5 de enero a las 22.30. Las entradas gratuitas se pueden adquirir aquí.

Genio de dos mundos MACA. El Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (Ruta 104, Km 4,5 Manantiales - Maldonado) presenta la primera exposición dedicada a Lucio Fontana en Uruguay. La muestra propone un recorrido por la obra de un creador fundamental del siglo XX, cuya investigación sobre el espacio transformó los límites de la pintura y la escultura y marcó un punto de inflexión en el arte moderno y contemporáneo. Del 6 de enero al 31 de marzo, con entrada gratuita.

Tarde de lectura, dibujo y haikus. Taller–Tintorería el Tokio, una propuesta para toda la familia invita a acercarse al universo del haiku a través de la lectura, el dibujo y la escritura. La actividad estará a cargo de María Victoria Ramos y María Elina, quienes proponen trasladarse por un rato a la tintorería del señor Tokujo para ayudarlo a escribir haikus que quedarán impresos en etiquetas de prendas de papel intervenidas. Un encuentro lúdico y creativo pensado como una celebración compartida de la poesía. En el Balneario del Viejo Hotel Ostende (Juan de Garay y Rambla Sud), el martes 6 de enero, a las 17.30. Actividad gratuita.

Arte en José Ignacio. La artista Flavia Da Rin expone en Tomás Redrado Art (José Ignacio, A 438, 20000 Arenas de José Ignacio, Uruguay) imágenes generadas y editadas digitalmente que reflexionan sobre los modos contemporáneos de producción y circulación de imágenes. En continuidad con investigaciones previas, el proyecto propone una escena ambigua donde la incertidumbre aparece como condición del presente. Del 6 al 20 de enero, de 18 a 21.